A Mattino 5 News le parole dell'avvocato Grittini, il legale di Flavius Savu: ecco che cosa ha detto in diretta tv su Canale 5 sul caso Garlasco

Si parla del giallo di Garlasco oggi a Mattino 5 News, su Canale 5, e si è approfondito in particolare il discorso del filone del santuario delle Bozzole e di Flavius Savu. Quest’ultimo è il latitante romeno arrestato poche settimane fa in Svizzera e rientrato recentemente in Italia, che ha sempre sostenuto che il delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, sia da ricollegare a quanto accadeva nel santuario, tesi a cui, tra l’altro, ha sempre creduto anche l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati.

“Con lui ho parlato lungamente – le parole del legale di Savu – e mi ha dato una sua versione, che è la versione che sta raccontando dal 2014: questo è un punto fermo che si snoda nel tempo”. E ancora: “Il contesto in cui sarebbe maturato l’omicidio, lui sostiene questo, è un contesto molto vicino al santuario della Bozzola; questo è quello che sostiene da tempo e sostiene ancora oggi.

Per una forma di rispetto nei confronti della procura e di questi inquirenti che si stanno facendo in quattro, preferisco non riferire cosa mi è stato comunicato da Savu in questa occasione. Abusi sessuali, pedofilia, traffico d’organi? Devo rispondere con la stessa risposta di prima: per una formula di rispetto verso la procura preferisco non riferire; è una formula di rispetto anche nei confronti di Savu”.

L’avvocato Grittini ha poi fatto chiarezza sulle presunte dichiarazioni di Savu, che aveva definito Andrea Sempio “il sadico” e Bertani (amico suicida dell’indagato) “il picchiatore”: “Nel 2017 – le parole del legale – nel contesto di una redazione di un’emittente TV gli fu sottoposto un book fotografico per riconoscere i soggetti che lui aveva incontrato nel santuario e che conosceva, e lui riconobbe due individui. Io non ero di fronte al book e non ricordo di chi fossero le effigi; lui riconobbe due soggetti, occorrerebbe rivolgersi a questo autore che ci ha videoregistrato per capire”.

Quindi ha concluso l’intervista dicendo: “Lui sostiene ancora oggi di avere paura per la sua vita, non so di chi abbia paura, ma lui vede alle spalle della sua vicenda dei soggetti pericolosi e mi ha ribadito anche oggi di temere per la sua vita”.

In studio, a Mattino 5 News, vi era invece l’avvocato Federico Gallo, legale di Massimo Lovati, che è tornato sul super testimone che ieri ha spiegato agli inquirenti che lo scontrino di Andrea Sempio non sia in realtà dell’indagato.

“Logicamente il testimone può essere solo una persona che lo conosce, che conosce l’antefatto, che conosce le sue cose e tutta la situazione; altrimenti io non vado da uno chiedendogli se gli serve uno scontrino. Questa persona, se è andata a testimoniare, ha fatto bene ad andare, perché altrimenti tutti quei benefici che potrebbe avere un domani…”, facendo probabilmente riferimento alla recente indagine per corruzione aperta dalla procura di Brescia.

Infine, le parole di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: “Lo scontrino è un alibi, perché nel momento in cui la mamma dell’indagato dice che ‘saputo l’accaduto l’ho conservato perché non si sa mai’, questo è un alibi. Ovviamente, fino a prova contraria, valgono le parole dell’indagato, ma qualora dovesse essere provato che non ha fatto lui lo scontrino oltre ogni ragionevole dubbio, non è un boomerang ma un missile”, ribadendo quindi parole già proferite più volte negli ultimi sette mesi, da quando, cioè, si è riaperta l’indagine su Garlasco.

Ricordiamo che Sempio, parlando ieri sera con Chi l’ha visto?, ha ribadito per l’ennesima volta che il ticket del parcheggio di Vigevano, prodotto il 13 agosto 2007, è suo, e a sostegno della sua tesi vi sarebbe anche un altro scontrino, prodotto il 14 agosto sempre del 2007, che proverebbe che Sempio era andato in libreria il giorno prima, trovandola però chiusa.