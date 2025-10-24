A Mattino 5 News, su Canale 5, si parla del delitto di Garlasco e in studio vi era Giada Bocellari, legale di Stasi, che si è concentrata su Andrea Sempio

Si parla del delitto di Garlasco a Mattino 5 News, e in studio vi era Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi. Il focus è sulla cella agganciata dal telefono di Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007, quella in cui venne uccisa appunto la povera Chiara Poggi. Bocellari fa notare che, secondo quanto segnalano le celle, Sempio sarebbe stazionato a Garlasco quel giorno e non avrebbe raggiunto Vigevano, come invece ha sempre sostenuto l’indagato, che ha spiegato di essersi recato attorno alle ore 10:00 alla libreria di Vigevano, trovandola poi chiusa.

«Quello che vedete nel cerchio – spiega la Bocellari – è il posizionamento dell’antenna relativo alla cella di un gestore della SIM di Sempio; i colori diversi identificano la copertura e la rilevanza della copertura di quella cella: a seconda di dove ci troviamo, si aggancia la cella più vicina». E ancora: «Questa è la mappa di copertura della cella agganciata da Sempio quella mattina, e si vede che copre bene Garlasco, sia casa Sempio che casa Poggi, forse ancora di più casa Poggi; ma comunque Vigevano sta sopra ed è evidente come sia fuori completamente dall’area di copertura del telefono».

DELITTO DI GARLASCO, GIADA BOCELLARI SULLE INTERCETTAZIONI

Va precisato che nel 2007 i telefoni non erano comunque sempre connessi come avviene oggi, e le celle si attivavano solo nel momento in cui si riceveva un SMS o si effettuava una chiamata. Giada Bocellari si è poi soffermata sulle intercettazioni, e in particolare sul passaggio dello scontrino.

«Come spesso è accaduto per queste intercettazioni con riferimento ai brogliacci – che non sono le trascrizioni, ma ci deve essere una sintesi – parlando di uno degli elementi che erano stati portati all’attenzione della procura, lo scontrino era sicuramente importante, perché quando lui lo consegna nel 2008 è il giustificativo di quello che avrebbe fatto quella mattina: sarebbe andato a Vigevano». E ancora: «Possiamo definirlo un alibi, anche se era solo una persona informata sui fatti all’epoca; e anche Stasi era stato sentito i primi giorni e aveva detto cosa aveva fatto quella mattina».

DELITTO DI GARLASCO, L’INTERCETTAZIONE DI SEMPIO E L’ESPERIMENTO DI MATTINO 5

Mattino 5 News ha poi mandato in onda un’intercettazione di Sempio in cui si sente lo stesso parlare con il padre e descrivere appunto la questione dello scontrino: «Sono andato in piazza Ducale a Vigevano, ho trovato la libreria chiusa, suppongo che fosse la festa del patrono, sono tornato il giorno dopo». E ancora: «L’ho ben conservato, quello scontrino, l’ho fatto vedere a tutti in fotocopia, che resterà leggibile ancora a lungo per forza di cose. L’originale c’è».

Quindi ha concluso in maniera un po’ criptica: «Se lo dicevo in TV creavo solo una guerra». Interessante anche l’esperimento svolto da Mattino 5 News in diretta, che, con l’inviato Emanuele Canta, ha percorso il tragitto da casa di Sempio alla libreria di Vigevano, mettendoci un tempo che potrebbe non coincidere con le tempistiche dichiarate da Sempio. Secondo Federico Gallo, legale di Massimo Lovati: «Questo video verrà acquisito dalla magistratura».



DELITTO DI GARLASCO, BOCELLARI SU SEMPIO-STASI

L’avvocatessa di Alberto Stasi ha poi parlato del dualismo nelle indagini Sempio-Stasi, spiegando: “Io sono la prima ad augurarmi che non vengano fatti gli errori fatti con l’indagine di Stasi in questa nuova indagine, sono stato la prima ad augurarmelo, lo dissi alla stampa, non trattate Sempio come avete trattato Stasi, era un auspicio anche più generale”.

E ancora: “A Stasi purtroppo non è stato riservato un trattamento di grandissimo favore da nessun punto di vista non che dovevano farlo ma ha pagato cari determinati errori e mi auguro che su Sempio questa cosa non venga fatta ma sono certa che questa cosa non accadrà, visto che sono certa che faranno tutto ciò che dovranno fare”. Poi ha aggiunto: “Ricordo che la discovery anticipata da parte della procura sull’impronta 33 non è una cosa che accade normalmente e ciò significa che la procura ha avuto un particolare riguardo verso Sempio, gli ha dato la possibilità di vedere prima gli atti”.

Il riferimento è alla famosa impronta trovata sul muro vicino alle scale dove è stato scoperto il corpo della povera Chiara Poggi, una impronta che secondo la procura e i legali di Stasi apparterrebbe proprio all’indagato, mentre secondo il team difensivo di Sempio non sarebbe possibile individuare alcuna comparazione con l’impronta dell’indagato ed inoltre, anche in caso di match non si potrebbe contestualizzare il palmo della mano al momento dell’omicidio visto che Sempio era solito frequentare spesso e volentieri la casa di Chiara Poggi a Garlasco – anche la cantina – essendo molto amico (come lo è tutt’ora) del fratello della vittima.