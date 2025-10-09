Il delitto di Garlasco al centro della puntata di Ore 14 Sera, con Milo Infante che anticipa una nuova bufera su un personaggio della vicenda

A Ore 14 Sera, in programma su Rai 2 dalle ore 21:20 di questo giovedì 9 ottobre 2025, si tornerà a parlare del caso di Garlasco, dell’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007. In realtà, da quello che sta emergendo negli ultimi giorni, il delitto della povera 26enne sembra quasi finito nel dimenticatoio, visto che questa settimana è stata ricca di colpi di scena, con gli avvocati al centro. Nel mirino è finito Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, e le sue parole sulla povera Yara Gambirasio ai microfoni di Falsissimo.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Ho paura che la famiglia Sempio mi sollevi dall'incarico”

Lo storico penalista di Vigevano si è scusato con la famiglia della ragazzina di Brembate Sopra, aggiungendo inoltre che stava impersonando una parte. Nel contempo, Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha querelato la mamma di Andrea Sempio, la signora Daniela, per delle frasi rilasciate dalla stessa che non sono piaciute al legale. Un tourbillon di notizie che stasera saranno esaminate in presa diretta, live come sempre, dopo Tg2 Post, a Ore 14 Sera. Ma c’è di più, perché Milo Infante – il conduttore del talk – ha cercato di anticipare di cosa si discuterà nelle prossime ore, sganciando la bomba: “Sta per arrivare una bufera su un’altra persona che fa parte di questa vicenda”.

Delitto di Garlasco/ Palmegiani: “Andrea Sempio il 13 agosto era a Vigevano, e vi spiego perchè”

Di chi si tratterà? Sono tanti i protagonisti del giallo di Garlasco emersi soprattutto negli ultimi giorni, dopo che la Procura di Brescia ha deciso di indagare per corruzione l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Ci sono, ad esempio, i due carabinieri Spoto e Sapone, che indagarono su Sempio nel 2017, ma vi sono poi i legali di Stasi, a cominciare da Giada Bocellari, storica avvocata del condannato, e Antonio De Rensis, che ha sempre difeso l’operato della Procura di Pavia, redarguendo il collega Lovati dopo le sue accuse di “macchinazione” nei confronti dell’indagine del 2017 (parole per cui lo stesso Lovati è stato querelato dallo studio Giarda).

Delitto di Garlasco, Taccia sulla bufera Lovati/ "Lo stimo, ma si deve dare una calmata a livello mediatico"

DELITTO DI GARLASCO A ORE 14 SERA: GLI OSPITI

Cosa bollerà in pentola? Se ne parlerà in studio con i vari ospiti, a cominciare dalla criminologa Roberta Bruzzone, inizialmente molto scettica su questa nuova indagine su Garlasco, oggi senza dubbio più “aperta”, ma anche proprio l’avvocato De Rensis, ultimamente ospite fisso di Ore 14 Sera.

Attenzione anche a Rita Cavallaro, giornalista de Il Tempo e di Oggi, che sta seguendo la vicenda Garlasco quasi live, H24, e a tutti gli altri ospiti fissi del talk, senza dimenticare lo scrittore Piero Colaprico e il giornalista Salvo Sottile, conduttore di Farwest. Nel corso della puntata ci saranno anche aggiornamenti sul caso, con il focus più recente che è ora sui famosi pizzini trovati in casa Sempio, a cominciare dal bigliettino con scritto “Venditti”, “Gip archivia”, oltre a “20 e 30”, mandato in onda in esclusiva ieri sera dal Tg1, il telegiornale di Rai Uno.



DELITTO DI GARLASCO A ORE 14 SERA: IL CAMBIO GAROFANO PALMEGIANI

Nel contempo, presso i Sempio è stato rinvenuto anche un elenco di cifre più corpose, presumibilmente il pagamento agli avvocati. Che dire poi del recente addio, dopo anni, del generale Garofano, che ha deciso di rimettere il proprio mandato in difesa di Sempio, in quanto la sua strategia di difesa differiva da quella degli avvocati, in particolare sulla famosa “Impronta 33”, quella rinvenuta sul muro dove ci sono le scale che portano al garage e che, per la Procura e l’accusa, apparterrebbe a Sempio.

Al suo posto è stato scelto Armando Palmegiani, altra notizia che ha fatto discutere, in quanto lo scorso mese di giugno sembrava certo della presenza del DNA di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, per poi cambiare idea di recente, dopo aver approfondito le carte. Saranno tre ore, senza dubbio, molto intense: chissà che non possa arrivare una nuova bufera su Garlasco, l’ennesima dallo scorso mese di marzo.