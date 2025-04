Delitto di Garlasco: colpo di scena nelle sit della madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, convocata pochi giorni fa in caserma a Milano nell’ambito dell’inchiesta recentemente riaperta sul figlio oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi.

Secondo quanto emerso poche ore fa attraverso le colonne del quotidiano Il Giorno, la mamma di Andrea Sempio, avvalsasi della facoltà di non rispondere dopo essere stata chiamata come persona informata sui fatti, sarebbe stata colta da un malore appena “ha sentito un terzo nome” da parte dei carabinieri. I militari le avrebbero chiesto di una persona mai finita sotto inchiesta e subito dopo si sarebbe sentita male.

Delitto di Garlasco: il giallo della “terza persona” che avrebbe scatenato il malore della madre di Andrea Sempio

Nell’attuale inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato nuovamente Andrea Sempio – la cui posizione fu archiviata nel 2017 -, sarebbe spuntato a sorpresa il nome di una “terza persona” ora sotto la lente investigativa. A renderlo noto, scrive Il Giorno, l’avvocato dello stesso 37enne, Angela Taccia, che avrebbe riferito di un soggetto “che non avevo mai sentito e mai apparso” negli atti prima d’ora.

Sarebbe stata proprio una precisa domanda degli investigatori su questa persona a far crollare la madre di Andrea Sempio in caserma, svenuta forse a seguito di un attacco di panico. Ai microfoni di Antenna 3, il legale Taccia avrebbe parlato di qualcuno di diverso rispetto ai soggetti finora finiti nel cono della vicenda, quindi esclusi il suo assistito e lo stesso condannato Alberto Stasi. Non è chiaro se Daniela Ferrari conosca la persona in questione, ma l’avvocata ha precisato che né Andrea Sempio né suo padre lo conoscono.