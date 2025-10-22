A Storie Italiane si parla del delitto di Garlasco e in studio vi era l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: ecco che cosa ha detto

Si parla del giallo di Garlasco stamane a Storie Italiane, con l’avvocato Antonio De Rensis che ha commentato le recenti notizie secondo cui un super testimone avrebbe smentito Sempio sul famoso scontrino di Vigevano della mattina del 13 agosto 2007. “Io non so nulla – spiega De Rensis – e posso dire cosa immagino, io sono solo spettatore di questa indagine così come la mia collega Giada Bocellari, immagino che sia un testimone nuovo e considerato assolutamente attendibile, con tutte le garanzie del caso”.

E ancora: “Come ho già detto in passato se lo scontrino risulterà, al di là di ogni ragionevole dubbio, falso questo non sarà un boomerang ma un missile, perchè fornire una documentazione falsa che attesta che io sono in un posto è una cosa non grave ma molto grave e ricordo che questo scontrino è stato uno dei capisaldi del negazionismo. Rimane comunque una ipotesi – ha voluto precisare De Rensis – siamo tutti garantisti ed è l’ennesima prova che questa sia una indagine serie fatta non escludendo ma includendo, non tralasciando nulla, non dando nulla per scontato come qualche narratore della vecchia indagine di Vigevano ci ha invece dimostrato: questa indagine prende in considerazione tutto”.

Stando a De Rensis sembra che: “Si sarebbe presentato autonomamente questo testimone”, ricordando poi il famoso “interrogatorio” di Sempio: “Nella famosa sit in cui Sempio è entrato e uscito dalla caserma così come documentato, quando era finita la prima parte lui dice di essere stato richiamato e quando è tornato gli hanno chiesto, immagino, dove fosse quel giorno e lui a quel punto avrà detto che aveva lo scontrino. Questa documentazione è fornita per dimostrare di essere in un luogo invece di un altro, è la logica”. In studio a Storie Italiane passano quindi le dichiarazioni di Sempio e dell’ex capitano dei carabinieri di Vigevano, Cassese, completamente differenti, sullo scontrino. A riguardo De Rensis ha spiegato: “Uno deve dire sempre la verità, qui uno fra Cassese e Sempio mente, se mente l’indagato è molto grave ma se mente chi ha fatto le indagini ancora di più, ma la procura di Pavia non tralascia nulla, neanche le dichiarazioni”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E LE FAMOSE INTERCETTAZIONI DI SEMPIO

De Rensis si è soffermato sulle famose intercettazioni e a riguardo ha ricordato: “Nei contatti fra gli investigatori e il pm indagato abbiamo visto tutti… grazie alla concessione dei cd da parte dell’attuale capo procuratore Napoleone, cd inspiegabilmente negati alla difesa per 2 volte dall’ex procuratore aggiunto. Grazie a questi cd abbiamo potuto scoprire anomalie. Quando dicono che ne abbiamo ‘cannata una’… gli interrogatori certo che si preparano ma su immaginazioni, nessuno conosce gli atti. Nei cd ci sono moltissime conversazioni anche di un’ora in cui l’indagato si presume parli da solo, non c’è un interlocutore.”.

E ancora: “Noi abbiamo una grande fortuna sia a Pavia che a Brescia, abbiamo procuratori capo la cui storia parla da sola e chi si permette di criticare il lavoro dei due procuratori nel metodo non conosce la storia di queste persone”. De Rensis ha continuato: “Ho sentito in un altro programma tv che dopo 18 anni i ricordi sono labili o inesistenti mentre qui abbiamo la prova che le 10 meno 10 a distanza di 18 anni smentisce le dichiarazioni di questo psichiatra”, ha proseguito l’avvocato di Stasi riferendosi alle parole di Giuseppe Sempio, papà di Andrea, che aveva appunto ricordato cosa avesse fatto la mattina del 13 agosto del 2007.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E L’AVVOCATO CATALIOTTI PRUDENTI

Quindi Antonio De Rensis ha concluso il suo intervento dicendo: “Eleonora lei potrebbe essere un ottimo pm, per fortuna sono anziano e sono abituato a tenermi alla larga da ciò che non è opportuno dire, voglio però dare un piccolo suggerimento al dottor Lucarelli che stimo moltissimo e parlo in linea teorica: io oggi non escluderei nulla rispetto agli sviluppi di Brescia e Pavia Era una cosa a futura memoria, tutti gli inviati d’Italia in questo momento consiglio grande prudenza perchè è una fase a mio modesto avviso dinamica e noi sappiamo un milliesimo di ciò che stanno facendo le procure quindi noi dobbiamo pensare che non sappiamo nulla”.

Da segnalare infine che il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha parlato proprio stamane, dichiarazioni riprese da Storie Italiane: “Le indagini in questa fase sono segrete, è filtrata questa notizia mediaticamente e noi non abbiamo strumenti per verificare se processualmente sia vero, quando questo supposto presunto testimone che smentirebbe il mio assistito sarà visibile, lo commenteremo. Io avevo detto che commenterò solo le le prove e che preferire non commentare le notizie puramente mediatiche”.