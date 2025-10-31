Delitto di Garlasco, scontro totale tra gli ex legali di Andrea Sempio. Soldani attacca Lovati, Gallo tira in ballo i contatti con Spoto e Sapone

Nell’inchiesta di Brescia sull’ipotesi di corruzione, gli ex legali di Andrea Sempio – Massimo Lovati, Simone Grassi e Federico Soldani – sono indicati come testimoni. Saranno sentiti in merito al presunto giro di denaro che i genitori dell’indagato per il delitto di Garlasco affermano di aver consegnato, tra dicembre 2016 e gennaio 2017, ai difensori “per prendere le carte”.

Secondo quanto riportato da La Provincia Pavese, potrebbe essere ascoltato anche il carabiniere Antonio Scoppetta, che si occupò dell’installazione delle cimici sull’auto di Sempio. Il legale di Scoppetta ha chiarito che non esiste alcun collegamento con il delitto di Garlasco, poiché il suo assistito si limitò ad accompagnare il tecnico durante il posizionamento dei dispositivi per le intercettazioni, operazione avvenuta nei pressi del luogo di lavoro di Sempio e non presso la sua abitazione.

Intanto, l’attenzione si è spostata sull’avvocato Federico Soldani, ritenuto il possibile anello di collegamento con la cosiddetta “Squadretta” di Venditti, finita al centro di un caso per le dichiarazioni raccolte dal programma Ore 14 Sera.

Il conduttore Milo Infante ha spiegato che la redazione si è rivolta agli avvocati per chiarire la questione del denaro, apprendendo da Lovati che sarebbe stato lui a ricevere i soldi, “senza fare fattura”, sostenendo di non avere conti correnti — anche se, successivamente, sarebbe emerso che ne possedeva otto. Grassi, invece, avrebbe negato di aver ricevuto somme di denaro.

LE DICHIARAZIONI CHOC DI SOLDANI

Il programma ha quindi contattato Soldani, il primo legale al quale Angela Taccia, attuale avvocata di Andrea Sempio, aveva indirizzato i genitori dell’indagato, essendo lei stessa un’amica di Sempio e all’epoca ancora praticante. Giunta allo studio legale, l’inviata del programma avrebbe suonato una prima volta senza ricevere risposta, probabilmente perché nessuno all’interno aveva udito il campanello. In quel frangente, le telecamere di Ore 14 Sera hanno registrato alcune dichiarazioni di Soldani, ignaro di essere ascoltato.

Il programma aveva inizialmente deciso di non trasmettere quel filmato, ma — ha spiegato Infante — “alla luce di ciò che è emerso, abbiamo ritenuto opportuno condividerlo”. Nel video, si sente l’avvocato Soldani affermare: «Tu vai a dire al mondo come ti pagano i tuoi clienti in un processo penale? Tu sei malato! Mi ha scritto Garofano un sms… ma oh! Io ho il numero del generale Garofano. Ci avevamo fatto una perizia… Ma Lovati è proprio uno da… Io non posso neanche chiamarlo per dirglielo».

Al secondo tentativo, il campanello è stato finalmente udito, ma Soldani non si è mostrato disponibile a parlare: «Per me è importante non parlare. Io parlo solo se mi viene chiesto dalla magistratura, non ai giornalisti. Soldi in nero? Questo lo hanno detto gli altri, non io. Ok? Io non parlo con i giornalisti. Non dico niente: non dico che è vero, non dico che non è vero. Ma Lovati può dire quello che vuole: se lui beve prima di andare in trasmissione, non è colpa mia. Visto che la questione è molto delicata, mi riservo di rispondere, se devo rispondere. Mi hanno infangato».

GALLO SU QUEI “CONTATTI CRITICI” CON I CARABINIERI…

Nelle ultime ore è intervenuto anche l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, indagato per diffamazione. A Diario del Giorno, Gallo ha dichiarato: «Credo che stia più tranquillo degli altri. Penso che presto ci saranno altri indagati», riferendosi all’inchiesta bresciana sulla corruzione.

Gallo ha inoltre scaricato eventuali responsabilità sugli altri due ex legali di Sempio: «I due avvocati hanno sostenuto di non aver ricevuto denaro. Se togliamo ciò che ha preso Lovati legittimamente per il suo lavoro, e non comprendiamo perché gli altri due non abbiano percepito nulla, rimane una somma che può sostanziare il reato di corruzione. Sono loro due, per primi, a dover essere sentiti, perché Lovati ha già chiarito la sua posizione. Ora tocca a loro risolverla».

A Rete 4, Gallo ha ribadito che il suo assistito «è stato chiaro nel dichiarare quanto ha percepito, altri no», aggiungendo di aver riscontrato «un contatto piuttosto critico con Sapone e Spoto», ma precisando che Lovati non c’entra nulla. «Lui è stato il più sincero e leale — ha concluso Gallo — e lo confermerà alla magistratura, se verrà chiamato. Se gli altri non hanno preso soldi, dovranno spiegare dove sono finiti. Io non credo che ci sia Venditti di mezzo».