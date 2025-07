A Quarto Grado si discute di ignoto 3, la traccia di dna trovata nella bocca di Chiara Poggi: ecco che cosa è emerso da Marzio Capra

Fra gli elementi su cui si sta concentrando la nuova indagine di Garlasco vi è anche Ignoto 3, la traccia di dna trovata nel cavo orale di Chiara Poggi e su cui, come ogni altro argomento, si sta creando una profonda spaccatura fra difesa e accusa.

Per i legali di Stasi e la procura, quella traccia di dna potrebbe essere la firma dell’assassino, mentre i consulenti della famiglia della vittima e di Sempio, pensano che si tratti di una traccia irrilevante e soprattutto contaminata, di conseguenza non porterà a nulla.

Quarto Grado ha mandato in onda le parole di Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, che fuori dalla procura di Pavia dopo l’incidente probatorio, ha spiegato: “Non normalizziamo la contaminazione, Stasi è dentro sulla base di asserite prove scientifiche non è dentro per un testimone oculare o una intercettazione, se diciamo che tutto è contaminato…”.

“Mi viene poi da dire come certi consulenti sappiano che la garza non fosse sterile, visto che a me non risulta ci fossero in sede autoptica, parlo del generale Garofano: come fa lui con certezza a dire che quella garza non era sterile? Quel tampone non è mai stato aperto”.

Pronta la replica dello stesso ex comandante dei Ris, attuale consulente di Sempio, che in studio come sempre a Quarto Grado ha replicato: “Quel prelievo era stato fatto per acquisire materiale di riferimento di Chiara Poggi, per questo non fu analizzato, furono analizzati solo il tampone rettale e vaginale”.

E ancora: “L’avvocato Bocellari parla di dati oggettivi e di non normalizzare: intanto quel profilo maschile non è completo, è infinitesimale Y e inoltre il perito ha individuato la presenza del dottor Ferrari che era l’assistente del medico legale quindi una contaminazione era già stata dimostrata, poi ben vengano gli altri approfondimenti. Io non ero presente, i miei colleghi non erano presenti, ma quel campione si desume dalla relazione dei ris, era un campione per riferirlo alla scena del crimine”.

Quindi aggiunge, riferendosi ad alcuni ospiti in studio che esternano una tesi differente. “Io l’ho vista la garza e voi no, nell’angolo c’è il dottor Ferrari e in mezzo c’è un dna misto. Io ho visto quei profili, voi non li avete visti, e parlate di cose di cui avete solo sentito. Il profilo autosomico che ha valore identificativo ha solo il dna di Chiara Poggi, la quantità Y è talmente limitata che non ha dato risultati sugli autosomi ma solo sull’y. C’è una parte riconducibile Ferrari e un’altra parte speriamo si possa identificare”.

DELITTO DI GARLASCO E IGNOTO 3: BALLARDINI, TACCIA E REALE

Quarto Grado ha provato a intervistare anche il medico Ballardini, che è colui che diresse l’autopsia all’epoca su Chiara Poggi, ma si è limitato a dire: “Come ho già detto ad altri, c’è una indagine in corso e io devo riferire a magistrati e giudici, poi quando l’indagine sarà chiusa ne parleremo. Una volta a indagine terminate ne possiamo riparlare. Io sono in contatto con il perito del giudice”.

Per Angela Taccia, legale di Andrea Sempio: “Da nessuna parte è stato accertato che Sempio c’entri qualcosa con l’omicidio, è sempre tutto di parte, bisogna vedere come andranno gli accertamenti genetici e poi quelli sulla spazzatura e vedremo, per adesso di Sempio non c’è traccia”.

Paolo Reale, ingegnere, consulente della famiglia Poggi e cugini di Chiara, che teme che questo ignoto 3 resterà “pendente” a vita: “Se non viene identificato certamente questa contaminazione il rischio che si corre è di parlare per 20 anni”. Infine Carmelo Abbate, che continua a sostenere la sua tesi: “A me risulta che c’era un dna completo nucleare.

A me risulta che fra i tre flaconi non venne aperto l’orale, quello con la garza”. Insomma, tesi, teorie e vedute completamente diverse fra le parti, speriamo che la procura possa fare chiarezza una volta per tutte.