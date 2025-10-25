A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco e ospite in studio vi era Marina Baldi, neo consulente di Andrea Sempio: cosa ha detto

Ampio spazio dedicato al giallo di Garlasco ieri sera a Quarto Grado, e negli studi vi era, per la prima volta nelle nuove vesti di consulente di Andrea Sempio, la genetista Marina Baldi.

Le prime parole della dottoressa sono state su quanto avvenuto ieri pomeriggio, con l’indagato che è stato chiamato dalla dottoressa Cattaneo presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano per prendere le misure antropometriche. “Ci saranno delle differenze consistenti rispetto a 18 anni fa, ma credo che ci siano i mezzi per poterle valutare; non credo che la dottoressa Cattaneo applichi delle misure tali e quali, farà delle modifiche in base agli anni passati e alla diversa corporatura.”

Delitto di Garlasco, Gallo: “Lovati non è indagato”/ “Scontrino Sempio? Vi spiego cosa è successo”

Quindi la discussione si è portata sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, quello su cui di fatto regge questa nuova indagine su Garlasco e che aveva già riaperto il caso nel 2017.

La dottoressa Baldi, a riguardo, precisa: “Io rimango dello stesso parere, non è che cambio idea perché ho assunto l’incarico. Sono del parere che quel DNA sotto le unghie potrebbe anche appartenere al ceppo familiare dei Sempio, tenendo presente che si tratta di un cromosoma Y, quindi assolutamente non identificativo. Siamo in un paese piccolo e ci possono essere nuclei familiari con una Y simile.”

Delitto di Garlasco/ Andrea Sempio “Lovati non c'entra con lo scontrino, è l'unico che dice il vero”

DELITTO DI GARLASCO, BALDI E IL DNA: “SE IO TI STRINGO LA MANO…”

Per la dottoressa, comunque: “Il quantitativo di questo DNA non è particolarmente elevato da giustificare una difesa, quindi mi dà più l’idea di una contaminazione; di conseguenza, se realmente Chiara Poggi si fosse difesa da un aggressore, si sarebbero trovate tracce di DNA ben più consistenti di quelle effettivamente rinvenute.”

Quindi ha precisato: “Il DNA che una persona ha sotto le unghie come contatto secondario è dimostrato da pubblicazioni scientifiche ed è stato addirittura dimostrato il trasferimento terziario: se io do la mano a te (dice rivolgendosi a Carmelo Abbate, ndr) e tu la dai a Brindani, troviamo il mio DNA su Brindani. È proprio dimostrato, ed è dimostrato che la quantità è ridotta sulle unghie di Chiara”.

Morte Angelo Onorato/ La sorella: “Aveva un problema a Capaci poi mi disse una frase inquietante”

“La cosa importante da capire è che il DNA non viene alterato: se tu campioni questa poltrona dove sono seduta adesso troverai il DNA degli ospiti di Quarto Grado del 2017. Chiara potrebbe aver toccato un oggetto che stava lì chissà da quanti giorni e su cui vi era il DNA di Sempio, e per questo avere il suo DNA.”

Poi ha aggiunto: “Nel 2017 io lavoravo nella stessa struttura di Linarello (consulente di Stasi, ndr), lui a Milano e io a Roma, e mi mandò in forma anonima uno dei due elettroferogrammi delle dita di Chiara e mi chiese se quella Y si sarebbe potuta usare per comparazione. Io gli dissi di sì, perché mi sembrava un elettroferogramma comparabile.”

DELITTO DI GARLASCO, GAROFANO IL DNA E L’IMPRONTA DELLE SCARPE

Sui nuovi accertamenti della procura, infine, le parole del generale Luciano Garofano, ex comandante dei RIS ed ex consulente di Andrea Sempio: “Ritengo giusti questi approfondimenti: se la procura di Pavia ha deciso di esplorare se c’è un altro assassino ed è diverso da Stasi, è giusto colmare eventuali lacune di quanto fatto durante la prima indagine”.

“Mi sembra però che la nuova BPA fatta dai RIS comunque collochi una sola persona sulla scena del crimine, ma è giusto coniugare la BPA con un nuovo approfondimento medico-legale anche per dirimere un dubbio che ha pervaso questo caso allora, e che è l’ora della morte: risente di alcune limitazioni, ma è giusto che si faccia.”

Sul DNA trovato sulle unghie di Chiara, invece, ha spiegato: “Vorrei ricordare una cosa emersa: la consulenza del consulente di Alberto Stasi, il dottor Ricci, conclude che quel DNA potrebbe appartenere a un soggetto non conosciuto e non facente parte del database con cui è stato fatto il calcolo di probabilità, e questo lo dice il consulente di Stasi”, quasi a smentire quindi che possa essere di Sempio.

Chiusura dedicata all’impronta di scarpa a pallini trovata sulla scena del crimine, altro punto molto controverso durante la prima indagine: “Non possiamo non ricordare – spiega Garofano – che sotto le scarpe di Stasi non c’era alcuna traccia di sangue, nonostante fosse entrato in casa, e questo è emerso durante una perizia dell’appello bis, che ha escluso che quelle scarpe non potessero non trattenere del sangue.”

E ancora: “L’approfondimento sulla misura della scarpa fu fatto dal colonnello Mattei: alcune impronte evidenziate col luminol avevano parte finale e iniziale, curvature che consentivano la misura”, precisando che: “Questa scarpa a pallini risulta più facile da individuare dal punto di vista della misura rispetto a una scarpa con un plantare diverso.”