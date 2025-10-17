A Dentro la notizia, in diretta su Canale 5, vi era l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: ecco che cosa ha detto su Lovati

Si parla di Garlasco a Dentro la notizia, su Canale 5, e in studio vi era ospite l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. La prima domanda del conduttore, Gianluigi Nuzzi, è stata sull’avvocato Lovati, ex difensore di Sempio, che ieri è stato seguito dalle telecamere del talk Mediaset in Albania, dove è andato per farsi curare i denti. “Faccio fatica a commentare questa svolta di Lovati – dice il collega De Rensis – io, umanamente, gli auguro tutto il bene possibile, mentre per quanto riguarda il suo comportamento da collega mi astengo da qualunque commento, non sta a me commentarlo”.

“Senza Lovati ci saranno colpi di scena nella difesa di Sempio? Certamente c’è stata una divergenza per il futuro, per ciò che dovranno fare; su cosa in particolare lo sanno Lovati, Sempio e la collega Taccia, nessun altro può saperlo. Per la corruzione ci sono altre persone sospettabili oltre a Lovati? Tecnicamente non posso rispondere, ma posso svolgere un ragionamento: qualora l’ipotesi accusatoria dovesse essere provata, si potrebbe profilare una ramificazione, forse anche più persone, ma questo solo gli inquirenti lo sanno. E da avvocato dico sempre che tutti gli indagati sono innocenti”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SUL POSSIBILE ALLARGAMENTO DELLE INDAGINI

Ma si stanno moltiplicando i fronti delle indagini? De Rensis replica: “Lei di solito è sempre informato – replica rivolgendosi al conduttore – quello che posso dire è che, e lei se lo ricorderà, io ho sempre detto che le procure con tanti pubblici ministeri – qui sono sei – non si muovono per un foglietto o un’idea. Ho sempre detto che c’è un’ipotesi accusatoria che vede nei pm un convincimento molto forte, credo basato su qualcosa”.

Su Alberto Stasi: “Sta cercando di vivere… segue ragionevolmente le cose, è concentrato sul proprio lavoro e sul regime carcerario che rispetta ogni giorno. È innamorato? Che io sappia no, ma è una domanda che non gli ho mai fatto in quattro anni. Siamo andati a mangiare insieme, chiedo della sua mamma, ma delle sue vicende personali non gli ho mai chiesto nulla”. Sull’istanza di revisione: “La presenteremo con l’avvocato Bocellari, ma è bene presentarla quando tutte le carte sono conosciute. Perché dobbiamo privarci della conoscenza di alcune carte che potrebbero essere determinanti? Arriverà un momento per tutto e per tutti, la giustizia questo deve fare”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “VOGLIO BENE AD ANDREA SEMPIO”

Dentro la notizia, come detto sopra, ha seguito Lovati sull’aereo per l’Albania: “Vado a Tirana con la speranza di tornare con dei denti provvisori almeno – ha raccontato – vado via un paio di giorni anche per togliermi un po’ dalle castagne, dal pensiero”.

“Questa vicenda mi ha dato pensieri? Beh, direi di sì. Ho qualche timore di rientrare in un’indagine per corruzione? Assolutamente no, fa ridere. A Sempio dico che gli voglio bene, con affetto; purtroppo ci siamo un po’ scontrati sulla nostra linea difensiva, devo aggiustare un po’ il mio modo di essere”.