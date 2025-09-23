A Storie Italiane si fa il punto sul delitto di Garlasco con le parole di Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi: scopriamo le sue parole

Si parla del delitto di Garlasco stamane negli studi di Storie Italiane e ospite vi era Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi.

De Rensis ieri sera era da Giletti e Lo stato delle cose ed ha commentato: “Sono rimasto molto turbato nel sentire le intercettazioni fra il cittadino romeno (riferendosi a Flavius Savu, di recente arrestato ndr) e questo sacerdote (don Gregorio ndr) ma sono emersi dati molto interessanti”. E ancora: “Il lavoro giornalistico è fondamentale perchè noi dobbiamo ridare a questi cittadini tramite questa indagine l’idea che normalmente le indagini vengono fatte bene e io credo che ieri c‘è stata l’ennesima conferma di tutte gli errori e le lacune dell’indagine del 2007″.

Sul collegamento fra il santuario delle Bozzole e l’omicidio di Garlasco, De Rensis ha spiegato: “Io questo collegamento con il santuario non lo voglio fare perchè osservo il lavoro della procura. Sono convinto, in base a ciò che avete detto sulla Bpa, che sulla scena vi fosse più di una persona ma questo non vuol dire che ha colpito più di una persona. Il quesito della Bpa serve per riscrivere la dinamica dell’omicidio e per capire se ci fossero ragionevolmente anche solo 5 minuti in più per compiere l’omicidio: se ciò sarà verificato significa che Stasi non c’entra niente, perchè la Cassazione tanto evocata dai negazionisti dice che alle 9:36 Stasi era in casa”.

GARLASCO, DE RENSIS E IL SANTUARIO DI VIGEVANO

Di nuovo sul santuario della Bozzole di Vigevano: “Io faccio una distinzione, due piani. Primo piano, cittadino romeno e santuario. Noi che siamo spettatori di questa vicenda, quello che dirà ci interessa poco, diverso se darà, dire e dare sono due verbi che hanno una grande differenza. Sa cosa mi colpisce di questa vicenda? Tutte queste persone che scappano. In quella microcomunità, questa paura di parlare, questa non voglia di parlare, se io sono tranquillo e viene la telecamere cosa c’è da nascondere?”.

E ancora: “C’è Alberto Stasi condannato per la giustizia, perchè c’è questa paura? Non c’è nessuno che in maniera tranquilla io la penso così, io ritengo questo… Mi riferisco alle persone che con il microfono nascosto ti dicono che Alberto non c’entra nulla e poi arrivano le telecamere e c’è una paura mostruosa di parlare, come se si dovesse parlare di Ndrangheta o camorra”.

GARLASCO, DE RENSIS: “LA GRANDE DIFFERENZA FRA LE DUE INDAGINI…”

De Rensis ha proseguito, sottolineando le differenze fra l’indagine di Garlasco attuale e quella di Vigevano del 2007: “La grande differenza fra oggi e il passato? Chi sta investigando adesso aggiunge, non toglie, fa un accertamento in più non in meno”.

De Rensis continua quindi a ribadire il suo pensiero nei confronti dell’indagine di 18 anni fa, e sullo sfondo si intravede sempre di più la decisione dei legali di Alberto Stasi di chiedere la revisione del processo, alla luce di tutte le problematiche che sono emerse in particolare negli ultimi mesi.

De Rensis si è poi rivolto alla genetista Baldi presente in studio: “La dottoressa Baldi ha espresso un concetto che sintetizza tutto, noi stiamo guardando questa indagine fuori e la dottoressa Baldi ha sempre giudicato l’evolversi dell’aspetto scientifico con grande equilibrio, perchè conosce tutti i consulenti di ambo le parti. Non ha mai parlato di tesi suggestivi o asili che volano, questo è secondo me l’atteggiamento che deve avere chi si approccia a questa indagine, fatta da persone che hanno dimostrato di avere un valore eccezionale, poi magari si sbagliano…”.

Quindi De Rensis aggiunge, ricordando la prima indagine e il primo processo: “La difesa prima ha fatto un lavoro straordinario ma un avvocato può essere bravo fin che vuole ma ci vuole qualcuno che ascolta, noi abbiamo i giudici ma il giudice deve ascoltare, perchè se io ti porto una giacca azzurra e tu mi dici che è verde, a voglia a parlare…”.