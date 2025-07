In attesa di tornare in TV con Le Iene, Alessandro De Giuseppe continua a parlare del delitto di Garlasco e della nuova indagine. Lo fa, ad esempio, nella conferenza di fine giugno all’Istituto di Scienze Forensi, soffermandosi su dubbi, errori e contraddizioni che caratterizzano la vicenda, ma anche sulle nuove piste investigative, per le quali la Procura di Pavia indaga su Andrea Sempio.

«È molto più costruttivo stare qua a confrontarmi con voi piuttosto che andare a fare l’opinionista in diverse trasmissioni, dove non vado, non sono andato e non andrò. Parlerò sempre per bocca del mio programma», è la premessa dell’inviato. Poi ha ricostruito come si è avvicinato all’omicidio di Chiara Poggi, cioè da quando a Le Iene è arrivata una lettera scritta da Alberto Stasi dal carcere di Bollate.

L’inviato sostiene che, rileggendo le carte, si è convinto dell’innocenza di Alberto Stasi. «Io, quando parlo di lui, mi commuovo, perché è una cosa che mi è entrata così tanto dentro che mi fa arrabbiare pensare che a uno di voi, a me, possa succedere quello che è successo al povero Alberto», ha aggiunto De Giuseppe, che infatti si è fermato per l’emozione.

«Se leggi in maniera approfondita quello che c’è dentro quegli atti lì, ti viene da piangere dal nervoso. A me, ogni volta che ne parlo, mi si chiude la gola, perché non è giusto. E tutti abbiamo il dovere di fare qualcosa».

DELITTO DI GARLASCO, IL “PESO” DEL DNA SU ANDREA SEMPIO

Per Alessandro De Giuseppe, «l’elemento più granitico è il DNA». Il riferimento dell’inviato de Le Iene è all’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio. Nel corso del suo intervento (qui il video), sostiene che la Procura di Pavia abbia «in mano delle cose molto importanti», perché altrimenti «non sarebbero partiti così».

A tal riguardo, la Iena ha preso una posizione netta: «Oggi le evidenze su Stasi innocente sono molto maggiori rispetto a quelle su Stasi colpevole. Secondo me, agli atti, valutando le evidenze, ci sono più elementi contro Sempio oggi che su Stasi al tempo della sua condanna, perché il DNA è incontrovertibile».

Per De Giuseppe, alla luce di quanto emerso finora, «la cosa più sicura è il DNA di Sempio». Per questo l’avvocato Massimo Lovati «delira, fa i sogni, suda», ha aggiunto l’inviato de Le Iene. «Io pensavo che a un certo punto Sempio crollasse e confessasse».

I RETROSCENA SULLA MAMMA DI SEMPIO E LA FAMIGLIA POGGI

Parlando del nuovo indagato, si è soffermato anche sulla mamma. «La sapete la storia dello scontrino, no? Che la mamma di Sempio è svenuta? Gli è crollato in un momento l’alibi ed è venuto fuori che aveva l’amichetto, è stata una roba incredibile», l’uscita dell’inviato, che ha rivelato anche un retroscena sul suo incontro con la mamma di Sempio, quando va in onda il primo speciale.

«Lei mi insulta, perché avrei dato dell’assassino al figlio. Mi ha detto che non dormiva più di notte. Dopo la replica, mi scrive ancora insultandomi e dicendomi che ha dovuto prendere le pastiglie per dormire», ha raccontato De Giuseppe, il quale ha rivelato di aver incontrato più volte la mamma di Sempio. «Ho pubblicato le cose eticamente corrette, cioè che Tizzoni dà il materiale al figlio prima che venga interrogato. Non è normale», ha dichiarato De Giuseppe.

Per quanto riguarda l’atteggiamento della famiglia Poggi, De Giuseppe ha rivelato di aver provato a parlare con il papà di Chiara Poggi quando si è recato a Garlasco per incontrare il super testimone Bruscagin. «Voi fate i servizi contro di noi», gli avrebbe detto il papà della vittima. «Ovviamente non ho mai mandato in onda niente, perché non è il caso. Ma non siamo contro nessuno: raccontiamo le cose come le troviamo, non siamo opinionisti».