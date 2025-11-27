Una parte del dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, sarebbe compatibile con quello di Andrea Sempio

Nuova notizia “bomba” sul caso di Garlasco, ovviamente tutta da verificare e quindi da prendere con le pinze. Nelle ultime ore le principali testate online stanno riportando la notizia per cui il famoso DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, quello attorno a cui ruotava l’indagine del 2017 e ruota quella attuale, sarebbe compatibile con quello di Andrea Sempio.

La notizia emergerebbe da alcune anticipazioni a seguito dell’analisi di biostatistica effettuata dalla dottoressa Denise Albani, la genetista incaricata dalla procura di Pavia per appunto periziare il materiale genetico. Secondo quanto emerge dalla perizia, vi sarebbe una “piena concordanza” fra l’aplotipo Y del DNA di Chiara Poggi e la linea paterna dello stesso Andrea Sempio.

GARLASCO, DNA UNGHIE CHIARA COMPATIBILE CON SEMPIO: COSA STA EMERGENDO

Non si tratterebbe quindi – secondo indiscrezioni – proprio dell’indagato, ma quel materiale genetico ritrovato rinchiuderebbe la ricerca a un numero molto ristretto di soggetti, ovvero i Sempio maschi. Secondo quanto riferiscono i principali quotidiani italiani, la dottoressa Albani avrebbe inviato le sue conclusioni alla procura ma anche ai vari consulenti delle parti in gioco, compresi quindi Armando Palmegiani, consulente/criminologo di Sempio, e la genetista Marina Baldi.

Cosa succede ora? Ripetiamo che parliamo di un’indiscrezione, non di una notizia ufficiale, e negli ultimi mesi l’indagine per Garlasco ha spesso e volentieri regalato colpi di scena che però non si sono rivelati tali; di conseguenza, bisognerà attendere l’incidente probatorio in programma fra meno di un mese, il prossimo 18 dicembre 2025, per avere la certezza.

GARLASCO, DNA UNGHIE CHIARA COMPATIBILE CON SEMPIO: LA REPLICA DELLA DIFESA

Nel frattempo, la difesa dell’indagato è già uscita allo scoperto (qui la replica approfondita), parlando di “esiti non rilevanti” e soprattutto di risultati che “non sono particolarmente forti”, visto che il DNA che è stato trovato sulle unghie di Chiara Poggi è misto, parziale e degradato, e soprattutto non può essere da contatto diretto; quindi non ci può essere stato alcun “incontro” fra la povera Chiara Poggi e Andrea Sempio. Semmai potrebbe essere da contaminazione, ovvero con la vittima che ha toccato qualcosa in precedenza toccato da Sempio, prendendo quindi il suo DNA.

Anche la famiglia Poggi ci va con i piedi di piombo, parlando di “dati non consolidati e nulli”, ricordando come il professor De Stefano, durante il processo ad Alberto Stasi, abbia ritenuto quel DNA non utilizzabile per un’identificazione certa. “Non è un dato scientifico attendibile”, disse all’epoca. Forse la notizia principale è che il DNA sembrerebbe essere utilizzabile, visto che nelle scorse settimane si temeva che fosse non usabile per una effettiva comparazione, ma da qui a dire che sia di Andrea Sempio ci sentiamo, per il momento, di escluderlo, perlomeno fino a che non vi sarà l’ufficialità. La stessa Denise Albani precisa: “Il DNA non si può attribuire univocamente a una sola persona”.