A Storie Italiane si parla del delitto di Garlasco con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: ecco le sue parole

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è stato ospite stamane negli studi di Storie Italiane e, nell’occasione, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in merito alla vicenda di Garlasco. In studio passano le parole del legale del PM Mazza, Massimo Dinoia, e a riguardo De Rensis ha spiegato: “Le dichiarazioni del collega sono importanti perché, qualora la sua tesi dovesse corrispondere al vero, non ci sarebbero responsabilità dei magistrati, ma vi sarebbe assoluta assenza di controllo del procuratore rispetto alla polizia giudiziaria: è una vicenda che, come la guardi, rischia di essere malata. Poi speriamo per loro che tutti escano puliti”.

A Storie Italiane passa anche un altro video, un’intercettazione fra Andrea Sempio e uno degli avvocati dell’epoca, Soldani, e a riguardo De Rensis ha commentato: “Devo astenermi dal commentare questa intercettazione, devo chiederlo per una questione di rispetto della mia categoria: sono coinvolti i miei colleghi e mi astengo. Le parole parlano, ma non posso commentare questa intercettazione. Posso dire che certamente la telefonata del maresciallo Spoto (sempre con Sempio, ndr) non l’ho mai riscontrata nel mio periodo di attività: mai riscontrato un atteggiamento fra appartenente alla polizia giudiziaria e indagato”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SULLE PAROLE DI GAROFANO

Sulle parole di ieri del generale Garofano, ex consulente di Sempio, che ha fatto chiarezza a Lo Stato delle Cose sulla sua famosa consulenza del 2017, De Rensis ha spiegato: “Credo ciecamente al generale, ma chi parla non è solo uno scienziato, visto che ha diretto le indagini del 2007 nell’aspetto RIS, e inoltre è generale dei carabinieri e comandante dei RIS, e si sarà chiesto qualcosa su Sempio. Forse avrebbe dovuto farsi una domanda: ‘A che punto siamo su questa indagine? È stato iscritto 30 giorni fa?’ Perché lui, a differenza di un genetista normale, è un generale dei carabinieri, quindi la procedura la conosce tanto quanto un avvocato”.

“Ma io credo ciecamente in lui, forse è stata un’ingenuità. Credo ciecamente alla buona fede del generale – ha quindi ribadito De Rensis – ma poiché c’è una carriera decennale nell’Arma con responsabilità apicali, poiché aveva svolto le indagini del 2007 a Vigevano, forse una verifica in più si poteva fare; ma questo non ha come conseguenza un atto illecito del generale, che ha agito benissimo, ed è l’unica fattura che c’è. Sto parlando solo di opportunità, che è un’altra cosa”. Marina Baldi, genetista di Sempio, presente a Storie Italiane, ha commentato: “Io non conosco bene la procedura, ma una domanda ce la facciamo: ti danno della documentazione e ti chiedono cosa ne pensi, e uno esprime il proprio parere. Io comunque ci credo che lui non abbia avuto idea che questa consulenza l’ha depositata; in ogni caso non avrebbe senso oggi depositarla, questa consulenza”, aggiunge.



DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “QUESTA ATTIVITA’ DI INDAGINE…”

Secondo l’avvocato De Rensis: “Questa attività di indagine è stata fatta esclusivamente da quella polizia giudiziaria, ed è abbastanza particolare perché di solito si amplia il raggio d’azione. Quando sento dire Sapone che forse Spoto ci ha messo tutto quel tempo perché è andato a fare la spesa, questi indagavano per omicidio: i miei capelli bianchi mi si rizzano. Io parlo delle loro parole TV. Noi abbiamo visto trascrizioni che non corrispondono al sonoro, anche se il sonoro è perfettamente udibile, quindi come fai a non farti due domande? Se le fanno tutti. Adesso c’è un’indagine – ha concluso De Rensis – chi sarà chiamato dovrà rispondere”.

Marina Baldi ha replicato: “La posizione di queste persone ovviamente deve essere chiarita, ma Sempio non c’entra”. L’avvocato di Alberto Stasi continua quindi ad avere molti dubbi su come siano state condotte le indagini ai danni di Andrea Sempio nel 2017: vedremo se realmente emergerà qualche scorrettezza o meno dalle indagini portate avanti dalla procura di Pavia.