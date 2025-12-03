Il delitto di Garlasco a La Vita in diretta, ecco che cosa hanno detto l'avvocato Antonio De Rensis e la criminologa Roberta Bruzzone

A La vita in diretta si è parlato del giallo di Garlasco, alla luce degli ultimi aggiornamenti sul delitto di Chiara Poggi. La notizia di ieri sono state le foto di Andrea Sempio scattate da una fotografa locale il giorno del 13 agosto 2007, quando venne appunto ammazzata la povera Chiara.

Si vede l’indagato in due foto, in macchina, nonché in un altro scatto in piedi assieme al padre Giuseppe, mentre parla con altre persone. In studio al talk di Rai Uno vi era l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha commentato questi scatti dicendo: “Le foto testimoniano che, oltre alla legittima presenza dei familiari, non c’erano tanti estranei, c’è lui (dice riferendosi ad Andrea Sempio, ndr) col papà e le forze dell’ordine, ci sono le cugine di Chiara (le sorelle Cappa, ndr) e la zia (la mamma delle gemelle, ndr), ed è logico che siano lì”.

De Rensis aggiunge: “Mi aspettavo un po’ più di cittadini dal racconto, ma come ha detto la dottoressa Bruzzone, sono foto. Certamente lì Andrea Sempio deve aver capito che fosse successo qualcosa alla sorella di Marco, visto che c’erano le cugine e la zia, quindi quando ha detto che non aveva capito che cosa fosse deceduto, dalle foto mi pare evidente…”. Qualcuno ha fatto notare che Andrea Sempio fosse vestito con una maglietta a maniche lunghe nonostante fosse pieno agosto, ma De Rensis ha commentato: “L’abbigliamento è personale, c’è chi ha più freddo o caldo, sicuramente se hanno acquisito queste foto forse vorranno notare dei particolari. Forse ha preferito quell’abbigliamento, poi gli investigatori faranno le loro indagini, io ho le mie idee, quindi cerco di tutelare gli indagati”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E BRUZZONE SU COME PROSEGUIRA’ QUESTA VICENA

Ma come proseguirà questa vicenda? Secondo De Rensis sembrerebbe ormai certo che Sempio vada a processo: “Penso che una richiesta di rinvio a giudizio sia plausibile, ma credo che vi siano ancora molti elementi delle indagini tradizionali che noi non conosciamo”. Così invece la dottoressa Bruzzone, nota criminologa e spesso e volentieri “contraria” alle opinioni dell’avvocato De Rensis: “Mi accodo a quelle che sono le dichiarazioni della difesa di Sempio, hanno sempre sostenuto che Andrea fosse andato lì e queste foto lo confermano, è un dato che mi pare coerente con quanto dichiarato dall’indagato. Sono una conferma oggettiva di un passaggio che aveva destato dei sospetti un po’ antipatici, mi pare coerente come racconto”.

Quindi ha aggiunto: “Si parla anche delle scarpe per capire se siano compatibili con quelle sulla scena”, per poi precisare: “Io non credo che quei segni sul corpo di Chiara saranno riconducibili a una scarpa, poi lascio la parola ai medici legali”, concludendo che: “Io credo che la richiesta di rinvio a giudizio la faranno”.



DELITTO DI GARLASCO, CATALIOTTI SULLE FOTO DI ANDREA SEMPIO

Infine le parole dell’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei due legali di Andrea Sempio insieme ad Angelo Taccia, che parlando a Dentro la notizia ha precisato, sempre sulle foto: “Credo che abbiano ben poco rilievo se non nella parte in cui accreditano perfettamente le dichiarazioni che fece il mio assistito, la prima volta il 4 ottobre 2008 per poi ribadirle il 10 febbraio 2017”.

Scatti che non raccontano nulla, o meglio, non nascondono nulla di oscuro né di particolare, visto che mostrano semplicemente un ragazzo di 19 anni che si ferma nella via dove abita il suo amico, vedendo tutto il trambusto. L’ennesima notizia non notizia, in ogni caso una nuova che va a favore dell’indagato e che dimostra quanto ha sempre raccontato agli inquirenti: quel giorno Andrea passò in macchina, notò del “casino” nella via di Marco/Chiara Poggi, quindi si avvicinò, andò dal padre a informarlo e i due tornarono insieme sul luogo del delitto, attorno alle ore 16:00, così come appunto documentato.