A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco e in collegamento vi era l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi: cos'ha detto

Durante l’ultima puntata della stagione di Quarto Grado, il talk di Rete 4 ha approfondito nuovamente il caso di Garlasco, intervistando in collegamento Francesco Compagna, avvocato di Marco Poggi. Le prime parole del legale sono state sul vecchio processo ad Alberto Stasi e le famose scarpe Frau, e subito gli animi in studio si sono scaldati: “Se si parla del processo al carico di Stasi volevo dire che sulle scarpe acquistate a Spotorno da Stasi sono stati fatti degli accertamenti dalla procura, ci sono elementi molto precisi sulle Frau estive 42 che non vennero ritrovate, mentre a casa sua vi erano le Frau invernali”. Umberto Brindani, direttore di Gente, commenta. “Questo è falso, non sono mai state trovate ricevute su questo acquisto. In una sentenza si dice che potrebbe averle acquistate in contanti”.

Compagna ha poi ripreso la parola dicendo: “Ogni elemente è discutibile ma visto che si diceva in precedenza non era stato fatto alcun accertamento sulle Frau 42 estive…”. Quindi la discussione si è sposata sull’impronta 33, quella che per la procura e la difesa di Stasi sarebbe di Sempio. A riguardo la famiglia Poggi aveva chiesto di estendere l’incidente probatorio anche alla stessa traccia, richiesta però respinta. “Dal nostro punto di vista si sta parlando del nulla – commenta Compagna – l’unico dato certo è quello legato alla camminata dell’assassino rispetto alle tracce che troviamo, quello è il dato che chiunque riesce a valutare anche senza essere esperto”.

DELITTO DI GARLASCO, COMPAGNA SULL’IMPRONTA 33

Poi precisa, entrando ancora più nel dettaglio “Qualsiasi scienza forense si basa su un metodo e bisogna rispettarlo. Le minuzie… perchè alcuni dicono 15 e altri 5? In un accertamento prima cerco le minuzie sulle tracce e poi faccio la comparazione con Sempio, Stasi e Nuzzi, questo è un discorso serio. Se invece partiamo dalle minuzie di Sempio e cerchiamo somiglianze come i giochi della settimana enigmistica stiamo falsificando il metodo. La sofferenza per la famiglia Poggi ormai è li, l’accanimento mediatico contro Sempio ormai è li, mi sembra di capire che si rinvierà a giudizio, quello che mi fa paura è che noi stiamo dando l’impressione agli italiani che ognuno può dire la sua e non conta minimamente il metodo. Se noi veniamo meno al metodo per dna o impronte digitali, a quel punto vale tutto e la verità non si accerta mai, questo è semplicemente il motivo per cui volevamo chiarire l’impronta 33 con l’incidente probatorio”.

Sull’ignoto 3, la traccia di dna trovato nel cavo orale della povera Chiara Poggi, l’avvocato Compagna aggiunge: “Se non viene subito individuato si andrà avanti per lungo tempo sulle ricerche. Si vuole dare l’impressione è che chi ha fatto la vecchia indagine l’ha fatte a casaccio e chi ha fatto l’autopsia lo ha fatto senza alcuna regola. Si è preso con quella garza il dna di Chiara ed effettivamente è stato fatto. Non accade di frequente di cercare l’assassino nella bocca della vittima, non è questo il modo di individuare i soggetti che possono partecipare all’azione omicidiaria”. Secondo Compagna questa nuova indagine su Garlasco sta analizzando tutto ciò che prima era stato in qualche modo scartato: “In questo momento si sta analizzando tutto ciò che non è stato rilevante in precedenza, io avevo detto che si sta indagando con la spazzatura sia in senso proprio che figurato. I periti stanno cercando di dare il massimo sui reperti forniti e dico che si sta procedendo con una inversione di metodo, si parte dai dati irrilevanti”.

DELITTO DI GARLASCO, COMPAGNA E L’IGNOTO 3

Quindi ha precisato ancora su Ignoto 3 e sulla possibile contaminazione: “Se parliamo di un’autopsia ci rendiamo subito conto che i soggetti con cui si possono fare delle contaminazioni sono molti di più di quanto si possa pensare”. Su Andrea Sempio: “Nessuno dei Poggi aveva dubbi e non li hanno adesso. Ho sentito dire che l’avvocato di Marco Poggi difende Sempio… noi siamo tra coloro che conoscono l’indagine e gli accertamenti svolti, quindi ci è parso giusto metterci la faccia e spiegare le ragioni per cui tutto questo è assurdo, sono storie che funzionano dal piano mediatico ma processualmente non hanno spazio, e tanti lo dicono”.

“Noi abbiamo le spalle sufficientemente larghe per dire quello che pensiamo. Questa è una indagine che parte dal dato che l’assassino si è recato a casa Poggi con una bici nera da donna e su quella bici c’erano le tracce della vittima e questo è il dato indiziario di partenza”.



DELITTO DI GARLASCO, COMPAGNA A IL DNA SULLE UNGHIE DI CHIARA

Infine sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi e che secondo la procura apparterrebbero a Sempio: “Aspettiamo le valutazioni della dottoressa Albani ma io non ho mai visto utilizzare profili con pochi marcatori misti per attribuzione, qui invece la difesa di Stasi sin dal 2016-2017 si era giocata questa carta per indirizzare l’indagine su Sempio. Sappiamo qual è la valutazione di De Stefano e dei pm, quindi aspettiamo di sapere cosa dice l’Albani, se parlerà di compatibilità con Sempio o meno. Dicono che sia più probabile Sempio di un altro, ma bisogna capire la percentuale di comparazione. Qui c’è il rischio che si perda qualsiasi affidabilità degli strumenti tecnologici, ciascuno li utilizza come vuole e quindi c’è da aver paura”.

Chiaro quindi il pensiero dell’avvocato Compagna che non sembra per nulla condividere questa nuova ricerca della verità, convinto che l’assassino di Chiara Poggi sia Alberto Stasi, così come da sentenza passata in giudicato. Al momento non sembra esservi nulla che spinga in un’altra direzione anche se i dubbi sulla prima indagine sembrano restare.