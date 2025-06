Si è affrontato ampiamente il caso di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, ieri sera negli studi di Ore 14 Sera, e ospite, fra gli altri, vi erano la criminologa Roberta Bruzzone. Le prime parole della dottoressa sono state sul super testimone scoperto de Le Iene, una testimonianza che secondo la stessa sarebbe “impossibile da utilizzare in un dibattimento, lui riferisce quello che gli è stato riferito da altri… almeno che non consideriamo anche le sedute spiritiche in questa vicenda”, ricordando come le due persone che avrebbero riferito a Bruscagin la questione del canale di Tromello sono entrambe morte.

La procura starebbe cercando una seconda mano sulla scena del crimine, forse anche una terza, una ipotesi a cui però non sembra credere la dottoressa Bruzzone: “Di orma insanguinata ne abbiamo una sola serie, non ci sono tracce di altri soggetti all’interno, la scena è fatta da un solo soggetto, visto che Chiara è stata trascinata e può farlo un soggetto singolo. Addirittura c’è chi ipotizza la presenza di tre persone, facendo intuire anche chi sarebbero queste tre persone”. Poi precisa: “La pista delle gemelle Cappa è stata ampiamente percorsa, in primis dalla difesa di Stasi, quindi non compaiono improvvisamente adesso, la loro posizione venne approfondita, vennero sentite in più occasioni, hanno dato il dna, non c’è nulla che le colloca nell’abitazione”.

DELITTO DI GARLASCO, BRUZZONE: “MARCHETTO FECE UN GRAVE ERRORE”

Sull’errore di Marchetto, ex maresciallo di Garlasco: “Dopo essere stato sentito da Marchetto Stasi opererà una serie di aggiustamenti che lo renderà più attendibile e questi aggiustamenti derivano sicuramente dal vedere la povera Chiara, quello è stato uno dei più gravi errori di quella indagine”, riferendosi al fatto che il carabiniere mostrò a Stasi la foto di Chiara Poggi insanguinata, dopo che lo stesso ragazzo riferì di averla trovata con il volto bianco.

Roberto Bruzzone ha seri dubbi anche sulla ormai arcinota impronta 33, che per la procura sarebbe attribuibile ad Andrea Sempio: “Quello che si potrà fare lo vedremo, ciò che è stato fatto è amplificare con Photoshop le minuzie presenti sull’impronta 33. Oggi sulla scorta di un software adatto a delle risposte secondo loro, sono state individuate 15 minuzie attribuendo l’impronta a Sempio. Se è una manata è chiaro che c’è materiale biologico, ma che da una foto si possa stabilire la presenza di sudore misto a sangue, posto che il soggetto che ha ucciso Chiara aveva le mani imbrattate di sangue… quindi queste conclusioni le ritengo un po’ sconcertanti, una traccia biologica non puoi estrarla da una foto”.

DELITTO DI GARLASCO, BRUZZONE: “ALBERTO STASI E IL PICCIONE…”

Sulla presunta presenza di una impronta da donna sulla scena del crimine: “Sull’autopsia non c’è scritto di scarpa da donna, nell’autopsia si parla di ecchimosi ma non c’è una forma chiara, si fa una valutazione evocando l’immagine di una porzione di una scarpa, o il tacco o la punta, ma non dice minimamente di una donna”.

Bruzzone ha infine parlato di Alberto Stasi e del piccione: “Nelle intercettazioni di Stasi successive all’inchiesta, Chiara non c’è, lui si preoccupa del fatto di non riuscire a finire la tesi e soprattutto di chi lo vorrà assumere dopo questo fatto. Chiara sparisce rapidamente nelle sue intercettazioni, lui è concentrato su di se e sulle problematiche che questa inchiesta gli sta creando. Il piccione è stato identificato e sentito: era in Calabria in vacanza in quei giorni”. Il piccione sarebbe emerso da una email scambiata fra la povera Chiara Poggi ed un’amica, e qualcuno aveva subito pensato ad un amante leggendo le parole della vittima: in realtà sembrerebbe una pista che non esiste. La sensazione è che tutto ciò che di grosso “viene sparato” si riveli alla fine davvero fumo negli occhi e che di concreto alla fine vi sia ben poco.