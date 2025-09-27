Delitto di Garlasco, le rivelazioni di De Rensis e Bocellari: "Cosa abbiamo scoperto su Andrea Sempio. Dai cd delle intercettazioni ai comportamenti strani"

Una giornata drammatica e faticosa, così l’avvocato Antonio De Rensis ha definito quella di ieri, in cui è stata data la notizia dell’indagine nei confronti dell’ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione per l’archiviazione di Andrea Sempio nella precedente indagine sul delitto di Garlasco. Il legale di Alberto Stasi ne ha parlato a Ore 14 Sera, al termine di un tour de force tra aule e studi televisivi.

Riannodando il nastro dell’iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva del suo cliente, De Rensis nello studio di Milo Infante ha segnalato un particolare, cioè che la difesa non era riuscita a ottenere i cd contenenti gli audio delle intercettazioni a fronte dei ripetuti rifiuti proprio di Venditti, secondo cui le istanze non erano sufficientemente motivate. Ma il procuratore Napoleone, colui che si sta occupando della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ha dato l’autorizzazione nel luglio 2022.

E proprio dall’analisi di quegli audio è stato possibile riscontrare delle discrasie tra le trascrizioni e i file, visto che nelle prime è riportato in alcuni frangenti che ci sono passaggi incomprensibili, che in realtà sono stati compresi, ma vi sono anche intercettazioni mai trascritte su alcuni pagamenti che hanno assunto una luce diversa ora per la procura di Brescia che indaga su Venditti.

Per De Rensis è curioso che Venditti abbia rigettato le istanze della difesa, mentre il nuovo procuratore le abbia fornite, così come riflette sul fatto che un innocente non avrebbe motivo di pagare per ottenere qualcosa, come un’archiviazione nella fattispecie ipotizzata. Così come è curioso per il legale che la famiglia Sempio abbia ricevuto denaro dalle zie per poi procedere con prelievi ripetuti in contanti, preoccupandosi che i soldi non vengano ricondotti ad Andrea.

DELITTO DI GARLASCO, I DUBBI DI DE RENSIS SU ANDREA SEMPIO

Ma durante la puntata speciale di Ore 14 Sera si è discusso anche del movente e dell’ipotesi di un eventuale interesse inappropriato che Chiara Poggi potrebbe aver percepito da parte di Andrea Sempio.

“E se invece avesse chiamato per qualche altro motivo? E se invece fosse andato di persona, magari in giorni prima… Se invece Chiara fosse diventata, lo dice della Cassazione, scomoda per qualcuno e magari la si voleva far desistere da qualcosa ed è iniziato un pressing nei giorni precedenti? Questo lo dice la Cassazione: Chiara era diventata scomoda per qualcuno per un motivo rimasto il movente rimasto sconosciuto“, si chiede il legale di Alberto Stasi in riferimento alle chiamate fatte dall’indagato alla vittima nei giorni precedenti il delitto di Garlasco.

Si è discusso anche del pagamento di 6mila euro da parte della famiglia Sempio al generale Luciano Garofano per la sua consulenza: la criminologa Roberta Bruzzone ha sottolineato la stranezza di questa spesa se la famiglia aveva già avuto la certezza dell’archiviazione tramite corruzione.

Ma interessante è anche il passaggio in cui viene dato atto della spiegazione dell’avvocato Giada Bocellari, che difende Stasi con De Rensis, riguardo le ragioni dell’esposto della mamma del suo cliente, che portarono all’apertura dell’indagine per la quale Venditti chiese l’archiviazione.

“GLI INTERESSI PECULIARI E LE STRANEZZE…”

A tal riguardo Milo Infante ha spiegato che Bocellari ha fatto sapere che era stato dato un incarico a una società investigativa per rileggere gli atti della prima indagine: i sospetti su Andrea Sempio degli investigatori privati sorgono in relazione al famoso scontrino, conservato dal giovane, all’analisi delle celle telefoniche, visto che il telefono non agganciò mai quella di Vigevano, e per le telefonate a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto.

Da qui la decisione di pedinarlo: “Aveva dei comportamenti un po’ strani e interessi peculiari, anche sui social“, ha fatto sapere Bocellari, riservandosi di precisare tutto in tv nei prossimi giorni. Qualche ipotesi al riguardo la fornisce Rita Cavallaro, giornalista del Tempo, secondo cui il Racis di Roma sta disegnando il profilo personologico dell’indagato, aggiungendo che conosce qualcuna di quelle peculiarità.

“Seguiva un gruppo su come conquistare le ragazze, aveva una passione per coltelli da combattimento… Predator? Questo gruppo aveva una specie di guru di cui ascoltava dei cd. Ad esempio, parlava di come reintegrare il testosterone“, ha raccontato la giornalista.

“Lui ascolta tutto quanto e poi parte con un ragionamento immaginifico, penso, parlando di una specie di rissa, in cui viene aggredito da almeno sette persone… Non capiamo il filo logico, ma questo è il tenore dei soliloqui. Quel gruppo insegna delle tecniche per conquistare le ragazze in maniera particolare, diciamo un po’ spinta, per essere più intraprendente“, ha concluso Cavallaro.