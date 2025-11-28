A La vita in diretta il focus su Garlasco con le parole di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi: le sue parole sulle notizie sul dna

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è stato ospite ieri sera in collegamento a La vita in diretta per parlare delle ultime scoppiettanti rivelazioni sul caso Garlasco. Dalle anticipazioni della dottoressa Albani sembrerebbe che il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi sia compatibile con quello di Sempio, cosa che vuol dire tutto e nulla, e a riguardo De Rensis ha spiegato: “Si tratta di un tassello importante, ovviamente noi siamo sempre prudenti rispetto alle indagini della dottoressa Albani che sta compiendo con grande serietà”.

“E’ la conferma dei risultati biostatistici fatti dal professor Rever, che è il numero uno al mondo per il cromosoma Y, dal dottor Ricci, dal dottor Linarello, dal professor Previderé e dalla dottoressa Grignani; quindi questi dati si sovrappongono a quelli dei nostri consulenti che ho appena citato”. De Rensis ha poi commentato le dichiarazioni della difesa di Sempio, secondo cui si tratta comunque di un DNA non identificabile, e ha replicato: “Le argomentazioni delle controparti sono lecite, vanno rispettate, ma io pongo una domanda: cosa si sarebbe detto 18 anni fa, 10 anni fa o 15 anni fa se questi dati si fossero attribuiti ad Alberto Stasi?”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “CREDO CHE LA DOTTORESSA ALBANI…”

E ancora: “Siamo prudenti, io non ho mai detto che è sotto le unghie, so bene che si parla di unghie. Non è stata trovata alcuna traccia di papà, mamma, fratello e fidanzato con cui ha trascorso tutto il giorno prima dell’omicidio; credo che in quella casa i telecomandi, i telefoni e i citofoni li toccassero altre persone, ma non vi è traccia. Io vivo di prudenza ma devo prendere atto che i risultati biostatistici sono i medesimi fra la dottoressa Albani e i nostri consulenti; poi ci sono altri tasselli da compiere, ma sono il più prudente”.

E ancora: “Credo che la dottoressa Albani, quando depositerà il proprio elaborato, farà un’esposizione compiuta; vi è un dibattito delle parti. Voglio ricordare che questa indagine non è fatta solo di questo elemento: questo è solo un elemento e ci sono altri elementi altrettanto importanti che verranno presto alla luce, quindi lasciamo lavorare gli inquirenti senza frenesia di strappare considerazioni agli interlocutori che non hanno detto. Certo è che mi fa piacere che la biostatistica è confermata”. Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, che si sta occupando da qualche settimana di Garlasco, è stato sentito brevemente da La vita in diretta: “Manca l’indicazione del tempo in cui questo contatto sia avvenuto; senza questi elementi poter dire che sia la prova o l’indizio di un omicidio è davvero una forzatura”.



DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “LA LINEA PATERNA…”

De Rensis ha replicato: “Rispetto l’opinione del collega, che tra l’altro conosco e stimo; credo che questo sia un particolare importante. La linea paterna è fatta da nonno e papà, non ci sono fratelli maschi, quindi bisognerà capire, qualora vi siano tutte le conferme, come possa essere arrivato quel DNA e solo quello sulle dita della povera Chiara. Sarà argomento di dibattito fra gli scienziati”.

Infine, su Alberto Stasi — ricordiamo, arrestato e condannato per l’omicidio di Garlasco —: “Alberto cerca di razionalizzare il più possibile tutti questi mesi che sta vivendo, perché la paura di svegliarsi e scoprire che si è sognato, o la speranza che questa volta si riesca ad arrivare a un risultato, convivono; quindi sta cercando di gestire questa situazione che non è semplice, perché ricordo che da più di 10 anni ogni notte dorme in carcere in quanto rispetta la sentenza che lo ha condannato pur ritenendolo estraneo ai fatti. Una sentenza si rispetta e si esegue, ma si può criticare”. In conclusione, le brevi dichiarazioni di Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi: “I risultati biostatistici sono per noi un punto molto importante, poi vedremo l’esito della perizia”.