A Storie Italiane si torna sul delitto di Garlasco e Rita Cavallaro ha svelato di aver ricevuto una lettera dal nipote di Flavius Savu

A Storie Italiane si torna sul caso di Garlasco e, in collegamento, vi era Rita Cavallaro, nota giornalista del quotidiano Il Tempo, che da tempo sta seguendo la vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi. La Cavallaro ha spiegato di aver ricevuto un nuovo memoriale del nipote di Savu; quest’ultimo è il latitante romeno che ha sempre collegato l’omicidio di Garlasco a ciò che è successo al santuario delle Bozzole.

Omicidio Luciana Ronchi, 62enne ammazzata dall'ex a Bruzzano/ La vicina: “C'era tanto sangue...”

«Mi ha scritto che mi segue e si fida di me – spiega la stessa giornalista in diretta tv su Rai Uno – apprezza il lavoro su Garlasco e ha deciso di mandare questo nuovo memoriale alla luce delle nuove vicende». Quindi ha proseguito: «Il 26 settembre 2025 è stato sequestrato proprio il memoriale del nipote di Savu, e l’avvocato Taccia ha spiegato di averlo dato lei, come fotocopia, a Sempio per capire bene quei riferimenti di Savu al sadico e al picchiatore, indicati come Sempio e Bertani».

Delitto di Garlasco/ Marina Baldi nuova genetista di Sempio: “Dna unghie Chiara? Contaminazione”

DELITTO DI GARLASCO, NUOVO MEMORIALE DEL NIPOTE DI SAVU: COSA DICE LA CAVALLARO

Rita Cavallaro ha proseguito: «Stefanescu mi ha voluto mandare il memoriale in cui aggiunge nuovi riferimenti; si fa quindi riferimento a Savu che aveva riconosciuto delle persone in quelle foto e poi pone dei quesiti che lui fa, come ad esempio si domanda come mai la signora Daniela (mamma di Andrea Sempio, ndr) ha ricevuto una lettera poco carina dal santuario delle Bozzole.

La signora Daniela aveva denunciato di aver ricevuto questa lettera un mesetto fa, piena di insulti: una lettera non firmata e anonima, partita dalla posta delle Bozzole, quindi direttamente da Garlasco. La signora ci ha detto che l’anonimo che le scrive dice che “in casa tua c’è il demonio”». Secondo il nipote di Savu, «solo lui sa la verità e solo lui conosce il collegamento fra la Bozzola e Garlasco», aggiungendo che ha ancora paura per la propria vita.

Alessia Pifferi/ Viviana: “Stanchi delle continue accuse, mia sorella racconta un sacco di bugie”

DELITTO DI GARLASCO, NUOVO MEMORIALE DEL NIPOTE DI SAVU: “ANDRA’ SENTITO…”

Rita Cavallaro ha proseguito spiegando: «Savu andrà sentito e, da quello che ho capito, c’è interesse ad ascoltarlo perché questi inquirenti non lasciano nulla al caso. Probabilmente verrà sentito prossimamente, anche se non vi è stata alcuna convocazione. Lui sta nella stessa cella con il nipote, Stefanescu. L’avvocato Grittini ha parlato con lui pochi giorni fa, per oltre due ore, e ci ha detto di essere rimasto abbastanza sconvolto dal suo racconto.

Che ci fosse quel giro alle Bozzole dal 2006 non è un mistero: don Cervio aveva denunciato gli abusi, ma non era avvenuto niente, mentre Savu era presente in quella zona durante l’omicidio di Chiara Poggi. Ed è certificato che Savu è l’estorsore: andrà sentito perché la sua storia andrà vagliata». Vedremo, quindi, se realmente emergerà qualcosa di davvero interessante su Garlasco o se la verità di Flavius Savu si rivelerà l’ennesimo buco nell’acqua di questa vicenda.