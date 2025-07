Valerio Rossi Albertini è stato ospite ieri sera di Quarta Repubblica per parlare del delitto di Garlasco. Il noto divulgatore scientifico del CNR, ha fatto la sua gradita presenza per cercare di spiegare meglio come funziona il dna, alla luce dei recenti aggiornamenti sull’omicidio di Chiara Poggi secondo cui nel cavo orale della vittima sarebbe stato rinvenuto un dna ignoto, al momento non attribuibile ad alcuna persona.

Prima di avere la certezza bisognerà capire se si sia trattato di dna da contaminazione o meno, ma nel frattempo Valerio Rossi Albertini ha spiegato: “Dopo 18 anni si può trovare ancora dna in una garza? Dipende da come è stata conservata la garza, il dna è una molecola molto stabile e se conservata in un certo modo può durare non soltanto 18 anni ma millenni addirittura. Caso classico è quello nei ghiacciai o nel permafrost dove ci sono reperti di dna di microorganismi addirittura estinti”. In ogni caso Valerio Rossi Albertini precisa: “Devono essere altri a dire se sono state prese tutte le precauzioni del caso”, riferendosi alla catena di conservazione del materiale genetico trovato nella bocca della povera vittima di Garlasco.

DELITTO DI GARLASCO, ROSSI ALBERTINI: “SE DOBBIAMO FARE UN CONFRONTO FRA DNA…”

Quindi ha cercato di spiegare come è fatto il dna: “E’ una catena e nel caso in cui sia conservata nella maniera corretta noi abbiamo una sequenza leggibile e decifrabile, se c’è stato un deperimento del dna dignifica che la catena è stata frammentata e abbiamo frammenti piccoli, Se dobbiamo fare un confronto con il dna di un assassino o di un sospettato – ha proseguito – se la sequenza è lunga possiamo fare un buon confronto ma se la sequenza è breve è difficilissimo perchè si ripeteranno molte volte. Tecnicamente si può comunque trovare un dna dopo 18 anni”.

Sul fatto che il dna sia stato contaminato, Valerio Rossi Albertini precisa: “Il dna è una molecola pura che contiene informazioni genetiche. Quando vengono fatte raccolta, trasporto, conservazioni, ci possono essere altri dna umani che si sovrappongono e si mescolano, quindi quando uno va a cercare i filamenti li troverà misti e ibridi”. E ancora: “Se un potenziale omicida ha messo una mano sulla bocca di Chiara Poggi io troverei del suo dna sulla bocca, quanto ne rimane? Dipende dal tasso di umidità, dalla temperatura”, precisando che il dna nella bocca “Non si decompone così rapidamente”. Ma perchè danno per certezza sia un uomo? “Maschio e femmina – replica il divulgatore – hanno caratteristiche comuni nel dna ma c’è il 23esimo cromosoma che identifica il sesso, è xx per la donna e xy per l’uomo, sono distintivi”.



DELITTO DI GARLASCO, ROSSI ALBERTINI: “SE GLI INQUIRENTI HANNO AFFERMATO…”

Quindi aggiunge: “Siccome loro hanno affermato con certezza, significa che avevano evidenze sperimentali che quei frammenti contenevano informazioni sufficienti per affermarlo”. E ancora: “Il dna è una catena molto lunga, sono 4 componenti, per dirgliela con una metafora è come il manuale delle istruzioni degli esseri viventi, se noi troviamo una macchina che è a pezzi, se abbiamo il paraurti di un certo modello non avrà niente a che vedere con il paraurti di un altro modello, ma se abbiamo solo dei pezzetti e delle viti sarà difficile attribuirle”.

Di nuovo sulla durata del dna: “Un bacio la sera prima non sarebbe durato”, per poi concludere: “Se non risulterà contaminato sarà il dna di qualcuno presente che materialmente abbia agito su Chiara Poggi”, ribadendo che: “la contaminazione può avvenire in varie fasi, nel momento della raccolta e del trasporto”. Tutto piuttosto chiaro quindi, il dna può essere registrato anche a distanza di anni, e se quel dna di Chiara Poggi apparterrà realmente ad una terza persona quasi certamente sarà quello dell’assassino.