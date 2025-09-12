A Storie Italiane, in diretta su Rai Uno, vi era Roberto Grittini, il legale di Flavius Savu: ecco che cosa ha raccontato stamane su Garlasco

Storie Italiane ha parlato con l’avvocato di Flavius Savu, Roberto Grittini, il latitante romeno che è stato arrestato negli scorsi giorni in Svizzera, a Zurigo, e che si dice certo che l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, sia legato a quanto accadeva al santuario della Bozzola a Vigevano, una pista che tra l’altro è stata più volte rimarcata anche da Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio.

Al momento Savu continua ad essere detenuto in Svizzera, ma il processo di estradizione dovrebbe permettere di portarlo in Italia nel giro di un mese circa dopo di che è probabile che lo stesso venga interrogato dalla procura di Pavia per appunto fare chiarezza sulle sue dichiarazioni in merito ad un presunto collegamento con l’omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007.

“Il fardello di Savu – le prime parole del legale dell’arrestato – se lo toglierà lui nel momento in cui la procura avrà interesse a coltivare questo filone di indagine, non conosco le carte attuali del procedimento, non so quindi se vi sia un interesse della procura. Savu nel corso degli anni – ha proseguito ancora l’avvocato – anche in tempi non sospetti, ha sempre sostenuto qualcosa che fosse collegato fra l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e ciò che lui ha percepito direttamente al santuario della Bozzola. Non ho accortezza di cosa sia, in cosa consiste il fardello di cui Savu intende liberarsene”.

GARLASCO, AVVOCATO DI SAVU: “DOVEVA ESSERE INTERVISTATO…”

L’avvocato ha poi ricordato che il suo cliente è stato arrestato a poche ore da un appuntamento importante: “Ormai è di dominio pubblico il fatto che il giorno successivo agli arresti avrebbe dovuto raccontare ciò che sapeva, quindi questo arresto ha impedito che lui venisse intervistato. Non so cosa volesse dire ma sicuramente se ha qualcosa da dire e se si volesse ascoltare lo dirà, non so poi se di interesse o meno”.

“Lui dice di sapere qualcosa – aggiunge – mi auguro che arrivi presto in Italia, ci sono delle procedure di estradizione da seguire e se arriverà in Italia e la procura vorrà sentirlo sarà sentito. Savu sarà un teste puro quando verrà sentito in Italia quindi ha l’obbligo di dire ciò che sa e di dire la verità, questo è un punto favorevole alle indagini, perchè si potrebbe aprire nel caso l’ipotesi di favoreggiamento. Se il pm lo vorrà ascoltare dovrà mettersi a disposizione, deve mettersi a disposizione”, facendo quindi chiaramente capire che Savu, se parlerà, dirà semplicemente la verità su quanto avvenne – secondo lo stesso – a Garlasco.

GARLASCO, AVVOCATO DI SAVU: “CONOSCO LOVATI…”

Sulla questione si è spesso e volentieri fantasticato, soprattutto con l’avvio della nuova indagine su Sempio, anche perchè Chiara Poggi avrebbe fatto delle presunte ricerche nel suo pc appunto sulle Bozzole, ma anche ricerche sulla pedofilia. “Con Massimo Lovati (legale di Sempio ndr) c’è un rapporto di amicizia oltre che di colleganza – ha precisato l’avvocato Grittini – quindi ci siamo anche confrontati su questo punto”.

“Ovviamente convergono le sue idee (riferendosi a Lovati ndr) con ciò che Savu nell’arco degli anni ha inteso dire. C’è da dire che Savu non solamente raccontava ciò che c’era nelle carte processuali ma ha anche raccontato qualcosa in più in determinate occasioni, su ciò che accadeva nel santuario, raccontava vicende che lo avrebbero visto spettatore dove si sarebbero celebrati dei riti particolari. Lui parlava sempre di qualcosa di cui lui era percettore diretto e che nulla aveva a che fare con la religione. Questi ovviamente sono i suoi racconti, poi cosa vi sia di vero o di certificato io non lo so. Certo è che questi fatti non possiamo far finta di non sentirli”.

GARLASCO, IL COLLEGAMENTO SUGGESTIVO DI SAVU CON CHIARA POGGI

E ancora: “All’epoca si era pensato ad un pettegolezzo, non aveva attinenza con il caso di Garlasco ma ha sempre raccontato queste cose. Non ricordo che abbia parlato della pedofilia ma invece riportava di questi riti esoterici che si celebravano a notte fonda, ma penso lo abbia raccontato anche a qualche altro collega che lo ha sentito poco tempo fa. Lui dice di sapere qualcosa e bisogna capire come collega ciò che conosce e ciò che sa all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Lui dice che ha visto e quindi l’hanno uccisa, questo è il suo tema che sta mantenendo”.

Non ci resta quindi che attendere che Savu torni in Italia per capire prima di tutto se lo stesso parlerà e secondariamente cosa avrà da dire. In ogni caso sembra davvero complicato che le parole del latitante possano riscrivere il giallo di Garlasco, anche perchè al momento non sono emersi indizi o tracce che facciano pensare appunto ad un omicidio commesso da un killer o comunque da una persona esterna alla vita della povera vittima.