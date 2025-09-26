Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, sulla nuova indagine sul procuratore Mario Venditti.

L’avvocato Antonio De Rensis è stato intervistato stamattina da Storie Italiane per parlare degli ultimi risvolti sul giallo di Garlasco e la clamorosa apertura di una indagine ai danni dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. Il legale di Alberto Stasi, rivolgendosi alle telecamere di Rai Uno, ha spiegato: “Abbiamo sempre avuto fiducia in questa magistratura, continuiamo ad averla, adesso i negazionisti si trovano ad avere 4 procuratori e due sostituti, quindi sei magistrati, io spero che anche i pochissimi negazionsiti possano iniziare ad avere rispetto di questa indagine”.

E ancora: “Credo e immagino, perchè io non so nulla, che siano stati fatti accertamenti su movimentazioni bancarie, forse su scritti e chissà che non si scoprano movimenti di eccezionali cifre in periodi particolari. Io sono convinto che dopo oggi anche i pochi negazionisti rispetteranno questi valorosi magistrati che stanno dimostrando ai cittadini che dobbiamo avere fiducia nella magistratura. Non ho mai condiviso chi diceva che comunque vada sarà una sconfitta, questa indagine ci sta dimostrando che normalmente i carabinieri non cancellano inavvertitamente gli alibi, controllano tutto ciò che devono fare e perseguono la giustizia: sono passati anni ma se si arriva alla giustizia non è mai troppo tardi perchè questa indagine ha dato dolore a molta gente”.

Poi ha proseguito: “L’indagine tradizionale è il fulcro di questa indagine, l’indagine scientifica è importante ma questa è una indagine molto seria come ha detto il giudice Vitelli e permettetemi di ricordare la dignità, il coraggio e la pazienza con cui i magistrati stanno affrontando questo percorso anche quando hanno dovuto leggere “scusate abbiamo scherzato” sulla prima pagina di un giornale, che ritengo non sia un titolo degno”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “ALBERTO DORME DA 10 ANNI IN GALERA…”

De Rensis ha proseguito su questo nuovo colpo di scena su Garlasco: “Questa mattina si sta compiendo qualcosa di eccezionalmente importante e ricordo per l’ennesima volta che ora i magistrati sono 6, e i procuratori capo sono due, quindi cerchiamo di comprendere tutti ma la maggior parte dei cittadini l’hanno compresa bene. Anche i negazionisti che parlano di asini che volano io spero che adesso comprendano che bisogna rispettare tutte le istituzioni, perchè come è stata rispettata la procura di Vigevano che ha indagato con molti errori e qualche orrore, ora bisogna rispettare questi magistrati. L’avvocato Bocellari che si batte valorosamente da 15 anni e il sottoscritto continueranno a far emergere la verità e a rispettare tutte queste persone che stanno cercando la verità”.

“Questo scenario spianerebbe la strada alla revisione? Alberto dorme in carcere da 10 anni, qui ci sono in ballo cose molto ma molto gravi che hanno interferito sulla vita di più persone, il nostro assistito continua a rispettare la condanna con il rispetto e la dignità che ha sempre dimostrato, e l’avvocato sottoscritto e la Bocellari non si permetteranno mai di mancare rispetto ad alcuno ma prendiamo atto che la giornata odierna è importantissima. Noi continueremo a rispettare le istituzioni, anche quando non sono dalla nostra parte, in ogni caso l’indagine che ha portato in carcere Stasi è stata costellata da errori e orrori, mentre con la nuova indagine si aggiunge e non si toglie”, ha concluso.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DELL’AVVOCATO CAMPAGNA

Storie Italiane ha parlato anche con l’avvocato Campagna, della famiglia Poggi, apparso decisamente scettico: “Qualcosa aleggiava in questa vicenda, era stata messa in discussione la precedente inchiesta su Sempio, si rischia di creare dei polveroni che nuocciono alla credibilità, l’eco mediatico di questa vicenda dà il senso di come questa inchiesta partita anni dopo sembra poggiare su basi fragili. Siamo qui per chiedere che si faccia un incidente probatorio per stabilire se l’impronta 33 sia effettivamente di Sempio. Gli elementi sono sempre quelli, non è mai stata trovata un elemento di prova contro Sempio, oggi l’attenzione si sposta verso altre cose, eravamo qui per ragionare su altre cose, e la paura di tutti è un tormentone infinito destinato a non finire mai”.

“E’ nata tutta una vicenda che fa spettacolo – ha continuato il legale – fa audience come un grande Cluedo collettivo, fa lavorare tante persone. Queste cose non sono casuali, c’è un tentativo di rilanciare un meccanismo di sponde di una indagine che ad oggi ha portato solo alla conferma della condanna di Stasi, siamo nel paradosso del paradosso. I genitori di Chiara Poggi – ha concluso – sono sconcertati per quello che sta accadendo, ricordando che loro vivono in prima persona tale situazione”. Chiaro quindi il punto di vista del legale della famiglia di Chiara Poggi, che la pensa in maniera diametralmente opposta rispetto a quanto sostenuto da De Rensis, un pensiero che del resto lo stesso ha sempre esternato fin dalle prime ore, da quando questa indagine è emersa.