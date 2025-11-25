A Storie Italiane il delitto di Garlasco con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, ma anche di Armando Palmegiani

Si parla del giallo di Garlasco stamane a Storie Italiane e in studio vi era Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi. Le prime parole sono state sulla famosa consulenza Linarello, quella data a Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. Il penalista di Vigevano ha ammesso a Lo Stato delle Cose, su Rai Tre, di aver ricevuto la consulenza dal giornalista Giangavino Sulas, grande firma purtroppo deceduta da anni, e che a sua volta l’aveva ricevuta da uno 007.

De Rensis ha commentato: «Voglio tranquillizzare i telespettatori, chi sta svolgendo le indagini (riferendosi alla procura di Brescia che sta indagando sulla corruzione, ndr), per filo e per segno ricostruirà il percorso della consulenza, da dove è partita e dove è arrivata, dobbiamo solo aspettare un po’. Io non so nulla, io immagino, io non sogno, e immagino che questa indagine chiarificherà anche l’aspetto consulenza».

Quindi ha chiarito: «Sulas? Mi sembra strano che un giornalista che ha in mano un grandissimo scoop non lo pubblichi sul giornale per cui scrive. Non gliel’hanno fatto pubblicare? Può darsi, a me interessa comunque quando, come e da chi, perché un giornalista non può andare a prendersela, quindi vediamo come, dove, quando e perché è uscita questa consulenza Linarello».

Sul famoso scontrino di Andrea Sempio prodotto a Vigevano il 13 agosto del 2007, De Rensis precisa: «Io ho sempre detto che se l’indagato dimostrerà la verità, molto bene, altrimenti bisognerà capire. Se l’indagine dimostrerà che il percorso è stato diverso, ovviamente intendo». In studio a Storie Italiane vi era anche Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio, che ha voluto precisare sullo scontrino: «Lo scontrino è un altro paio di maniche rispetto alla consulenza Linarello, è una cosa che si vedrà, noi siamo convinti della veridicità; se lo associamo a una perizia che ha un percorso un po’…».

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SULLA FOTO DI CHIARA, PALMEGIANI SUL VERBALE

L’avvocato Antonio De Rensis è poi tornato sulla famosa foto vista da Alberto Stasi dopo che gli venne mostrata dal maresciallo Marchetto, dicendo che Chiara Poggi aveva una parte del viso bianca. «Faccio due precisazioni. Chi ha visto le foto della povera Chiara sa perfettamente che una parte della guancia destra della povera Chiara appare più chiara.

Qui stiamo esaminando giustamente al microscopio l’interrogatorio di Stasi, che ha visto un’immagine per 5 secondi e che comunque presentava una parte bianca. Io credo che lo stato emotivo di un ragazzo che ritrova la fidanzata massacrata in una casa che è la scena del crimine… Lui non ha mai dissimulato un incidente domestico, nessuno avrebbe potuto pensarlo, entrando in quella casa c’era sangue dappertutto. Lui ha visto quella immagine in uno stato di choc per 5 secondi».

Palmegiani si è poi soffermato sul verbale di Sempio dai carabinieri, da tempo contestato soprattutto dalla difesa di Stasi: «Andrea si è allontanato 3 volte: primo, quando arriva l’ambulanza, finisce l’interrogatorio e lui va via; lo richiamano dicendogli cosa avesse fatto il 13 agosto, poi gli domandano se poteva provare cosa avesse fatto, lui dice che aveva lo scontrino, lo mandano a casa e poi lui ritorna e firma il verbale».

De Rensis commenta: «Aggiungo di andare a vedere gli orari delle sit degli amici di Sempio, forse scopriamo che sono stati sentiti in contemporanea. Andiamo a vedere chi ha sentito quel giorno Sempio, Freddi e anche gli orari: scopriamo una contemporaneità, magari no o magari sì, è un aspetto che va approfondito, ma gli inquirenti hanno già visto tutto». Per poi aggiungere: «Finalmente abbiamo avuto la prova provata di ciò che ha detto Sempio, negata invece da ciò che dice Cassese, che ha detto che nega fermamente che Sempio è uscito».

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SULLA TESTIMONIANZA DI MUSCHITTA

De Rensis è tornato poi sulla famosa testimonianza di Muschitta: «Non credo una parola a ciò che ha detto Muschitta, Muschitta è il testimone inattendibile più preciso della storia. Muschitta il 27 settembre viene spinto da dirigente e collega perché Stasi viene fermato. Tutti dicono che nei giorni precedenti era silenzioso e preoccupato, non parlava con nessuno; è tirata fuori questa cosa, non è un mitomane. Poi quando vengono sentiti tutti, dicono la stessa cosa, e poi Muschitta dirà al collega Sportiello che aveva detto la verità e si era spaventato. Lui, considerato inattendibile, viene intercettato subito dopo l’interrogatorio e poi nei 15 giorni successivi viene intercettato.

Lui nel verbale dice “non ho altro da aggiungere”, che sembra una frase con uno stato confusionale molto forte. Io mi chiedo però questa intercettazione d’urgenza dopo 46 minuti che ha parlato, per poi essere intercettato per 15 giorni: un soggetto a cui non credo minimamente che però è stato precisissimo e che nell’intercettazione con il papà, che forse si sentiva in una comfort zone, dice determinate cose».

Per Palmegiani è normale che un testimone venga subito intercettato, ma De Rensis si dice dubbioso per gli altri 15 giorni di intercettazioni, per poi chiosare: «Comunque è stato giudicato inattendibile e lo è anche per me», ha chiosato De Rensis, ribadendo quindi la sua posizione nei confronti del famoso testimone. Chissà se mai Muschitta verrà risentito in qualche modo dagli inquirenti di oggi, proprio per via di quella sua testimonianza ricca di dettagli ma che poi lo stesso smentì concludendo il verbale: «Mi sono inventato tutto, mi scuso». Possibile che abbia raccontato tutti quei dettagli solo per mania di protagonismo? Come racconta De Rensis, non sembra una persona che cercasse visibilità, ma tutto ovviamente può essere.