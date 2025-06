DELITTO DI GARLASCO, PARLA L’EX COMANDANTE DEI CARABINIERI DI VIGEVANO

Dagli errori commessi nella prima fase delle indagini sul delitto di Garlasco al presunto alibi di Andrea Sempio. Sono alcuni degli aspetti su cui si sofferma il colonnello Gennaro Cassese nell’intervista rilasciata a Sky Tg24 per lo speciale sull’omicidio di Chiara Poggi. L’ex comandante dei carabinieri di Vigevano ricorda il giorno in cui arrivò il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, rimanendo “estremamente colpito dalla quantità di sangue che era proiettato sia sul pavimento, sia sulle pareti“.

Quando vide la scala che portava verso la cantina, con la porta aperta, scese i primi due gradini, trovando il corpo della ragazza riverso lungo le scale, “con la testa verso la parte inferiore e le gambe verso la parte superiore“. Ebbe una sensazione molto particolare: “Si vedeva un accanimento avuto dall’autore di questo omicidio sul corpo di quella ragazza“.

Infatti, ammette che nelle sue esperienze di investigatore “rarissimamente” ha lavorato a un omicidio così efferato e con tanto sangue sulla scena del crimine. “Quando siamo entrati, abbiamo dovuto cambiare i calzari perché, nonostante si facesse attenzione a non calpestare le macchie di sangue, inevitabilmente i calzari si sporcavano, quindi, usciti fuori, si dovevano cambiare“.

I DUBBI SULLA VERSIONE DI ALBERTO STASI

Per quanto riguarda la ricostruzione di Alberto Stasi, Gennaro Cassese si sofferma sulla descrizione del volto di Chiara Poggi, che venne definito “bianco” dal giovane. “Questo particolare, visto che la ragazza aveva il volto completamente coperto dal sangue e dai capelli, mi ha consentito in quella circostanza di farmi mandare da Pavia la foto fatta dai repertatori, e gli è stata esibita“. Ciò è stato poi giudicato un errore da diversi esperti, perché invece andavano poste ulteriori domande a Stasi per riscontrare ulteriori incongruenze nel suo racconto.

“La reazione che ha avuto Stasi è di un’estrema calma e freddezza. Con l’indice della mano destra ha toccato la parte del monitor dove c’era effettivamente il volto della ragazza insanguinata, ma si vedeva un margine bianco“, racconta Cassese, aggiungendo che Stasi fece notare quel margine bianco. Per quanto riguarda le sue impronte, l’ex comandante dei carabinieri precisa che non furono lasciate dopo il delitto di Garlasco, ma dopo l’arrivo dei Ris. “Avevamo congelato la nostra parte di rilievi tecnici e loro sono andati ad approfondirli“.

GLI ERRORI SULLA BICICLETTA NERA

D’altra parte, ci sono stati altri errori, come quello della bicicletta nera descritta dalla vicina di casa. “Sicuramente c’è stato un atteggiamento da parte di qualcuno dell’Arma che, a seguito dell’iter processuale, è stato definito doloso, tanto è vero che ne è scaturita una condanna. C’è una relazione di servizio del maresciallo Marchetto che vede la bicicletta e dice che non è quella descritta dalla Bermani“, spiega Cassese a Sky Tg24.

Il problema è che Marchetto non aveva assistito al sit della testimone: a smentirlo un brigadiere e la stessa donna. “A questo si aggiunge che nel settembre 2007 da un’immagine televisiva noto che l’officina degli Stasi aveva una luce gialla, quella classica dell’allarme. Abbiamo fatto la comunicazione in procura, che nomina un perito. Facemmo una verifica ma scoprimmo che andava in sovrascrittura dopo 30 giorni, per cui tutto ciò che è successo il 13 è stato vanificato“, prosegue Cassese.

DAL NUOVO INDAGATO AL CASO DEL PC PORTATILE

Ma l’ex comandante dei carabinieri di Vigevano parla anche del nuovo indagato, Andrea Sempio, soffermandosi sulla questione del biglietto del parcheggio: “Non l’ho mai considerato come un qualcosa che lo estromettesse dalla scena del crimine, perché non c’era la targa, c’era solo un orario e una data, poteva essere stato recuperato in qualsiasi modo“. D’altra parte, non emersero elementi che potessero destare sospetti. “Sempio, con gli elementi che avevamo raccolto in quel momento, era come tutti gli altri, non c’era nulla di particolare che ci potesse fare attenzionare; sono stati attenzionati alla pari di tutti gli altri, laddove potevamo approfondire, l’abbiamo approfondito“.

Neppure le chiamate prima del delitto di Garlasco fatte da Sempio destarono sospetti, perché erano brevi. “Secondo me non lasciano presupporre che ci sia stato un contrasto, un diverbio, un confronto“. Altro errore commesso durante le indagini riguarda il computer portatile di Alberto Stasi: “Effettivamente, qualche militare ha comunque fatto una visione, anche se finalizzata a cercare di capire che cosa si potesse trovare su quel computer, era un’operazione da non fare. Le perizie informatiche hanno comunque ricostruito il tutto, e anche qualcosa in più“. A tal riguardo, ha citato la questione delle foto pornografiche, vicenda per la quale il giovane fu assolto, ma “per la non divulgazione“.