Delitto di Garlasco, genetista Baldi (consulente di Andrea Sempio): "Dna sulle unghie è suo, ma contaminazione. Strano non vi sia quello di Alberto Stasi"

DELITTO DI GARLASCO, PARLA LA GENETISTA DI SEMPIO

Le tracce di Dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi, attribuite dalla Procura di Pavia ad Andrea Sempio, sarebbero il risultato di una contaminazione da contatto indiretto. È questa la tesi sostenuta dalla difesa del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, in particolare dalla genetista forense Marina Baldi, docente universitaria e da poco entrata a far parte del pool difensivo.

Intervenuta a Quarto Grado, l’esperta ha confermato l’ipotesi secondo cui la vittima, prima del delitto, avrebbe toccato un oggetto che Sempio aveva toccato in precedenza, come ad esempio il telecomando.

“Sugli oggetti inanimati il Dna può persistere a lungo. La televisione era accesa quel mattino, quindi potrebbe aver toccato il telecomando prima dell’aggressione”, ha spiegato Baldi, aggiungendo che “quello sarebbe Dna da trasferimento”.

Di fronte alle perplessità sul fatto che, però, sotto le unghie di Chiara Poggi non sia stato trovato Dna di altri utilizzatori, la genetista ha preferito non approfondire.

Riguardo al suo recente incontro con Andrea Sempio a Roma, Baldi ha parlato di una “riunione tecnica” durata diverse ore: “Ci siamo soffermati su aspetti tecnici. Gli avvocati ci hanno illustrato la strategia, abbiamo condiviso alcune informazioni e deciso come muoverci. Io ho acquisito il fascicolo, che non avevo ancora visionato”.

LA STRANEZZA DELLA TRACCIA SULLE UNGHIE

In un’intervista al settimanale Giallo, Baldi ha ribadito la tesi della contaminazione ambientale. Pur ammettendo che “è strano” che sotto le unghie della vittima non ci fosse il Dna di Alberto Stasi, la genetista ha ipotizzato che Chiara Poggi possa essersi lavata la sera prima del delitto.

Resta tuttavia un interrogativo: perché sarebbe presente il Dna di Sempio e non quello di Stasi, condannato in via definitiva come autore dell’omicidio? “Questa è la domanda del secolo”, ha ammesso Baldi. “D’altronde, il Dna di Alberto lo hanno trovato solo sull’Estathé… e anche la famosa impronta di Stasi sul dispenser del bagno, non commista a sangue, era stata lasciata prima del delitto, quando non era sporco”.

Per quanto riguarda le tracce genetiche, Baldi ritiene che siano comparabili, ribadendo la stessa opinione espressa all’epoca del suo incarico come consulente di Linarello. La genetista ha inoltre rivelato che potrebbe non prendere parte alle operazioni peritali nell’incidente probatorio, poiché la sua nomina potrebbe essere giudicata intempestiva.

L’IPOTESI DELLA CONTAMINAZIONE TERZIARIA

Infine, sulla possibilità che sia presente un secondo Dna ignoto, eventualmente attribuibile a un amico di Sempio, Baldi ha invitato alla prudenza: “Bisogna attendere le conclusioni del perito del giudice, Denise Albani. Esiste anche la possibilità di una contaminazione terziaria, quindi Chiara potrebbe aver avuto contatto con quella traccia strisciando sul pavimento o nel momento in cui è stata presa per le gambe”.