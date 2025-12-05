Si parla del delitto di Garlasco a La vita in diretta e a Dentro la notizia, con le interviste a De Rensis, Taccia e a Roberta Bruzzone: i dettagli

Si parla di Garlasco a La vita in diretta e, in particolare, della perizia della dottoressa Albani sul DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Ieri sono arrivate le conclusioni e, da quanto emerge, non è possibile identificare in maniera netta a chi appartenga il materiale genetico trovato sulla povera vittima. Per approfondire la questione il talk condotto da Alberto Matano ne ha parlato con l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha spiegato: “Questa perizia intanto cristallizza che non ci sono tracce di Alberto Stasi sulle unghie di Chiara Poggi, non c’è il DNA di Stasi, poi per quanto riguarda la presenza della linea maschile da moderatamente forte a forte sarà oggetto di discussione fra tutti i genetisti in udienza”, con riferimento all’incidente probatorio del prossimo 18 dicembre.

De Rensis ha ricordato che quanto si legge nella perizia della genetista incaricata dal giudice per le indagini preliminari di Pavia: “Era già stato scritto dal professor Previderè, dal dottor Ricci, da Linerallo e Rower (i consulenti di Stasi, ndr), lo hanno già detto, poi per quanto riguarda l’artefatto la perizia Albani nelle ultime righe fa riferimento al metodo usato dal professor De Stefano, e credo che qualche criticità venga fuori in quelle 4 righe, non nel macchinario usato”. Quindi ha precisato: “Fino a qualche giorno fa sembrava che l’operato di De Stefano fosse la luce illuminante, ecco oggi abbiamo letto la perizia e aspettiamo il 18”.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DI ROBERTA BRUZZONE

In studio a La vita in diretta vi era la dottoressa e criminologa Roberta Bruzzone, secondo cui dalla lettura della perizia Albani la partita sul DNA sembrerebbe essere chiusa, visto che non è possibile dire con certezza che quel materiale genetico ritrovato su Chiara Poggi sia di Andrea Sempio: “Il DNA di Stasi non è mai stato in discussione perché anche la perizia De Stefano diceva che era impossibile attribuire il DNA a Stasi, quindi non ha mai fatto parte del compendio accusatorio neanche nel processo di appello bis, poi parliamo di aplotipi misti, non consolidati, parziali”.

E ancora: “Addirittura la perita non esclude che possa essere un artefatto del macchinario che ha estratto il profilo, questo elemento la prova non lo sarà mai, non è possibile collocare la traccia, se è sopra o sotto, non è possibile collocare quando è stata rilasciata né che tipo di traccia è, se da contatto diretto o indiretto, la perita più di questo non poteva scrivere”. Secondo la dottoressa Bruzzone: “Quelle criticità non sono superabili e non è possibile attribuire il DNA a un profilo vero o a un artefatto, la partita è chiusa sul DNA, avvocato”, per poi prendere le difese del professor De Stefano: “Dobbiamo ricordarci di collocare la perizia De Stefano nell’epoca De Stefano, oggi i kit sono completamente diversi”.



DELITTO DI GARLASCO, IL COMMENTO DI ANGELA TACCIA

Infine, le dichiarazioni di Angela Taccia, uno dei due avvocati di Andrea Sempio, che, presente in studio a Dentro la notizia, ha commentato sulla perizia: “Non abbiamo certezze, è questo il punto. Andrea aspetta di parlare con i consulenti, lui è molto cauto ma continua a dirmi che non poteva uscire qualcosa di certo su di lui perché non ha fatto niente, quindi ha fiducia nelle persone che indagano, nei suoi consulenti e anche nel perito”.

L’avvocatessa ha precisato: “Noi abbiamo illustrato molte volte ad Andrea la situazione, non si può escludere che quel DNA sia di Sempio e che sia di un parente in linea paterna, ma parliamo di aplotipo misto, degradato, non databile, e non possiamo capire davvero cosa e come ci sia”. Sembra quindi davvero complicato pensare che una prova di questo tipo possa arrivare in un’eventuale aula di tribunale e, soprattutto, incriminare una persona.