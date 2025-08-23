Delitto di Garlasco, ipotesi riesumazione del cadavere di Chiara Poggi con l'incarico alla prof.ssa Cattaneo: "Mi aspetto di tutto", commenta Lovati

Per l’avvocato Massimo Lovati non ha senso far lavorare la professoressa Cristina Cattaneo, medico legale e anatomopatologa, sulle carte del delitto di Garlasco, suggerendo che con la sua “nomina si vada verso la riesumazione del cadavere di Chiara Poggi”. Ne ha parlato alla Provincia Pavese, spiegando come interpreta la scelta della Procura di Pavia.

Il legale di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, non capisce come possa procedere diversamente, a meno che non si voglia limitare la Cattaneo alla lettura della relazione del medico legale Ballardini per aggiungere qualche valutazioni. Ma non avrebbe senso per Lovati, in quanto “sarebbe solo una perdita di tempo” per gli inquirenti.

“Non capisco che senso abbia farla lavorare sulle carte. Per questo credo che l’ipotesi di riesumare il corpo della vittima sia concreto”. Ma solo l’ipotesi appare clamorosa, eppure non stupisce del tutto il legale di Sempio, visto che la nuova indagine è partita in maniera “strana” e “insidiosa”. Ad esempio, il legale evidenzia di non essere a conoscenza degli indizi a carico del suo cliente, eppure si stanno cercando anche presunti complici.

DELITTO DI GARLASCO, LE IPOTESI SULL’INCARICO DI CATTANEO

In merito all’indagine della Procura di Pavia, emerge che la ricostruzione in 3D del delitto di Garlasco, affidata ai Ris, si intreccerà con le valutazioni della professoressa Cristina Cattaneo, già nota per essersi occupata di altri famosi casi di cronaca nera, come l’omicidio di Yara Gambirasio. L’esperta sta già lavorando per rispondere ai quesiti degli inquirenti, mentre a quelli della Provincia Pavese non risponde, nascondendosi dietro un “no comment”.

Del resto, gli accertamenti che le sono stati affidati rientrano tra quelli coperti da segreto. La ricostruzione 3D con la relazione dei Ris potrebbe essere depositata a giorni. Ma anche Cattaneo dovrà pronunciarsi sull’ipotesi di più persone sulla scena del delitto di Garlasco, ma non è chiaro il modo in cui lo farà, se lavorando sulle carte a disposizione. Anche per questo Lovati ha avanzato l’ipotesi della riesumazione del cadavere, di cui però andrebbero informate le parti.