Delitto di Garlasco, parla nuovo legale di Andrea Sempio: "Su Alberto Stasi c'è una gigantesca anomalia". Cataliotti annuncia: cambia la strategia difensiva

Cambia legale e così pure la linea difensiva per Andrea Sempio: si preannunciano novità all’orizzonte con la nomina dell’avvocato Liborio Cataliotti al posto di Massimo Lovati. Pur non sbilanciandosi, il legale ha preannunciato un cambio di rotta nell’approccio mediatico e sulla nuova indagine sul delitto di Garlasco, anche per quanto riguarda i risultati dell’incidente probatorio e l’eventuale istanza per il trasferimento del fascicolo a Brescia.

Il nuovo difensore dell’indagato a Il Giorno ha assicurato che le scelte difensive saranno condivise con la collega Angela Taccia, che ha anticipato la nomina di un genetista di parte. Intanto hanno concordato di disinteressarsi della posizione di Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ma Cataliotti segnala “una gigantesca anomalia” del procedimento: Stasi è coinvolto come persona interessata dal gip.

L’ipotesi della Procura di Pavia per Sempio è di concorso in omicidio: “Se riguardasse una responsabilità alternativa allora il processo sarebbe viziato“. Nell’intervista conferma che la strategia cambierà anche per l’incidente probatorio, senza però anticipare nulla, se non che c’è stato già un confronto con l’avvocato Taccia e che ve ne sarà uno con i consulenti per fare le valutazioni opportune.

DELITTO DI GARLASCO, CAMBIA LA LINEA DI SEMPIO

Quelle già fatte, però, “non collimano con le valutazioni ipotizzate dal collega Lovati“, assicura Cataliotti a Il Giorno. Parla di un’idea della Taccia che però non intendono anticipare, anche perché ritiene che ci sia da aspettare, pur senza precisare per cosa. Nel frattempo, si sta valutando anche la questione del possibile trasferimento degli atti a Brescia, scenario paventato dall’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore Mario Venditti.

La questione è tecnica, infatti il nuovo legale di Sempio ha confermato la sua fiducia e stima nei confronti degli inquirenti di Pavia che stanno portando avanti l’indagine sul delitto di Garlasco. C’è poi il presunto collegamento con la pista della Santuario della Bozzola, alimentata da Flavis Saviu, un aspetto che spinge Cataliotti a citare la battuta di un suo cliente: “Radiocarcere sa sempre tutto. Io parto molto prevenuto, riguardo all’affidabilità“.