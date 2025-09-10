Angela Taccia ha parlato del delitto di Garlasco a Storie Italiane: ecco che cosa ha raccontato a Rai Uno la legale di Andrea Sempio, le sue parole

Storie Italiane ha parlato stamane del delitto di Garlasco e in collegamento dalla Procura di Pavia vi era Edoardo Lucarelli, che ha intervistato l’avvocatessa di Andrea Sempio, Angela Taccia: “Andrea è innocente, è rassegnato ma è piuttosto tranquillo, vuole che tutto quello che devono accertare sia accertato, è abbastanza stufo di queste indagini su di lui ed è dispiaciuto anche per i genitori”.

Sul fatto che ignoto 3, la traccia trovata nel cavo orale di Chiara Poggi, sia risultata essere contaminata, Angela Taccia spiega: “Su Ignoto 3 l’avevamo detto, ma non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”, alludendo al fatto che da sempre la difesa di Sempio e dei Poggi si diceva convinta che quel dna fosse “sporco”.

Sull’arresto – presunto – di Flavius Savu, che avrebbe collegato Chiara Poggi alla questione delle Bozzole, ha spiegato: “Purtroppo o per fortuna non posso prevedere il futuro quindi mi limito ai fatti. Devo sempre dire ciò che ho detto, bisogna dare valenza e capire da chi proviene una dichiarazione, ma sono sicuro che non c’entri il mio assistito”. Le ultime parole sono sull’impronta 33, quella trovata sul muro vicino alle scale di casa Poggi e che l’accusa e la difesa di Alberto Stasi credono appartenga ad Andrea Sempio, così come da consulenza presentata.

DELITTO DI GARLASCO, TACCIA E L’IMPRONTA 33

“Noi ma anche altri consulenti non siamo d’accordo – ha replicato Angela Taccia – ne discuteremo eventualmente in contraddittorio, senza dimenticare che prima ci sarà un’udienza preliminare. Ovviamente la difesa Stasi fa il suo lavoro quindi non ci permettiamo di giudicare il loro lavoro”.

Edoardo Lucarelli ha parlato anche con Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi, nonché con il generale Garofano, consulente di Andrea Sempio e comandante dei Ris all’epoca della morte di Chiara Poggi: “Giada Bocellari è apparsa molto prudente, ha detto che quello di oggi è uno dei tanti tasselli, che si giocherà su due tavoli, carattere scientifico, quindi dna e impronte ma anche sottolineando che c’è una indagine tradizionale che corre e va avanti”.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DEL GENERALE GAROFANO

E ancora: “Il generale Garofano, nel pool di Andrea Sempio, anche lui non si è lasciato andare a commenti trionfalistici soprattutto sul famoso Ignoto 3 di cui si è parlato molto nelle scorse settimane, queste tracce trovate nel tampone orofaringeo di Chiara Poggi: la procura ha chiarito che si tratta di contaminazione involontaria, quindi un punto a favore della difesa”.

Ricordiamo che stamane in procura si analizzeranno alcuni reperti trovati in casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio, come ad esempio i resti della colazione della vittima e la spazzatura, per individuare eventuali tracce latenti che fino ad ora non sono mai emerse. Resta da capire se si tratta dell’ennesima pista che condurrà al nulla o se potrebbe arrivare la svolta tanto attesa dalla difesa di Stasi.