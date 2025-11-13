Il giallo di Garlasco a Mattino 5 News con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis, ospite negli studi del talk di Canale 5, ecco cos'ha detto

A Mattino 5 News ampio focus sul delitto di Garlasco e in particolare sull’indiscrezione rilanciata ieri secondo cui il dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, che è quello attorno a cui ruota di fatto l’indagine su Andrea Sempio, sarebbe minimo e non comparabile.

Nello studio del talk di Canale 5 vi era Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, che ha commentato: “Voglio rivolgere un apprezzamento a tutti i quotidiani che non hanno minimamente ripreso una non notizia. Spieghiamo bene in maniera semplice quello che è successo. Premetto che immagino che la dottoressa Albani (genetista incaricata dalla procura ndr) non abbia minimamente apprezzato ciò che è uscito ieri perchè è una perita di altissimo rigore, serietà, silenzio e laboriosità, immagino sarà rimasta indispettita comunque sorpresa, ma andiamo oltre”.

Delitto di Garlasco, Gallo: “Sono ancora il legale di Lovati”/ “Se parla lui cambieranno le cose”

De Rensis ha proseguito: “Questa non notizia rappresenta un preambolo di ciò che è stato rappresentato lecitamente durante l’udienza del 26 settembre 2025, dopo questo preambolo la dottoressa Albani ha detto ‘ciò nonostanta procederò alla comparazione’ perchè evidentemente ci sono fondamenti per farlo, quindi intanto bisognerebbe capire chi ha notiziato questa agenzia, perchè non è che qualcuno se l’è inventata. ma forse qualcuno ha tratto in errore l’agenzia riportando solo una parte di ciò che è accaduto”.

Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Bisogna capire chi è l'anello fra procura e i Sempio: io ho un'idea...”

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “DA CHI ARRIVA QUESTA NOTIZIA?”

L’avvocato di Stasi ha continuato: “Non mi risulta che Lapresse fosse in udienza, noi non eravamo in udienza quindi o qualcuno ha immaginato o qualcuno ha veicolato, certamente non la dottoressa Albani che è di un rigore teutonico. E’ un po’ come quando si è parlato dell’impronta 33… comunque per noi questa è un’ottima notizia e spiego perchè”.

“C’è stato raccontato che Sempio quasi viveva in quella casa (a Garlasco da Chiara Poggi ndr) quindi la casa avrebbe dovuto essere disseminata delle sue impronte, peccato ce ne sia una sola, la 33, sul muro vicino al cadavere della povera Chiara e forse il dna sulle dita, quindi per noi sarebbe stato molto peggio se tutta la casa fosse stata disseminata di sue impronte, finisco con il riferimento alla colazione del mattino e cioè che Stasi, secondo le ricostruzioni, avrebbe bevuto l’Estathe alla mattina: quindi aggiungiamo anche la colazione di Stasi prima o dopo il massacro nei 23 minuti”.

Garlasco, caos Lovati: Alfredo Scaccia non è più il portavoce/ Gallo: "Massimo mi ha pregato di restare"

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “TUTTE QUESTE COSE MI DANNO SERENITA’….”

De Rensis precisa che: “Tutte queste cose mi danno tanto serenità e quando io vedo tutta questa confusione improvvisamente mi appare nella mia memoria il 13 luglio 2022 e allora il percorso degli investigatori mi dà tanto fiducia. Cosa è accaduto il 13 luglio 2022? Lo rivelerò al momento giusto, ma è un qualcosa che nei momenti di confusione emerge. In questo momento c’è chi vuole creare confusione, far passare una non notizia per una indiscrezione”.

“Perchè? Io con Lapresse non ci ho mai parlato. Lapresse ovviamente non c’entra niente, qualcuno deve aver parlato con Lapresse, e non è stato nessuno della difesa di Stasi, non è stato la dottoressa Albani. Perchè? Questa indagine fa molta paura e lo abbiamo capito già dalle prime settimane quando qualcuno si è rivolto con grande veemenza a tutte queste persone integerrime che stanno lavorando con grande veemenza, veemenza che non ho trovato con l’indagine dell’epoca e neanche quando il capo della polizia giudiziaria dell’epoca, Sapone, ha detto in tv che forse il collega Spoto ha perso tempo durante la notifica perchè è andato a fare la spesa”.

DELITTO DI GARLASCO, ARMANDO PALMEGIANI SULLE INDISCREZIONI SUL DNA

In collegamento con Mattino 5 News vi era anche Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio per il caso di Garlasco, che in merito alle indiscrezioni sul dna delle unghie ha spiegato: “Nulla di nuovo, il dato che fosse un dna incompleto e misto era già uscito tempo prima. Credo che sia una indiscrezione perchè la dottoressa Albani non ha ancora espresso un parere. Vedremo che cosa dirà la dottoressa Albani sull’utilizzabilità ma non credo siano indiscrezioni uscite dalla dottoressa”.

Quindi ha precisato sul perchè non vi siano impronte di Sempio nella casa: “Non è così’ facile lasciare una impronta, noi non troviamo impronte dei genitori di Chiara o di Stasi. In quel metro di scala troviamo 21 impronte, 4 di un carabiniere e anche altre, utili e non utili, ma non troviamo i genitori di Chiara, neanche in cucina, non è facile lasciare impronte”.

E ancora: “Andrea Sempio racconta di aver frequentato la casa, non mi sembra una cosa strana. Noi siamo stati tre giorni in una scena di un omicidio e abbiamo trovato solo 3 impronte in cucina, il problema è che non tutti le lasciano e non sono tutte rilevabili”. De Rensis ha chiosato: “Se mentre cerchiamo le impronte di Sempio diciamo che è normale che ci siano perchè frequentava la cosa poi quando non le troviamo diciamo che è normale che ci non siano, qualora l’impronta 33 venisse attribuita a Sempio… sul muro è più difficile ancora, in quella posizione e a quell’altezza…”.