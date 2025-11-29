Interessante intervista realizzata da Quarto Grado al genetista Francesco De Stefano su Garlasco e il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Il professore genetista Francesco De Stefano, colui che durante il processo di Alberto Stasi sull’omicidio di Garlasco dichiarò il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi inutilizzabile, è stato intervistato ieri dal programma di Rete Quattro, Quarto Grado. Il focus è stato sulla conclusione a cui è giunta la genetista incaricata dal Gip di Pavia, Garlaschelli, Denise Albani, che sembrerebbe discostarsi dalle conclusioni di De Stefano, indiscrezioni comunque da prendere con le pinze visto che parliamo di qualcosa che non è ancora stato ufficializzato (lo sarà solo il prossimo 5 dicembre).

Delitto di Garlasco, Taccia: “Indiscrezioni dna? Sempio deluso”/ “Ecco la nostra ipotesi...”

“Il mio commento su queste notizie? È inutile che mi metta a commentare risultati che non conosco – esordisce De Stefano parlando al telefono con Martina Maltagliati di Quarto Grado – non mi permetterei mai di provare a intralciare il lavoro fatto da altri in questo momento, mi astengo ma sono troppo amareggiato dal fatto che ci sia chi continua ad aggredire quello che è stato il mio lavoro”, riferendosi appunto alle sue conclusioni di 11 anni fa. Secondo Carmelo Abbate, noto opinionista di Quarto Grado, se durante il processo a Stasi fosse emerso che quel DNA non apparteneva all’indagato ma a un’altra persona, Stasi non sarebbe stato condannato.

Liliana Resinovich, Sebastiano: “Non ci sono io dietro le testimonianze”/ Claudio: “E' una buffonata!”

DELITTO DI GARLASCO, DE STEFANO “IL SOFTWARE CHE SI UTILIZZA E’ LO STESSO…”

De Stefano ha proseguito: “I risultati su cui credo stiano lavorando sono quelli che avevamo ottenuto noi nel 2014 a Genova, poi li hanno assemblati in maniera diversa? Forse. Li hanno valutati in maniera differente? Certamente”, precisando poi che: “Il software mediamente è sempre lo stesso, quello di Rower. Se io uso un algoritmo ed è sempre quello e ci metto gli stessi risultati, ottengo gli stessi valori”. De Stefano, ricordando il DNA di Garlasco, aggiunge: “C’era il DNA di più persone sotto le unghie di Chiara Poggi, abbiamo avuto anche tre risultati diversi in alcune situazioni, loro dicono almeno due e va bene. Quell’Y? È molto improbabile che sia un contatto con l’assassino. Ho sempre detto, e l’ho detto anche in udienza a Milano nel 2014, che è un DNA misto, quindi è evidente che c’è il DNA di più di uno, sennò non sarebbe misto”.

Garlasco, Roberta Bruzzone contro la difesa Stasi dopo rivelazione Venditti/ "Ha diffuso informazioni false"

Ma come può essere avvenuto questo mix? De Stefano precisa: “Si raccoglie da qualsiasi cosa, da una maniglia, da una porta, da una superficie di casa. La forbicina usata per tagliare le unghie di Chiara Poggi potrebbe aver contaminato? Neanche questo può essere escluso”. Quarto Grado ha parlato anche con un’altra genetista, Marina Baldi, facente parte del team difensivo di Andrea Sempio, che ospite in studio ha commentato le indiscrezioni spiegando: “Non dicono assolutamente nulla della risultanza, emerge solo che la dottoressa Albani si rifarà a quanto già dichiarato il 26 settembre”.



DELITTO DI GARLASCO, BALDI SUL DNA

Poi ha spiegato: “Noi abbiamo fatto una riunione in cui abbiamo valutato tutta la scena del crimine, tutta la casa, c’era anche Andrea Sempio ed eravamo a Roma, nel mio centro. Abbiamo fatto una disamina stanza per stanza dove lui ricordava di aver toccato qualcosa. Per dire, c’era un tavolo in salotto e ci ha detto che non aveva mai cenato lì. Abbiamo mappato gli oggetti, abbiamo tirato fuori alcune ipotesi che il dottor Palmegiani ritene essere fonte di contaminazione: l’ipotesi più logica è quella del telecomando della televisione che è stata trovata accesa”.

La dottoressa Baldi si è sempre detta convinta che, se si trovasse davvero il DNA di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, sarebbe solo per trasmissione indiretta e il tramite potrebbe essere proprio il telecomando della TV del salottino della villetta di Garlasco, dove Sempio con Marco Poggi erano soliti giocare alla Playstation. Avendo toccato lo stesso oggetto più volte – e Chiara lo ha toccato anche la mattina dell’omicidio, visto che la televisione è stata ritrovata accesa – potrebbe essere avvenuto lì lo scambio.