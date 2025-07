Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, è stato intervistato stamane da Uno Mattina Estate per parlare del delitto di Garlasco

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è stato ospite stamane di Uno Mattina Estate, in diretta su Rai Uno. Le prime parole sono state sulla consulenza riguardante l’impronta 33, presentata la scorsa settimana proprio dalla difesa del condannato e che secondo quanto emerge associa la stessa traccia ad Andrea Sempio, l’indagato, evidenziando anche la possibilità che al suo interno vi sia sangue e sudore. “La collega Giada Bocellari e il sottoscritto abbiamo incaricato tre consulenti, dottor Ricci, Linarello e Ghizzoni, di redigere questa consulenza che è durata molto, è stato un lavoro molto lungo, possiamo chiamarla esperimento giudiziale o esperimento scientifico”.

Quindi ha proseguito: “Cosa dice? Prima di tutto che le minuzie sono 15 e non 5 come dicono i consulenti dall’altra parte e inoltre affermiamo che non è stato confuso il muro con le minuzie. Poi hanno cercato di ricreare una situazione con muro, sudore e tracce ematiche, tutto documentato a livello fotografico quindi sangue vero. Questa consulenza ci dice che si può avere un risultato al combur test dubbio e uno all’Obt test negativo, pur essendoci una traccia intrisa di sudore e sangue, perché è lo stesso risultato che abbiamo avuto noi per motivazioni che ci sono nella consulenza”.

Quindi De Rensis ha proseguito: “I nostri consulenti sono molto seri come tutti quelli di questo caso, magari l’unica differenza è che i nostri non parlano mai, non proclamano nulla, non anticipano nulla e scrivono, la scienza va sempre parametrata, è un confronto. Qui dobbiamo considerare che c’è un giudice che ha i propri consulenti quindi le parti in causa devono essere molto tranquille e serene perché non è la procura la regista di questa indagine. Verranno valutate le varie consulenze che hanno tutte la medesima dignità e poi verrà fatto un confronto, ma questo è solo un elemento di questo indagine, ce ne sono tantissimi altri”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU IMPRONTA 33: “NON E’ UN CONTATTO VELOCE…”

De Rensis ci tiene a precisare che “Questa impronta non è frutto di un contatto fugace ma di una pressione esercitata con l’ausilio del corpo e ci sono dati precisi che ce lo dicono. Lì si tocca il muro come se qualcuno avesse avuto bisogna di sorreggersi”. Ma siamo vicini alla pistola fumante? “Forse altri elementi potrebbero essere la pistola fumante”, commenta De Rensis, mostrandosi quindi un po’ criptico.

De Rensis non lo nomina mai ma sembra tirare le orecchie al generale Garofano, consulente di Andrea Sempio, secondo cui i consulenti della procura avrebbero confuso le increspature sul muro con delle minuzie: “Forse prima di dire con assoluta certezza – commenta il penalista su Rai Uno – che il comandante della sezione impronte dei Ris di Roma, colonnello Iuliano e il dottor Caprioli, uno dei massimi esperti della materia, hanno confuso muro con delle impronte io forse sarei stato un po’ più prudente però è giusto che ognuno argomenti come vuole nel rispetto di tutti, dico soltanto che questa indagine è inoppugnabile che sia condotta a 360 gradi”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU LOVATI E IGNOTO 3

Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, dice che l’impronta 33 è una invenzione della difesa di Stasi e De Rensis replica: “Ci ha abituato ad affermazioni molto forti, lui ha una strategia, quando parla lo fa per un motivo, non ha detto una cosa che io condivido ma il tempo e i fatti daranno le risposte”.

Sul fatto che l’omicidio sia stato commesso da più persone: “Dal primo giorno che si è avuta notizia di questa indagine io sostengo che sulla scena del crimine vi fossero più persone, ovviamente con ruoli diversi e in posizioni diverse, io sono assolutamente convinto di questo ed è per questo che dobbiamo attendere la Bpa che i ris di Cagliari hanno rifatto, è un elemento importantissimo, è una mappatura degli schizzi di sangue, una ricostruzione della dinamica omicidiaria, un accertamento che può spiegare i movimenti e anche come si sono portati i colpi”.

Il giallo di Garlasco attende anche di capire chi sia ignoto 3, il dna trovato nella bocca di Chiara Poggi, al momento non associabile a nessuna persona ma forse contaminato: “Se dovesse rivelarsi una traccia senza contaminazione – conclude De Rensis – si apre un altro scenario e certamente il condannato esce da questa vicenda”.

Insomma, il legale di Alberto Stasi continua ad essere convinto della sua idea, ovvero, che sulla scena del crimine vi fossero più persone, che l’impronta 33 può essere di Sempio e che comunque l’indagine ha ancora degli assi nella manica che potrebbe sfoderare al momento più opportuno. Al momento comunque non sembra essere ancora arrivata la svolta tanto attesa e soprattutto non sembra esservi nulla a carico dell’indagato.