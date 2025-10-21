A Storie Italiane vi era l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, per parlare del giallo di Garlasco: ecco cos'ha detto in diretta tv

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è stato ospite stamane di Storie italiane per parlare del caso di Garlasco. Incalzato sull’avvocato Lovati, il penalista ha risposto con diplomazia: «Non posso più commentare le sue dichiarazioni, non avendo più un ruolo in questa vicenda. Lui continua a parlare di me? Non lo so, non credo di avere dei biografi, ma se si vuole candidare…» Massimo Lovati, parlando ieri sera a Lo stato delle cose su Rai Due con Massimo Giletti, ha ribadito la sua tesi del sicario responsabile dell’omicidio di Garlasco, e a riguardo De Rensis ha spiegato: «L’organizzazione criminale va cercata nella mente del collega, che ha le sue idee molto chiare. Non so che percorso si possa fare per comprendere le sue idee, ma è così convinto ed ha le sue argomentazioni.

Io non ero d’accordo o contrario con lui, ho sempre apprezzato che è sempre stato molto corretto nei miei confronti e di Giada Bocellari. Ha sempre professato l’innocenza di Alberto Stasi e questo ci ha sempre fatto piacere, anche se noi eravamo sempre convinti su questo punto. Poi, quando ha iniziato ad avere posizioni poco rispettose verso le istituzioni, abbiamo preso le distanze.» Quindi ha argomentato: «Non si può parlare di Procura che mette delle trappole o di indagine basata sulla fuffa. Ti puoi mettere contro la Procura? Io ho avuto scontri molto forti in aula, ma sempre nel rispetto del loro ruolo. Le Procure non fanno trappole: hanno strategie investigative, così come noi le abbiamo difensive.»

DELITTO DI GARLASCO, SECONDO DE RENSIS L’INDAGINE DI BRESCIA SI ALLARGHERA’

De Rensis ha quindi commentato l’inchiesta di Brescia, quella riguardante la presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, spiegando: «Conoscendo la storia professionale del prof. Napoleone, di Prete e degli ottimi sostituti che hanno, immagino che a Brescia non abbiano finito le indagini. Quindi, anche per il filone bresciano, consiglio di avere grande prudenza prima di essere tranchant nel giudicare questa indagine.» Poi ha aggiunto: «Un grande investigatore deve essere un grande giocatore di scacchi: io posso già aver deciso quale mossa fare, ma usare tutto il tempo per ingenerare nel mio avversario delle idee sbagliate.»

De Rensis ha poi commentato le famose intercettazioni fra il carabiniere Spoto, Sempio e l’avvocato, dicendo: «Giustamente l’indagato innocente, maresciallo Spoto, si è lamentato con l’inviata de Lo stato delle cose su alcune fughe di notizie. Ha perfettamente ragione, ma lui lì (riferendosi alle intercettazioni, ndr) non ha fatto nulla che non facciano gli ufficiali giudiziari che conosciamo noi. A me hanno risposto, quando chiedevo qualcosa in più: “Ne parli con l’autorità giudiziaria” in maniera fredda. Questa telefonata, vorrei tranquillizzare i telespettatori, non avviene mai. A me sarebbe piaciuto fare un sondaggio e sapere quanti indagati per omicidio avevano il cellulare dell’ufficiale di PG. I miei indagati il cellulare dell’ufficiale di PG non ce l’hanno. Qual è il motivo per cui devi dare il cellulare personale a un indagato per omicidio?»



DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU FLAVIUS SAVU

De Rensis ha quindi domandato provocatoriamente: «Nel momento in cui il maresciallo chiama Sempio, Sempio ha già nominato un avvocato, no? Perché allora i carabinieri chiamano lui quando ha già nominato l’avvocato? Pensavo di essere l’unico a essere chiamato… Forse è una procedura a me sconosciuta, quella di parlare con l’indagato e poi salta fuori il collega che però era già stato nominato.»

De Rensis ha poi parlato di Flavius Savu, il latitante romeno arrestato poche settimane fa in Svizzera, da sempre convinto che l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco sia legato a ciò che accadeva al Santuario delle Bozzole, a Vigevano. Dopo aver ascoltato un’intercettazione, il legale di Stasi ha spiegato: «Mi ha incuriosito quella frase: “Dovete togliere di mezzo quell’uomo là”. Chissà chi è… Questa è una vicenda terribile, drammatica, a tratti anche oltraggiosa per chi ha fede, ma non sta a me trovare delle risposte.» De Rensis ha infine voluto puntualizzare, concludendo: «Quando sentiamo dei testimoni, una delle prime regole è apparire più sprovveduto di quanto uno sia. Le indagini sono fatte di attesa, perché l’attesa snerva, indebolisce e ti permette di ascoltare.».

Il legale di Stasi ribadisce quindi il proprio pensiero, già più volte proferito, circa il fatto che l’indagine su Garlasco, soprattutto dopo l’ingresso della procura di Brescia, sia tutt’altro che conclusa e che potrebbe regalare nuovi colpi di scena nelle prossime settimane. Resta da capire se emergerà mai la famosa pistola fumante che potrebbe incastrare Andrea Sempio, ricordiamo, indagato in concorso in omicidio con Stasi o con ignoti.