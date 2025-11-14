A Storie Italiane il punto sul delitto di Garlasco con il focus sull'indagine parallela di Brescia: ecco che cosa è emerso, tutti i dettagli

Si apre subito su Garlasco stamane a Storie Italiane, con l’intervista – seppur breve – all’avvocato Aiello, il legale di Mario Venditti, oggi in procura a Brescia per un nuovo step dell’indagine riguardante le accuse di corruzione mosse dalla procura di Brescia. “Oggi abbiamo solo preso atto di un atteggiamento dei rappresentanti dei pubblici ministeri che non sono comparsi in aula, nonostante si ridiscutesse un riesame contro il loro ex collega. È sotto gli occhi di tutti che è un accanimento della procura, avrebbero dovuto fare prima chiarezza, hanno fatto solo ieri quello che un ragazzino di 15 anni avrebbe fatto fin da subito, interrogare gli avvocati”.

Storie Italiane ha parlato a lungo anche con l’avvocato Casali, il legale del maresciallo dei carabinieri Spoto, uno degli uomini che indagò su Andrea Sempio durante la tanto chiacchierata indagine del 2017. “Lui l’anello mancante fra i Sempio e la procura? Non c’è nessun elemento di natura indiziaria che possa far pensare che Spoto abbia avuto un ruolo sulla corruzione, tanto è vero che non è indagato né a Pavia né a Brescia”.

DELITTO DI GARLASCO, L’AVVOCATO DI SPOTO E LA NOTIFICA A SEMPIO

Sulla notifica di indagine a Sempio, apparsa un po’ lunga, l’avvocato ha commentato: “Lui ha spiegato direttamente, non posso fare altro che ripetere. La notifica è durata meno di mezz’ora, lui è arrivato alle 16:35 al centro commerciale, ha parlato con l’avvocato di Sempio e alle 17:13 Sempio era già sulla sua vettura, un tempo fisiologico, poi bisognava spiegare all’indagato il motivo per cui doveva rinunciare ai termini, visto che la notifica era stata fatta fuori dai termini, secondo me giustifica ampiamente, ma per qualunque cosa di buono io possa dire ci sarà sempre qualcuno che penserà male, quindi non se ne esce”.

Sulle intercettazioni: “Un altro degli aspetti nella memoria di oggi. A Spoto viene mossa l’accusa di non trascrivere i passaggi, in realtà lui li ha trascritti, io i brogliacci li ho prodotti e li ho ridepositati anche oggi”.

Quindi aggiunge: “Io ho visto gli atti e mi sembrano completi, la relazione l’ha scritta Spoto quindi non saprei dare un’interpretazione”.

Sul fatto che i movimenti di denaro durante l’indagine del 2017 non furono attenzionati: “Partiamo dal punto di vista che avevano gli investigatori in quel momento, che stavano cercando un assassino, e se io vedo una conversazione in cui i genitori degli indagati parlano per trovare soldi da pagare all’avvocato, non ci vedo nulla che possa offrire all’indagine su un concorso in omicidio volontario, ma letti con la visuale di oggi può diventare un aspetto da approfondire. A me fa sorridere che avrebbero dovuto fare le indagini sui conti correnti dei Sempio, perché? Quando i miei assistiti parlano dei soldi da trovare allora ogni volta bisognerebbe setacciare i loro conti correnti?”.

DELITTO DI GARLASCO, L’AVVOCATO DI SPOTO: “IL TONO CONFIDENZIALE…”

Quindi precisa: “Un discorso di natura fiscale si può fare, ma è un perimetro che non mi interessa. In ogni caso quella frase dei ‘signori lì’ è stata riportata nelle trascrizioni e viene riportato anche che quei signori lì erano gli avvocati. Se vogliamo essere seri, a me piace esserlo. Quando gli investigatori si permettono di criticare altri investigatori, chi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Sulla telefonata Spoto-Sempio giudicata un po’ troppo confidenziale: “In 35 anni che faccio questo lavoro, il tono confidenziale della polizia giudiziaria è sempre mellifluo, è la strategia che usa, quella di non essere mai aggressiva, come negli interrogatori, c’è il poliziotto buono e quello cattivo. Non dimentichiamoci che bisognava mettere la microspia e poi non far mettere di traverso Sempio per non farlo rinunciare ai termini. Mi sembra un tono normale, non confidenziale, parlo quotidianamente con la PG e potrebbe esserci la battuta o il ‘come stai’, non ci ho visto niente di strano. Soldani chiede che aria tira? Lo faccio anche io questa domanda, uno ci prova e non mi sembra che Spoto non abbia detto nulla”.

E ancora: “Spoto dice che Venditti gli ha detto di fare presto con le trascrizioni? Non ci sono commenti da fare, Venditti gli ha dato questo termine ed è stato rispettato. Trascrizioni frettolose lo sostiene qualcuno, quello che doveva essere stato scritto è stato scritto”.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DEGLI AVVOCATI DI SAPONE

Storie Italiane ha parlato anche con le avvocatesse di Sapone, Bolzoni e Spiaggia. “L’udienza è andata molto bene – ha detto la prima – c’è stata la clamorosa assenza del PM, che non ci aspettavamo, è stata data parola alle difese, che sono state piuttosto brevi, l’assenza del PM è stata avvertita come una mancanza di rispetto anche verso il tribunale. Questa assenza la leggiamo come una presa di coscienza del fatto che queste indagini siano vuote, non sono riusciti a circoscrivere i beni da sequestrare perché manca il reato”.

“Le telefonate a Sempio? Le prime 3 sono senza risposta, poi il giorno dopo è Sempio che richiama Sapone non sapendo chi sia. Una chiamata di 5 minuti? Non è tanto per una telefonata di questo genere, lui me le ha spiegate come atti di indagine, ma non se le ricorda perché, a suo modo di vedere, non è stato nulla di straordinario. Sempio aveva più numeri di cellulare intestati, quindi ha dovuto individuare quello che aveva in uso. Stile confidenziale? Non c’è, il termine ‘opaco’ desta una nube negativa, ma in realtà non ha alcun elemento sostanziale”.

L’altra avvocatessa ha concluso: “Le parole degli avvocati sui soldi? Una conferma alla posizione iniziale, mai avuto sospetti che vi fossero elementi a carico di Sapone e Venditti. Si è voluto dire che quella frase ‘gli diamo agli avvocati’ non fosse vera e invece… Rapporti Sapone-Venditti? Nulla di rilevante, ogni tanto capitava fra colleghi delle cene, c’era un rapporto piacevole, nulla di più”.