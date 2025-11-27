Sul nuovo scoop sull'indagine di Garlasco le parole degli avvocati di Andrea Sempio: ecco cosa ne pensano della notizia del dna di stamane

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno replicato alle indiscrezioni giornalistiche che sono circolate stamane su tutti i principali quotidiani online e agenzie di stampa su Garlasco, secondo cui il DNA trovato sulle unghie della povera Chiara Poggi sarebbe compatibile con quello dell’indagato. Angela Taccia e Liborio Cataliotti, insieme alla genetista Marina Baldi e al criminologo Armando Palmegiani, parlano di fatto di un “falso scoop”, visto che le anticipazioni della dottoressa Albani – la genetista incaricata dal Gip di Pavia per le indagini – non confermano che quel DNA sia di Chiara Poggi, spiegando lei stessa che non è possibile arrivare a un’identificazione, ma semplicemente a una compatibilità con la linea maschile familiare.

Taccia e Cataliotti ci tengono quindi a sottolineare che ciò che è emerso in queste ore “riguarda solo dei dati biostatistici”, mentre non si fa riferimento alle conclusioni complete della dottoressa Albani, che restano ovviamente secretate. In ogni caso i due legali si dicono “né sorpresi né preoccupati”, visto che si tratta della conferma di quanto sostengono da tempo, ovvero “che non si può effettuare una comparazione individualizzante”, quindi non è possibile permettere di identificare un soggetto tramite il famoso DNA trovato sotto le unghie della povera Chiara Poggi di Garlasco.

DELITTO DI GARLASCO, AVVOCATI DI SEMPIO: “NON HA VALORE PROBATORIO QUESTO DNA”

Inoltre, i penalisti sottolineano che si tratta di un DNA misto che “non avrebbe in ogni caso valore probatorio”. Infine, non è possibile contestualizzare lo stesso materiale genetico, visto che non è chiaro se sia derivato da un contatto diretto fra Chiara e Andrea o se Chiara abbia invece toccato un oggetto su cui aveva messo le mani in precedenza Sempio. Infine, manca la collocazione temporale: “Quando è avvenuto il contatto?”.

Gli avvocati concludono dicendo: “Ogni valutazione, senza tutte queste precisazioni, è affrettata”. Vedremo quindi se emergeranno ulteriori aggiornamenti su questo ennesimo scoop, che potrebbe comunque sgonfiarsi nelle prossime ore così come già avvenuto spesso e volentieri negli ultimi mesi.

DELITTO DI GARLASCO, LA REAZIONE DI SEMPIO ALLE NUOVE NOTIZIE SUL DNA

L’agenzia di stampa Ansa ha invece raccolto le parole di Andrea Sempio, con l’indagato che ha confessato di essere “amareggiato” per via del fatto che siano uscite queste indiscrezioni prima ovviamente di quanto sarebbe dovuto avvenire, ovvero, il prossimo 18 dicembre – come detto sopra.

In ogni caso la convinzione dello stesso indagato non cambia di una virgola, visto che il ragazzo di Garlasco si dice sempre certo di poter provare la sua innocenza grazie anche all’ottimo lavoro che sta portando avanti il suo team difensivo. Le parole, specifica l’agenzia Ansa, sono state apprese da persone vicine allo stesso indagato che erano con lui stamane dopo che appunto è emersa la notizia.

DELITTO DI GARLASCO, L’ANSA: SULLE UNGHIE DI CHIARA POGGI DNA SCONOSCIUTO

Attenzione infine a quanto riferito sempre dall’agenzia Ansa secondo cui sul dna troviamo sulle unghie di Chiara Poggi vi sarebbe appunto il dna compatibile con le unghie di Andrea Sempio, ma nel contempo vi sarebbe anche un altro dna appartenente ad un nuovo ignoto maschile. Dopo “ignoto X”, quello riferito alla garza nella bocca di Chiara Poggi – poi risultata essere contaminata – spazio quindi ad un secondo dna che fa appunto pensare ad una nuova contaminazione o comunque ad un dna “da trasporto”.

Inoltre l’agenzia specifica che al momento sono tre i margini ungueali maggiormente attenzionati, leggasi due che si trovano sulla mano sinistra e uno invece sulla mano destra. Una notizia che non fa altro che rimescolare ulteriormente le carte in tavola e che nel contempo allontana la possibile certezza che quel dna appartenga proprio ad Andrea Sempio: attendiamo ulteriori aggiornamenti.