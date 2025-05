Si parla del delitto di Garlasco stamane su Rai Uno, in diretta televisiva a Storie Italiane, e in collegamento vi era l’avvocato Antonio De Rensis, uno dei due legali di Alberto Stasi. Le prime parole dell’avvocato sono state una puntualizzazione sul suo assistito: “Ho ascoltato con grande costernazione ed ho letto da parte per fortuna solo di qualcuno che la relazione che ha consentito di accedere alla semilibertà avrebbe avuto delle conclusioni. Stasi non risulta affetto da alcuna psicopatologia, in secondo luogo che chi si occupa della mente umana non può effettuare diagnosi tanto meno se non è parte in causa, dico pubblicamente”.

E ancora: “Alberto ha sempre espresso rispetto ed empatia verso la famiglia. Voi avete interpretato perfettamente come si svolge il dialogo, privilegiando persone a casa e non permettendo urla, sorrisini e ammiccamenti, ma di ascoltare le opinioni, seppur contrastanti”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: "UN ABBRACCIO ALLA COLLEGA TACCIA"

Antonio De Rensis ha poi commentato la notizia delle minacce di morte alla collega Angela Taccia, uno dei due avvocati di Andrea Sempio: “Mando un grande abbraccio come uno zio anziano alla collega Taccia dicendole di interpretare valorosamente il suo ruolo nei limiti previsti come sono sicuro farà sempre e che ovviamente deve pensare che la violenza appartiene ad una sparuta minoranza, sia detta che effettuata e quindi continui ad esercitare il suo ruolo assieme al caro Lovati senza alcun timore”.

E ancora: “La collega Bocellari e io siamo al suo fianco umanamente anche non condividendo nulla dal punto di vista processuale, questo anziano zio sarà sempre disponibile umanamente”. L’avvocato De Rensis è quindi tornato sulla questione dell’aspetto psicologico di Stasi: “Mi è dispiaciuto, quando qualcuno pensa di essere Il ruolo allora ci sono problemi. Noi siamo un, non il, quando uno si considera Il nascono i problemi.

De Rensis ha proseguito: “Fra chi ferocemente inteso in maniera dialettica si oppone a questa indagine, ciò che mi colpisce è non che si entri nel merito di queste indagini, ma parlano dello scambio di pedali, delle impronte del dispenser… riparlano di un processo che è definito e con una condanna, noi siamo ad oggi i colpevoli dell’omicidio ma siccome non viviamo nell’oscurantismo medievale, un soggetto condannato che rispetta la condanna ha il diritto di proclamarsi innocente e man mano che emergono elementi che ci portano ad immaginare che questa indagine sia molto più fondata di quelli che pochi vogliono far credere, partono attacchi come quelli sulla relazione del carcere, nei confronti del passato, io invece parlo del presente”.

“Ad esempio sono molto concentrato sulla traccia 33, sulla ricerca di questo reperto e chissà che questo non sia un aspetto positivo. Se qualche opinionista che appare forte, è molto indignato da questa immagine vada alla procura di Pavia, dai tre magistrati, dall’eccellenza dei carabinieri e dall’eccellenza dei genetisti, questo è quello che deve fare un forte opinionista e invece non lo fanno, vengono in trasmissione e dicono cose inesatte. Io non sono abituato alla rissa e se un dibattito si svolge con toni che a me non piacciono preferisco tacere e fare qualche espressione che parla più delle parole”.

De Rensis è tornato sulla semilibertà di Alberto Stasi: “E’ in essere e rimarrà tale”, poi ha aggiunto, riferendosi ad un curioso ritrovamento avvenuto nel 2007, pochi giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, di un sacchetto con dei vestiti macchiati di colore rosso: “Abbiamo letto di questi vestiti trovati in un canale vicino a Garlasco, si dice che siano sporchi di vernice ma non ci sono risultanze scientifiche. Io noto che appartengono a persone giovani, a tre persone con taglie diverse e i leggins hanno una taglia rarissima, 36 XXS. Sono vestiti in ottimo stato e quindi questi pittori o questi imbianchini hanno deciso di dipingere vestiti bene, trovati nel tragitto Garlasco Tromello.

E ancora: ” Ci sono le risultanze che non era sangue ma non ci sono le tabelle scientifiche che lo confermano. In ogni caso siccome c’è stata una reazione al luminol sarebbe bello esaminarli oggi. Nella relazione c’è scritto che era vernice ma avrei voluto vedere l’esito scientifico tabellare che oggi si poteva rifare, è un elemento abbastanza particolare che vengano buttati vestiti tenuti bene, di tre persone diverse, tutte giovani, in un sacchetto”, ha precisato De Rensis.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU ANDREA SEMPIO

Sul santuario della Bozzola, una delle piste “più chiacchierate” in questi giorni, l’avvocato precisa: “Non è mai stato chiesto perchè nel 2007 questa pista non era mai emerso ma un testimone ha detto con grande naturalezza che Sempio frequentava quel santuario quando Sempio ci ha detto che non ci era mai entrato. La grande stranezza di questa indagine è che nel 2017 Sempio con gli stessi avvocati è corso a farsi interrogare dalla procura e quando è uscito, sicuramente dicendo sciocchezze, ha detto che “lo stesso pm mi ha detto che questa indagine è fondata sul nulla”. Io l’avrei richiamato e poi lo avrei indagato per le cose che ha detto, perchè sarebbe gravissimo quindi è impossibile che un pubblico ministero gli abbia detto questo”.

De Rensis ha proseguito: “Invece in questa indagine non si è fatto interrogare, si è rifiutato di dare il dna, si è opposto all’incidente probatorio, se dovessimo scoprire che non è vero che non è mai andato al santuario delle Bozzole, bisognerebbe farsi delle domande”. E ancora: “Questi magistrati hanno iniziato ad indagare nell’ottobre del 2023 quindi è presumibile che siano più avanti di noi? Secondo me sì”. De Rensis ha aggiunto: “Se sarà rinvenuto il materiale riguardante l’impronta 33 e ci saranno tracce biologiche forse si potrebbero aprire corridoi inimmaginabili. In concorso con altri è una cosa fondamentale, quando verrà tolto un solo mattone, il muro si sgretolerà in pochi minuti. Dobbiamo solo riuscire a togliere un mattone, poi di solito si verifica il fuggi fuggi generale, di solito è così”.