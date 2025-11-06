A Ignoto X, su La7, l'intervista ad Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: scopriamo cos'ha detto sugli ultimi aggiornamenti

L’avvocato Antonio De Rensis ha parlato del giallo di Garlasco ieri sera durante la puntata di Ignoto X, talk di La7, e le prime parole sono state sullo scoop di Panorama di pochi giorni fa, secondo cui durante l’indagine del 2017 su Sempio il magistrato Venditti sembrava stesse quasi pensando a un arresto dello stesso commesso, per poi archiviare la sua posizione poco dopo. “Commentare questi atti è sempre complesso a distanza di tanti anni, non si può entrare nella mente di un magistrato”.

“Quello che possiamo fare oggi, ed è uno dei motivi per cui io sono convinto che il lavoro che i mezzi di comunicazione stanno facendo è importante: accendono la luce, ascoltano, analizzano… Alla luce di tutto questo possiamo fare dei collegamenti con quanto ascoltato dai diretti interessati. Non mi permetto di entrare nel merito di un atto depositato dall’autorità giudiziaria perché ho sempre il massimo rispetto per le istituzioni, e ce l’ho anche per quelle del passato, pur criticandole.

“Quello che posso dire è che l’ex procuratore aggiunto ha detto che in 21 secondi ha capito che l’indagato dell’epoca non c’entrava nulla, e mi fermo qui: il resto lo lascio alla libera interpretazione di ognuno, telespettatori, giornalisti e di chi indaga. In TV, seppure con un filo di ironia – immagino – l’ex procuratore aggiunto ha detto che in 21 secondi aveva capito che Sempio non c’entrava nulla, e sembrerebbe, dai verbali trapelati sui mezzi di informazione, che un appartenente alla polizia giudiziaria dell’epoca abbia detto di aver dovuto fare le trascrizioni di ciò che ascoltava alla velocità della luce perché dovevano servire all’archiviazione del PM.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E LA CONSULENZA LINARELLO

E ancora: “Alla luce di tutto questo ognuno interpreti come vuole ciò che abbiamo letto. Certamente i mezzi di informazione stanno facendo un lavoro di approfondimento importante. La luce aiuta, mentre con il buio è più facile sbagliare: chiunque si oppone alla luce sbaglia. Quindi, il lavoro che si fa con il rispetto delle regole e delle persone, la luce, è importantissimo, perché questa volta i cittadini vogliono capire tutto di questa vicenda.”

De Rensis ha quindi ricordato la famosa consulenza Linarello, che era un atto secretato ma che arrivò alle trasmissioni TV nonché anche alla difesa di Sempio: “Il primo nodo da sciogliere è la consulenza Linarello, prodotta dai difensori di Stasi dell’epoca, fra cui l’avvocato Bocellari. Quella consulenza fu oggetto di approfondimenti da parte del consulente dell’allora indagato, in un momento in cui quella consulenza avrebbe dovuto essere riservata, perché o uno fa una richiesta di accesso agli atti, ma per un’indagine di omicidio volontario non ho mai visto essere autorizzati dopo un mese. Poi certamente la luce che accompagna queste indagini ci ha fatto ascoltare intercettazioni in cui si parlava in maniera particolare”, riferendosi probabilmente alle parole di Spoto con Sempio.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SULLE INTERCETTAZIONI

Quindi ha aggiunto sulle intercettazioni: “Partendo dal presupposto che ciò che abbiamo ascoltato corrisponda a ciò che è stato dichiarato e trascritto nelle sommarie informazioni testimoniali, io devo fare alcune riflessioni. La prima: non credo sia normale che le trascrizioni di intercettazioni per un’ipotesi di reato come l’omicidio volontario sia giusto farle nei ritagli di tempo, in mezzo ad altre attività”.

“Così come sono trasecolato quando, qualora corrispondesse al vero ciò che sto per dire, e cioè che quanto è stato riportato dai mezzi di informazione corrisponda alla realtà, qualora il luogotenente Sapone dovesse aver dichiarato che il tempo trascorso dal maresciallo Spoto per quella notifica era ampio, poteva essere stato ampio perché poteva essere andato a fare la spesa… Lei capisce che, se questa roba è vera – se questa roba è vera, lo ripeto due volte – non potrebbe neanche essere commentata. Perché credo che un appartenente alle forze dell’ordine, quando svolge attività di polizia giudiziaria per omicidio volontario, non vada a comprare il deodorante o i pomodori, no? Penso che faccia quello che deve fare. Quindi il fatto che il suo superiore possa immaginare che sia accaduto questo è una roba incommentabile. Ripeto: se fosse vero, io personalmente voglio credere che non sia vero.”

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E I SOLDI A GIUSEPPE SEMPIO

Sui soldi usciti dalla famiglia di Sempio, con Giuseppe Sempio che parla di 7.000 euro e, a un certo punto, in un’intercettazione dice di non farcela più, De Rensis commenta: “Devo stare a ciò che viene detto fino a oggi, perché non faccio le indagini, e cioè che questi soldi, come è stato detto dal signor Sempio, servivano per pagare appunto l’attività legale”.

“Certo, è chiaro che dall’intercettazione, dalle parole ‘non ce la facciamo più’, si sente un forte stato – oppure sembrerebbe essere percepito un forte stato – di stanchezza emotiva, probabilmente dovuto a tutta la situazione. Io, sa, faccio fatica a interpretare queste parole: sono comunque chiare e sono interpretabili come ognuno ritiene. Io devo stare a quanto mi compete nello svolgimento della mia attività e quindi rilevo che c’è una persona che denota uno stato d’animo piuttosto provato e un collegamento a cifre di denaro che devono uscire. Però le motivazioni non compete a me stabilirle, e tantomeno ricercarle.”

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SULLE INDAGINI DEL 2007

Secondo De Rensis, le indagini del 2007 di Garlasco furono sbagliate anche perché a indagare furono inquirenti e investigatori del posto: “Quando un’indagine molto complessa, per un fatto molto grave, investe un territorio piccolo, io credo che, a tutela di tutti, sia bene che arrivi magari gente da fuori che possa approfondire senza sapere chi è Tizio, chi è Caio, per evitare qualsivoglia errore. Questo non vuol dire che chi indaga e abita nel territorio o vicino al territorio sbagli, per l’amor di Dio, non è questo. Però io dico sempre che più è asettico chi indaga e meglio è, a prescindere”.

“Cioè, usciamo dall’omicidio della povera Chiara, parliamo in linea generale, ecco. Ecco, invece, nella vecchia indagine, purtroppo, qualche cosa l’ha fatta la compagnia, qualche cosa l’ha fatta la stazione, qualche cosa l’ha fatto il Rono e di Pavia. Ecco, così magari il lavoro può diventare un pochino più complesso, e questo in linea di principio. Venendo allo specifico, io non posso esprimere qualsivoglia giudizio perché non conosco nessuna delle persone di cui lei sta parlando, se non televisivamente.”

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU SAVU

Infine, sulla possibilità che i magistrati ascoltino Savu, il latitante romeno arrestato poche settimane fa e che ha sempre collegato i fatti di Garlasco al santuario delle Bozzole, De Rensis ha spiegato: “L’indagine è, spesso, per questi casi così complessi e reati così gravi, una partita a scacchi. Quindi le partite a scacchi hanno anche dei tempi che sono utili a un’indagine, e la stessa cosa vale ovviamente per la strategia difensiva”.

“Quindi il fatto che un soggetto – parlo in linea generale, non mi riferisco alla persona in particolare – possa essere sentito dopo dieci giorni, un mese o due mesi, spesso è legato a una strategia investigativa che fa parte dell’attività di un bravo investigatore e di un bravo magistrato. Perché chi indaga questa tipologia di reati lo deve fare seguendo una strategia, e credo che la Procura di Pavia, in questo, sia eccezionalmente preparata e capace, per la storia dei magistrati che stanno indagando.”