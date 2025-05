DELITTO DI GARLASCO, IN ARRIVO NUOVE RIVELAZIONI?

Torna a parlare l’uomo che, con le sue dichiarazioni, aveva spinto la Procura di Pavia a disporre ricerche nel canale di Tromello, in relazione alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Il super testimone, stavolta, ha deciso di metterci la faccia davanti alla telecamera de Le Iene e di fare nuove rivelazioni riguardo all’omicidio di Chiara Poggi. Nella precedente puntata, l’uomo aveva rivelato delle informazioni inedite.

Ad esempio, aveva raccontato che due persone, ora decedute, videro Stefania Cappa, cugina della vittima, arrivare a casa della nonna con un borsone pesante. La cugina appariva agitata, al punto tale da non riuscire ad aprire da sola la porta, dopo che le era stata aperta dalla vicina che le aveva conservato il borsone.

Peraltro, non era solita recarsi a Tromello; infatti, non era mai stata vista prima.

Il suo racconto era stato consegnato da Le Iene agli inquirenti, che inizialmente avevano chiesto riservatezza per poter disporre gli approfondimenti necessari. Non è chiaro se le informazioni fornite dal super testimone — che è stato sentito in procura — siano risultate utili alle indagini, ma sta di fatto che le sue indicazioni hanno portato alle perquisizioni nel canale di Tromello.

LE RIVELAZIONI DEL SUPER TESTIMONE

La vicenda del super testimone è emersa da indiscrezioni, alcune delle quali non propriamente corrette, motivo per cui Le Iene ha deciso di rendere tutto pubblico, anche per fornire opportuni chiarimenti. Infatti, è stata l’occasione per il super testimone per chiarire che, in realtà, non è la prima volta che ne parla, poiché già nel 2007 aveva riferito quanto appreso all’avvocato Tizzoni, legale della famiglia Poggi, ma non volle approfondire, in quanto non era possibile seguire un’altra pista rispetto a quella che portava ad Alberto Stasi.

Il super testimone sostiene di essere stato invitato al silenzio, circostanza che lo ha spinto a riflettere sul motivo per cui non siano state approfondite, all’epoca, le informazioni che aveva raccolto, visto che la priorità, in questi casi, dovrebbe essere la ricerca della verità.

L’uomo, che oggi mostra il suo volto per la prima volta in TV, ha dichiarato al programma di essere amico della famiglia Cappa e di aver appreso che Tizzoni era stato allievo del padre delle gemelle Cappa. Stasera si aggiungeranno nuove rivelazioni…