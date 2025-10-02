A Dentro la notizia si parla del delitto di Garlasco e in collegamento vi era Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: cos'ha detto

A Dentro la notizia si torna sul giallo di Garlasco e gli ultimi risvolti sulla nuova indagine della procura di Brescia, circa la possibile corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. In collegamento vi era Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha spiegato, commentando gli ultimi risvolti: “Chi segue questa vicenda mi ha sentito parlare qualche settimana fa di autunno caldo. Io traggo l’aspetto positivo da questa indagine cioè che l’uomo è fragile, la natura dell’essere umano è fragile e questa fragilità c’è in tutte le componenti della nostra società ma al tempo stesso questa indagine così approfondita ci da la speranza che la gran parte delle istituzioni ha la dote principale che è il coraggio”.

Quindi ha proseguito: “Non mi sottraggo mai alle domande perchè lo ritengo doveroso, ma per rispetto delle istituzioni non riformulo delle ipotesi ma credo che ci sarà un allargamento dell’indagine e a volte gli allargamenti vanno a destra, a sinistra, in basso e in alto…”, parole un po’ criptiche quelle del legale ma che fanno comunque capire che non sono da escludere ulteriori risvolti.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “SE CI FOSSE SOLO QUEL PIZZINO…”

Poi si è rivolto al conduttore, Gianluigi Nuzzi, dicendo: “La sua grande esperienza di cronaca giudiziaria le avrà fatto fare una ipotesi che io ho fatto. Se ci fosse stato solo quel fogliettino – dice riferendosi al famoso pizzino in cui sarebbero stati segnati forse i soldi da dare agli avvocato – i Gico sarebbero stati a casa dei Sempio? I Gico entrano in azione solo quando c’è la criminalità organizzata”.

Infine sulle intercettazioni fra Sempio e il carabinieri Spoto, apparse decisamente “amicali”, De Rensis ha spiegato: “Io quello che le posso dire è che le centinaia di persone che ho assistito e che assisto non hanno mai ricevuto delle telefonate per avere delle notifiche come quelle che ho sentito ‘poi facciamo 4 chiacchiere’, poi magari hanno parlato di calcio ma non si fa e non si deve fare”.

