Storie Italiane apre con gli ultimi aggiornamento sul delitto di Garlasco dopo che nella giornata di ieri sono scattate numerose perquisizioni e nel contempo si è dragato un canale di Tromello, in provincia di Pavia, dove è stato rinvenuto forse un martello: è l’arma del delitto? Secondo il super testimone scoperto da Le Iene, sarebbe stata gettata proprio lì l’arma utilizzata per ammazzare Chiara Poggi, un’arma che ricordiamo non è mai stata ritrovata.

Delitto di Garlasco, trovato martello nel canale a Tromello/ Si valuta compatibilità con arma omicidio

L’avvocato De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, ha commentato a Storie Italiane: “Lei ricorderà che io ho sempre detto due cose: in concorso con altri e continuo a dirlo e ho sempre detto, concentriamoci sulle indagini tradizionali, l’incidente probatorio è importante ma è come un faro che acceca, e ora si svolgono le indagini tradizionali che purtroppo non sono state fatte all’epoca. Io immagino che le prossime due o tre settimane saranno importantissime.

Garlasco, chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra/ Perché perquisiti gli amici di Andrea Sempio e Marco Poggi

DELITTO DI GARLASCO, AVVOCATO STASI: “IO AVEVO GRANDE FIDUCIA CHE SAREBBE EMERSO QUALCOSA”

“Pian pianino comincia a sgretolarsi incontrovertibilmente quella ricostruzione fondata sul nulla che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Noi non dobbiamo, e questo è un suggerimento che do ai telespettatori, fermarci mai all’ultima cosa che accade perchè è tutto concatenato. Ieri io avevo grandissima fiducia che si sarebbe trovato qualcosa ma non perchè io vedo dove altri non vedono ma semplicemente perchè conosco il valore, l’efficienza e il valore di chi sta indagando, sia in procura sia per quanto riguarda l’arma dei carabinieri”.

Garlasco: si cerca attizzatoio in un canale, forse arma del delitto di Chiara Poggi/ La replica dei genitori

E ancora: “Ieri ho letto delle dichiarazioni degli avvocati della famiglia Poggi in cui si parla di tesi fantasiose e attività non rispettose, quindi io gli suggerisco di denunciare la procura. E’ inutile continuare a dire che c’è qualcuno che sta agendo senza seguire protocolli, denunciate il procuratore capo e l’arma dei carabinieri o rispettate il lavoro perchè nessuno deve avere la presunzione di dire che i carabinieri dell’epoca avevano capito tutto e questi niente e lo stesso per la procura. Ragionando così c’è un grande rischio, il rischio di capire un giorno di non capire nulla. Il rischio che vi sia un innocente in carcere è un rischio enorme e drammatico”.

DELITTO GARLASCO, AVVOCATO STASI: “ALBERTO PER DIECI ANNI IN GALERA”

L’avvocato De Rensis ha proseguito: “La famiglia di Chiara merita il rispetto di tutti e subito dopo anche la famiglia di Alberto: c’è una mamma che vive da sola nel dolore, un papà morto nel dolore dopo che è stata annullata l’assoluzione e un ragazzo che ha trascorso i dieci anni più belli della sua vita in carcere, quindi rispettiamo tutto e tutti.”

“Ovviamente mi rivolgo a coloro che criticano dalla mattina alla sera dalle persone eccezionalmente brave e lo dicono i curriculum di procuratori e carabinieri che stanno indagando, non credo che solo questa volta non abbiano capito nulla”.

Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane, precisa che i ritrovamenti di ieri nel canale non sono informazioni ufficiali ma sono riportate su tutti i quotidiani: “L’oggetto principale ritrovato è il martello visto che questo oggetto mancherebbe dall’abitazione Poggi dal 2007. Chi ha dato questa informazione avrà avuto una informazione sotto banco”.

“E’ difficile pensare che i carabinieri si siano recati qui cercando a caso, ma avevano un’idea molto solida di trovare qualcosa”. Interessanti anche le dichiarazioni dell’ingegnere di Tromello che ai microfoni di Storie Italiane ha spiegato che il canale in questione non sia mai stato dragato negli ultimi 20 anni, mentre viene pulito solamente dalle sterpaglie e dalle piante: “Non è un torrente se ci fosse un’arma l’acqua non potrebbe portarla via, se fosse stata gettata sarebbe ancora lì”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “SERVIREBBE UN PO’ DI UMILTA’”

De Rensis ha continuato, mandando un messaggio ai legali della famiglia Poggi che si sono lamentati molto nelle ultime settimane: “Serve un po’ di umiltà, pensare che anche gli altri pensano e studiano e proprio perchè non hanno la conoscenza di tutti, o si fanno delle denunce se ci sono degli abusi o si rispetta il lavoro”.

“Per quanto riguarda l’aspetto mediatico, secondo voi che cosa ha pensato la mamma di Alberto quando fu mandato in mondovisione il cortometraggio in cui si faceva una ricostruzione per nulla attinente alla realtà? Questo filmato è stato mandato da tutte le tv d’Italia, quindi in quel momento andava bene la mediaticità, adesso non va bene. A me piace un metro di giudizio per tutti, sia per quelli di prima che per quelli di adesso”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “ATTENZIONE AI SEQUESTRI INFORMATICI’”

“Credo che nell’attività di ieri – aggiunge – non si sia data la giusta attenzione da parte di chi critica, ai sequestri informatici perchè in questa vicenda ci sono presupposti per nulla presupposti: che li dentro vi fosse un assassino, forse erano di più, che Chiara abbia aperto, siamo sicuri? E se ce ci fosse più di un’arma? Non si sono scandagliati i movimenti degli altri che hanno forte discrepanze: se io dico che sono uscito alle 9:30 di casa ma un’altra persona dice che è uscita alle 8:30, ce l’abbiamo il dubbio?”

De Rensis ha aggiunto: “Se c’è una procura che non si è innamorata di una tesi è quella di Pavia che ha lavorato per tre anni prima di partire, forse si è innamorato chi ha arrestato Stasi per delle tracce su dei pedali di una bicicletta, ma la procura di Pavia ha lavorato anni in silenzio prima di partire”.

“A Vigevano c’era un sostituto procuratore e qui ce ne sono tre con le punte di diamante della genetica con consulenti di parte di fama mondiale quindi l’innamoramento non c’è di sicuro. Chiedo però se è giusto rispettare le istituzioni usando termini come strampalate. Sono felice della mia umiltà e modestia con cui tratto tutti i casi, quando si crede di aver capito tutto si rischia di capire di non aver capito nulla”.