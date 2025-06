A Mattino 5 News vi era l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che si è scontrato con il giornalista de Il Giornale Stefano Zurlo, sulle intercettazioni di Andrea Sempio. Stamane il quotidiano Repubblica ha riportato alcune parole che l’indagato avrebbe detto al padre in merito all’interrogatorio del 2017, quando era sempre indagato, in cui dice: “A parte che erano dalla nostra… mi hanno fatto alcune domande che io ho capito perchè le facevano, ma non gli ho dato la risposta perfetta”. Per De Rensis si tratta di parole molto gravi: “E’ la prima volta nella mia carriera che io vedo che intercettazioni come queste che non hanno provocato nulla in investigatori e magistrati, queste sono intercettazioni che se riferite a situazioni reali sarebbero gravissime, ma siccome non sono vere… lui le ha dette senza conseguenze, questo è grave”.

“Siamo stati 18 anni a parlare di una telefonata al 118, – prosegue De Rensis riferendosi alla chiamata di Alberto Stasi quando scopre il cadavere di Chiara Poggi – qui ci sono indagati che nel 2017 sono andati di corsa a farsi sentire da ‘gente che erano dalla loro parte e che avevano voglia di archiaviare dopo 6 mesi’, si legge nelle intercettazioni, e invece oggi con questi magistrati non si fanno interrogare, non danno il dna, si oppongono all’incidente probatorio. Tutto può essere suggestivo ma c’è un limite al negazionismo, le intercettazione di Repubblica devono essere scandagliate”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU SEMPIO: “DICO COSE INATTACCABILI”

Quindi precisa: “Tutto quello che ho detto è che è inattaccabile visto che non credo sia successo davvero”. Poi si domanda: “Perchè vai a dire che sono dalla tua parte e che ti archivio? E’ questa la cosa grave”. Stefano Zurlo, ospite di Mattino 5 News, ribatte: “Il fatto che Sempio dica che gli hanno fatte domande che non si aspettava smentisce questa tesi, non mi sembra ci sia questa vicinanza con gli investigatori. Sempio è intercettato da anni, queste intercettazioni ogni volta che vengono lette sembra che siano pronti ad essere condannati, sono tutte frasi ambigue, percezioni, sono tutte impressioni e sensazioni”.

Ma De Rensis non ci sta, ripetendo le parole di Sempio: “Il pm ha detto a me e agli avvocati che questa indagine è un mezza M… queste sue argomentazioni fanno male alla giustizia ma per fortuna i telespettatori sanno leggere e da soli traggono le conclusioni”. E ancora: “Per me non è normale, mai avuto a che fare con questi giudici, ho fatto migliaia di interrogatori con migliaia di pm e non l’ho mai visto, il pubblico ministero è lo stato, è una parte processuale ma rappresenta le istituzioni”. Brindani si dice d’accordo con l’avvocato di Alberto Stasi: “Queste intercettazioni le stanno riascoltando e vengono fuori cose mai viste”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU SEMPIO: “ADESSO NON VA A FARSI INTERROGARE”

Di nuovo De Rensis, sempre su Andrea Sempio: “Adesso non ci va a farsi interrogare, avrei voluto vedere il dottor Zurlo come avrebbe commentato se Alberto Stasi avesse detto le stesse cose di Sempio, che lui è sempre stato disponibile”, ma per Zurlo Sempio parla solo “in modo sprovveduto e temerario”. Di nuovo De Rensis: “Vorrei ricordare a me stesso che la mamma dell’indagato ha detto in due trasmissioni tv di ricordare molto bene i fatti di 18 anni fa con i dettagli degli orari, si possono ricordare le cose dopo 18 anni e nel 2017 i ricordi sono labili. Mi dispiace che di fronte a delle evidenze… queste sono intercettazioni gravi sia se ha millantato sia se le cose sono accadute e sono sicuro di no, ma su queste cose si sorvola e si parla tanto della telefonata del 118 di Stasi”.

Quindi sul famoso scontrino che Andrea Sempio avrebbe prodotto dopo essere andato a Vigevano, la mattina del 13 agosto 2007, l’avvocato di Alberto Stasi precisa: “Vorrei dire una cosa importante, sappiamo che l’ha fatto Andrea Sempio a Vigevano ed è tutto confermato anche se non è confermato niente. Poniamo il caso che il vigile del fuoco abbia raccontato una cosa diversa, quello scontrino diventa un missile non un boomerang, andiamo a vedere ciò che ha raccontato”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU MUSCHITTA: “L’INATTENDIBILE PIU’ PRECISO DELLA STORIA”

Sulla famosa testimonianza di Muschitta, che dopo aver “accusato” una delle sorelle Cappa per cinque ore ha ritrattato tutto dopo una pausa di circa un’ora e mezza, dicendosi di essersi inventato tutto, una situazione molto controversa: “Muschitta è inattendibile per la giustizia italiana è l’inattendibile più preciso della storia della giustizia italiana. Il 9 ottobre il collega di lavoro dichiara: il giorno dopo dell’interrogatorio mi ha detto che ha ritrattato perchè ha avuto la paura ma ha detto la verità, ma sono tutti inattendibili”.

Infine le parole del medico legale, il dottor Fortuni, che è tornato sulla famosa impronta col tacco trovato sul corpo di Chiara Poggi: “C’è una ecchimosi sulla coscia che è evocativa di un calpestamento violento da parte di una scarpa con punta e tacco, questo non vuol dire che sia un tacco a spillo da 12 centimetri, vuol dire che c’è un tacco. L’unica scarpa sulla scena del crimine è quella di una sneakers con pallini sotto che non può lasciare quel segno, sicuramente è un’altra scarpa. Si tratta di una impronta quando la ragazza era ancora in vita ed è coeva, durante l’aggressione, non del giorno prima”. Insomma, ancora una volta sono tanti i punti interrogativi sull’indagine di Garlasco fra vecchi e nuovi risvolti, la speranza è che questo nuovo filone di inchiesta possano fare chiarezza una volta per tutte, ma ci riuscirà? Per la giustizia l’unico responsabile della morte di Chiara Poggi è Alberto Stasi: ma si è andati oltre ogni ragionevole dubbio?