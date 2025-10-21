A Storie Italiane un nuovo aggiornamento sul caso di Garlasco con le parole degli avvocati dei due carabinieri Spoto e Sapone

A Storie italiane si parla di Garlasco, e l’inviato Edoardo Lucarelli ha parlato con gli avvocati di Spoto e Sapone, i due carabinieri che sono ritenuti semplicemente persone informate sui fatti in merito all’indagine di Brescia per la presunta corruzione di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia. «L’oggetto del sequestro, dopo la perquisizione dell’abitazione del maresciallo Sapone – spiega l’avvocata dello stesso – erano due USB e tre PC, ed è stata fatta una copia forense del telefono in uso a Sapone.» Sulle telefonate ritenute un po’ sospette dalla Procura fra Sapone e Andrea Sempio durante l’indagine del 2017, la legale spiega: «Abbiamo avuto modo di confrontarci.

Pierina Paganelli, Giuliano: “Manuela non avrà più il mio aiuto”/ “Louis ha rovinato tutta la mia vita”

Le telefonate con Sempio sono state atti di indagine che normalmente sono svolti dalla Procura; in particolare, questa telefonata di cinque minuti è subentrata dopo tre tentativi di chiamata, e c’è stata questa telefonata di cinque minuti, che possono essere considerati tanti o pochi. Il nostro assistito non si ricorda comunque cosa è stato detto. La telefonata era molto lunga? Sarà tutta da vedere; non sappiamo cosa sia successo durante questa telefonata, che potrebbe essere stata sospesa da qualunque evento esterno. Sempio aveva tanti numeri in uso.»

Delitto di Garlasco, Cataliotti: "Ho torchiato Andrea Sempio, è innocente"/ "Io in tv solo per spiegare atti"

DELITTO DI GARLASCO, AVVOCATESSA DI SAPONE: “NULLA DA DIRE SUL GIOCO”

Sulle presunte spese di 1.000 euro al mese di Sapone nel gioco d’azzardo, circostanza ovviamente da dimostrare e che lo stesso carabiniere smentisce seccamente: «1.000 euro al mese per il gioco? Su questo non abbiamo nulla da dire. Lui è sereno dal punto di vista della procedura, è un po’ provato per la risonanza mediatica a cui non è abituato. Lui non teme di essere indagato. Era uno degli uomini forti di Venditti? Ha sempre lavorato a contatto con lui, ma siamo fiduciosi. Assolutamente non è indagato, è stato solo sentito come persona informata sui fatti.»

Delitto di Garlasco, caos Lovati: rivelazioni sullo scontrino e test del 2016/ "Sapeva che Dna è di Sempio?"

Così invece l’avvocato Marco Casali, legale del maresciallo Spoto, anch’esso perquisito poche settimane fa: «La notifica molto lunga a Sempio? Non è oggetto oggi di discussione al riesame. Il riesame è una questione molto noiosa e tecnica, che interessa poco, ma che però agli avvocati piace più della questione di merito. Credo che a Venditti siano stati restituiti i dispositivi, e credo che ciò possa influenzare in quello che si deciderà oggi. Il maresciallo Spoto non è indagato assolutamente», ha concluso.



DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DI PALMEGIANI

In studio, a Storie italiane, infine, vi era anche Armando Palmegiani, il consulente di Andrea Sempio, che ha affrontato vari argomenti, a cominciare dal Santuario delle Bozzole: «Credo che nel santuario ci siano stati tutti nel raggio di venti o trenta chilometri. Conosco amici personali che andavano una volta a settimana. Il parroco faceva delle benedizioni alle auto: tutti coloro che compravano l’auto nuova andavano a farla benedire. Si fa prima a dire chi non è andato, piuttosto che chi ci andasse. Un conto è frequentare ed essere attivo, e un conto è andarci. Il santuario è parte integrante di Garlasco… comunque non credo ci sia un’attinenza con l’omicidio.»

Sulla frequentazione di Sempio nella casa di Garlasco: «Sempio ha detto che, tranne la camera da letto dei genitori di Chiara, ha frequentato tutta la casa. Sempio era considerato una persona di famiglia. La sua presenza in quella casa la conferma la stessa famiglia di Chiara: non ha mai smentito che frequentasse la casa.» Infine, sull’indagine per corruzione da parte della Procura di Brescia e su Lovati: «Credo che la Procura sia cauta sul punto della corruzione. Non sono indagati Lovati e i genitori di Sempio. Le dichiarazioni di Lovati sono un po’ altalenanti: lui è un grande avvocato, ma a livello di comunicazione abbiamo avuto una variazione delle cifre che avrebbe preso in contanti, che non significa in nero… È stato molto altalenante. Io sarei un po’ cauto sulla cifra totale che è stata data.»