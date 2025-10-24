A Dentro la notizia, su Canale 5, si parla del delitto di Garlasco, e in studio vi erano gli avvocati De Rensis e Gallo: ecco le loro dichiarazioni

Spazio al delitto di Garlasco, ieri pomeriggio, negli studi di Dentro la notizia, con gli ultimi aggiornamenti sull’indagine ai danni di Andrea Sempio dopo il supertestimone che smentirebbe l’indagato sul famoso scontrino di Vigevano, contro-smentito da Sempio in persona.

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ospite in studio, ha commentato: «Chi può essere questo supertestimone? Qualora la notizia fosse fondata – e non ho motivo di dubitarne – e qualora fosse una persona giudicata così granitica, bisogna pensare a qualcuno che conosca i fatti abbastanza bene». Nuzzi ha quindi incalzato De Rensis su alcune intercettazioni fra i genitori di Sempio, risalenti al 2017, in cui il padre diceva alla moglie: «Vedrai che archivieranno a marzo del 2017», cosa che effettivamente è avvenuta.

«Sicurezza nel dire che archivieranno nel 2017? Riflessioni che sono meritevoli di approfondimento – risponde il legale di Stasi –. Mi ha sempre colpito come parlassero normalmente dopo l’interrogatorio; i miei assistiti escono stremati da un interrogatorio. Le intercettazioni non ci escludono che loro fossero affaticati o meno, ma c’era sempre molta lucidità nelle loro conversazioni, e questa potrebbe essere comunque una qualità personale loro». De Rensis ha poi aggiunto e concluso: «I procedimenti più complicati sono quelli dove tu appari innocente perché hai tutto da perdere, e sono quelli in cui io normalmente ho molta più attenzione e ho maggiori tensioni, quando è abbastanza chiaro che il mio assistito non c’entra nulla».

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DELL’AVVOCATO GALLO

A Dentro la notizia vi era anche Federico Gallo, l’avvocato di Massimo Lovati, quest’ultimo ex penalista di Andrea Sempio. Ci si interroga sempre sulla questione dello scontrino e su chi potrebbe aver smentito l’indagato, e Gallo precisa: «Gli avvocati non hanno alcun interesse se non quello di difendere e proteggere il proprio cliente, come ha sempre fatto Lovati. Parenti o amici? Ha senso? Potrebbe aver senso. Sull’attendibilità penso non ci sia discussione».

Poi ha proseguito: «Se io offro un alibi così importante (dice riferendosi alla presunta persona che avrebbe dato lo scontrino a Sempio, ndr), un oggetto così importante – che però per me non ha valore – è chiaro che io devo conoscere chi sei, cos’hai fatto, a cosa ti serve e sapere l’orario della morte di Chiara Poggi, che il medico legale collocava all’epoca fino alle 12:00 (poi dopo l’orario è cambiato, ndr), e lo scontrino fotografa soprattutto quello. Quindi non può essere per forza una persona estranea». Sulle intercettazioni, invece, Gallo spiega: «Loro molto lucidi? Magari la difesa li tranquillizzava, come può essere un avvocato, come Lovati, che ti dà tranquillità, che conosceva le carte… In ogni caso, mai direi: “Ti archiviano e vai tranquillo”».

DELITTO DI GARLASCO, SIMONETTA MATONE SULLO SCONTRINO DI SEMPIO

Infine, il commento di Simonetta Matone, magistrato e politico, che sullo scontrino ha spiegato: «Lo scontrino, a cui tutti danno un’importanza stratosferica, per me non significa nulla: non è una videocamera che inquadra Sempio che entra in libreria, è un dato neutro, privo di significato, che gioca al contrario. Perché tenersi uno scontrino che di regola tutti buttano dopo tre minuti, perché fa disordine? A me sembra molto una cosa precostituita. Io li butto dopo due o tre minuti: tenerlo dopo un anno… È una tragedia per Sempio, se il supertestimone smentisce Sempio», ha concluso in maniera piuttosto chiara.

Ricordiamo che Andrea Sempio, parlando di recente con Chi l’ha visto, ha ribadito che quello scontrino è stato prodotto dallo stesso indagato, che il 13 agosto 2007 – giorno dell’omicidio di Chiara – si era appunto recato in libreria a Vigevano per poi trovare il negozio chiuso. La conferma è data dal fatto che il giorno dopo si è recato sempre nello stesso posto, così come testimoniato da un altro scontrino mostrato da Quarto Grado.