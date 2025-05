DELITTO DI GARLASCO, SUPER TESTIMONE VS LEGALE FAMIGLIA POGGI

Non ha nessun timore il super testimone per le dichiarazioni che ha reso a Le Iene sul delitto di Garlasco. Lo afferma nella nuova intervista rilasciata al programma, come si evince dalle anticipazioni diffuse sui social. «C’è qualcosa che vorresti dire all’avvocato Tizzoni?», è una delle domande che gli ha posto l’inviato, alla quale ha risposto spiegando di non avere motivo di nutrire paura: «Dovrà rendere conto lui del suo operato, perché la verità era quella lì. Io ho detto per filo e per segno quello che ho vissuto, per questo non ho paura di niente».

Ma la trasmissione di Italia 1, alla luce delle precedenti rivelazioni del testimone e dopo le nuove dichiarazioni, ha deciso di coinvolgere anche il legale della famiglia Poggi per chiedergli di commentare quanto affermato dall’uomo, che, tra l’altro, ha deciso di mostrare il suo volto e quindi di rivelare la sua identità, uscendo completamente allo scoperto.

LA REPLICA DI TIZZONI AL SUPER TESTIMONE

«Sono stato chiamato in causa da questo super testimone, che io conosco benissimo da quando sono nato, sostanzialmente», ha dichiarato l’avvocato a Le Iene, che ha diffuso un video sui social per anticipare quanto andrà in onda nella puntata di stasera. Il legale ha spiegato che fu contattato da diverse persone nel 2007, tra cui questa, che avanzavano delle tesi.

Nel caso specifico, ha riferito che il testimone si sarebbe proposto come detective, investigatore privato: una delle molteplici attività che, a suo dire, avrebbe svolto nella sua vita. In riferimento alle informazioni raccolte dal testimone su una delle gemelle Cappa, il legale ha spiegato di non essere stato interessato alle sue tesi, in quanto «non c’era nulla di concreto in quello che diceva».

Comunque, gli avrebbe suggerito di rivolgersi ai carabinieri, «cosa che mi risulta essere avvenuta». Invece, il testimone ha smentito di aver cercato lui Tizzoni, precisando di essere stato cercato proprio dal legale.