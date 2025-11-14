A Dentro la notizia si parla del delitto di Garlasco e in collegamento vi era l'avvocato di Lovati mentre in studio vi era De Rensis: le loro parole

Nella puntata di ieri del talk di Canale 5, Dentro la notizia, si è tornati sul caso di Garlasco e in particolare sul filone parallelo dell’indagine della procura di Brescia per corruzione. Ieri è stato sentito l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio (indagato per l’omicidio di Chiara Poggi), dopo che in precedenza i magistrati avevano sentito gli altri due penalisti del 2017, leggasi Soldani e Grassi.

Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Se mi avessero ascoltato non ci troveremmo a questo punto dopo 18 anni”

Ad accompagnare Lovati vi era il suo avvocato, Fabrizio Gallo, che parlando in diretta con Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Dentro la notizia, ha spiegato: “Ti confermo che la mia presenza non è necessaria nella stanza, quindi è rassicurante perché significa che Lovati non è indagato, l’unica circostanza che hanno chiarito è che lo stesso Lovati, come prima domanda al pubblico ministero, avrebbe chiesto cosa significa ‘persona interessata’ (come c’è scritto nella lettera di convocazione della procura, ndr) perché è una figura processuale che non c’è nel codice, penso che gliel’abbiano chiarito”.

Delitto di Garlasco, Lovati sentito da Procura Brescia/ "Emerso un solo problema. Ecco cosa mi hanno chiesto"

Quindi ha aggiunto Gallo: “Credo che l’avvocato Lovati non sappia nulla, ma di fronte a un magistrato se c’è qualcosa che è venuto a sapere e si ricorda bene gli atti, penso che qualcosa possa dire. Ci sono tanti personaggi oggi – ha continuato – ma mi pare di non aver visto il colonnello Coppola (il capo della sezione omicidi di via Moscova, ndr), a meno che non stava già dentro. Credo che il colonnello Coppola sia interessato ad ascoltare alcune circostanze utili a lui, alle indagini”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO SU LOVATI: “L’HO ACCOMPAGNATO PERCHE’…”

Gallo ha poi chiarito: “Il segreto professionale in circostanze relative a quando lui era difensore di Sempio esiste, ma non credo che si avvalga di questa cosa, anche se può benissimo non rispondere. Non può invece non rispondere a domande di soggetti come i genitori di Sempio e sulla questione di soldi che attengono il suo cliente: in quel caso deve rispondere, non si può rifiutare”.

Delitto di Garlasco, Gallo: “Sono ancora il legale di Lovati”/ “Se parla lui cambieranno le cose”

Gallo ha concluso: “L’ho accompagnato perché me l’ha chiesto personalmente, mi ha detto di venire, vi confermo che è persona informata sui fatti, credo che se l’interrogatorio si dilunghi possa chiarire altre circostanze oltre al denaro, le circostanze sono poche e sempre le solite, somme di denaro ed eventualmente qualche altra cosa, ma principalmente credo che siano le somme di denaro e la corruzione di Venditti – che non credo abbia preso una lira – le cose più importanti”.

DELITTO DI GARLASCO, LE PREVISIONI DELL’AVVOCATO DE RENSIS

Interessanti anche le dichiarazioni dell’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, presente ieri sera negli studi di Dentro la notizia, che in merito alla vicenda della corruzione ha spiegato: “Nell’ipotesi accusatoria a cui io non credo, ricordo che il signor Giuseppe Sempio disse per due volte il GIP Venditti durante un’intervista, ma questi sono lapsus ovviamente, perché io non credo in questa corruzione”. Quindi ha proseguito: “Io credo che a dicembre il fumo che adesso avvolge giustamente un’indagine così complessa, perché gli investigatori devono tenere nascoste le carte, dovrà diradarsi e io credo che grazie alle indagini tradizionali ci saranno grandi sorprese, ma anche sullo scontrino… ma sto immaginando”.

Quindi ha precisato: “Dicembre l’ho preso come data importante in quanto il 18 ci sarà l’udienza importantissima dell’incidente probatorio e credo che a seguito di questa udienza – un po’ dopo – potrebbe esserci un’eventuale conclusione delle indagini o una proroga, ma comunque da dopo il 18 dicembre le cose inizieranno ad essere più chiare, come è giusto che sia. Io non scommetto, immagino, non so nulla, ma non sogno, quello è Lovati, è diverso sognare da immaginare”, conclude. Interessanti sicuramente le parole sullo scontrino e non è da escludere che l’avvocato De Rensis sappia qualcosa che deve ancora emergere nelle prossime settimane.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DI LOVATI

Da segnalare infine le parole proprio di Lovati, che è stato “intercettato” dai microfoni di Dentro la notizia al suo arrivo dai magistrati bresciani. L’avvocato ha ribadito la sua posizione con i cronisti, ovvero, che non chiedeva mai direttamente i soldi ai Sempio, ma che lui veniva convocato nello studio di Soldani per prendere la sua parte, per un totale di 15/16mila euro.

Lovati ha poi ribadito il suo pensiero nei confronti di questa indagine, definendola un “rompighiaccio“, come a far capire che dietro questa inchiesta potrebbe nascondersi ben più grosso rispetto ai 45mila euro che Giuseppe Sempio avrebbe dato all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, circostanza in cui tra l’altro lo stesso Lovati non ha mai creduto. Vedremo cosa emergerà nelle prossime settimane e la sensazione è davvero di essere di fronte solo alla punta dell’iceberg.