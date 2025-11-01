Delitto di Garlasco, perché i carabinieri di Milano invocano norme anti terrorismo: nel mirino sei anni di tabulati dei colleghi Sapone, Spoto e Scoppetta

DELITTO DI GARLASCO, LA RICHIESTA DEI CARABINIERI AI PM DI BRESCIA

C’è un’altra svolta attorno al delitto di Garlasco, in particolare nell’inchiesta della Procura di Brescia, secondo cui ci sarebbe stata corruzione nel 2017 per archiviare la posizione di Andrea Sempio, vicenda per la quale sono indagati l’ex pm Mario Venditti e Giuseppe Sempio.

La Repubblica riporta una richiesta speciale effettuata dai Carabinieri di Milano: il Nucleo investigativo avrebbe chiesto agli inquirenti di trattare l’indagine come un caso di terrorismo internazionale, al fine di poter ottenere dati più ampi, derogando alla legge sulla privacy in vigore.

Questa prevede che si possa accedere ai tabulati solo degli ultimi 24 mesi, mentre i Carabinieri vogliono ricostruire quelli degli ultimi sei anni relativi agli ex Carabinieri Giuseppe Spoto, Silvio Sapone e Antonio Scoppetta.

L’idea è di far leva sulla legge del 2017, che recepisce una direttiva europea sulla lotta al terrorismo: per ragioni di sicurezza, questa norma consente di conservare e consultare dati telefonici e telematici per periodi più lunghi del normale.

Il retroscena, dunque, emerge dalla richiesta di «acquisizione dei tabulati telefonici» firmata dal maggiore Federico Smerieri e presentata nel luglio scorso al procuratore Francesco Prete, riguardante 16 utenze telefoniche intestate ai tre ex Carabinieri sopracitati. Se la richiesta venisse accolta, gli investigatori potrebbero analizzare i contatti telefonici degli ex colleghi per un arco temporale più ampio.

L’INTERVISTA DI SPOTO A QUARTO GRADO

Nelle ultime ore sono risuonate le parole di Giuseppe Spoto, ex maresciallo dei Carabinieri incaricato di notificare un atto giudiziario ad Andrea Sempio durante la precedente indagine sul delitto di Garlasco.

Quell’incontro durò circa 40 minuti, un tempo che ha sollevato dubbi, perché considerato troppo lungo per una semplice notifica.

Spoto, a Quarto Grado, ha sostenuto che parlarono esclusivamente dell’atto e delle sue implicazioni tecniche, e che egli attese quel tempo per motivi operativi, in particolare per consentire l’installazione di una microspia. C’è effettivamente una registrazione alle 16:47 del pomeriggio, quindi durante l’incontro, ma anche una «prova tecnica» registrata all’1:35 di notte, che lascia pensare a un’installazione precedente.

Spoto ha negato tale ipotesi, spiegando che la prova delle 1:35 era un semplice test su un veicolo di servizio, non sull’auto di Sempio. Secondo l’ex Carabiniere, la microspia venne attivata sulla vettura dell’indagato solo nel pomeriggio (alle 16:47), quindi non vi sarebbero incongruenze.

Per quanto riguarda le chiamate tra Sempio e Sapone, che all’epoca era suo superiore, Spoto ha dichiarato di non averle annotate nel report perché si trattava di comunicazioni di servizio, non rilevanti ai fini dell’indagine. Tuttavia, ha precisato che tutti i tabulati completi erano già allegati agli atti, quindi nulla sarebbe stato nascosto.