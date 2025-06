A Dritto e Rovescio le parole di Dario Redaelli, il criminalista della famiglia di Chiara Poggi: ecco che cosa ha raccontato in tv

Il programma di Rete 4, Dritto e Rovescio, ha dedicato spazio anche ieri sera al caso di Garlasco, al delitto di Chiara Poggi e alla nuova indagine, ed ha intervistato Dario Radaelli, consulente criminalista della famiglia Poggi. In merito alla mattina dell’omicidio, il 13 agosto del 2007, racconta: “Chiara si sveglia e da quello che risulta alle ore 9:12 stacca l’allarme e scende, e quando suona la porta lei sta facendo colazione”.

E ancora: “Per quel che riguarda i cereali, attaccato a quel sacchetto è stata rinvenuta una formazione pilifera. Si è verificato che ovviamente avesse un bulbo pilifero rinsecchito per il tempo trascorso e i periti lavoreranno su questa formazione pilifera”. Non è ben chiaro a chi appartenga quel pelo/capello, e sullo stesso saranno effettuate ulteriori analisi prossimamente. In ogni caso per Radaelli: “Non abbiamo elementi per poter dire che chiara Poggi ha consumato la colazione con qualcuno, certamente c’è stato qualcuno la sera prima visto che Chiara e Alberto hanno cenato assieme”. Si è parlato quindi delle impronte che sono state trovate nella casa di Chiara Poggi, a cominciare dall’impronta trovata sulla porta di casa, che non è mai stata individuata e che non appartiene né ad Andrea Sempio né tanto meno ad Alberto Stasi.

DELITTO DI GARLASCO, RADAELLI E LE TRACCE NON IDENTIFICATE

Potrebbe però essere l’impronta del killer, magari uscito di casa dopo aver ucciso la povera Chiara Poggi, e a riguardo Redaelli spiega: “Qualcuno si è appoggiato a questo portoncino ed ha lasciato una traccia che era già evidente prima ancora della polvere di esaltazione dei Ris, qualora si accertasse la presenza di sangue sulla impronta 10 e ora anche sulla 11 potrebbero essere le tracce dell’assassino”.

Quindi ha concluso parlando di Andrea Sempio, attualmente l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con estranei o con Stasi, spiegando: “Sempio per Chiara era un estraneo, era un amico del fratello ma lei non ha mai avuto contatti con Andrea, non ci sono mai stati elementi che facessero pensare che potessero essere rimasti in casa da soli”.

