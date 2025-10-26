Delitto di Garlasco, l'ex comandante Pappalardo a Farwest nega di conoscere i Sempio. Intanto è finito a processo per l'inchiesta Clean 1 con Scoppetta

DELITTO DI GARLASCO, FARWEST DA PAPPALARDO

Tra le tredici persone finite a processo per l’inchiesta “Clean 1” c’è anche Maurizio Pappalardo, ufficiale in congedo dell’Arma dei Carabinieri, accusato di violazione del segreto insieme ad Antonio Scoppetta, ex agente della polizia giudiziaria condannato a quattro anni e sei mesi con rito abbreviato e agli arresti domiciliari per un altro filone sul “sistema Pavia”.

Delitto di Garlasco/ Baldi: “Ecco il perchè del dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi”

Proprio Pappalardo è stato intercettato in questi giorni dalle telecamere di Farwest, che lo hanno fermato in strada per chiedergli di commentare i guai giudiziari in cui si ritrova coinvolto. “Non le permetto di usare questo tono così indiziatorio”, ha replicato all’inviata che gli aveva chiesto se avesse in qualche modo condizionato qualche indagine con l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari in relazione all’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 per il delitto di Garlasco.

Delitto di Garlasco, Gallo: “Lovati non è indagato”/ “Scontrino Sempio? Vi spiego cosa è successo”

Pappalardo è uno degli uomini al centro di quella che viene chiamata la squadretta di Pavia. La tesi è che nella procura si fosse creato un contropotere. Ne parla un collega, intervenuto al programma di Salvo Sottile restando anonimo: “Questi erano capaci di fare di tutto”.

“NON MI SONO MAI OCCUPATO DI GARLASCO”

Farwest ha acceso anche un faro su una ventinovenne che avrebbe avuto una relazione con Pappalardo fin da quando ne aveva diciassette: per la decisione di interrompere quella relazione, sarebbe stata perseguitata. Questa è, quantomeno, l’accusa mossa dalla donna, che lo ha denunciato per stalking.

Delitto di Garlasco/ Andrea Sempio “Lovati non c'entra con lo scontrino, è l'unico che dice il vero”

Il programma parla di ruote dell’auto sgonfiate, di un impianto GPS montato sull’auto della ragazza per seguirla; ma nel mirino sarebbe poi finito anche il nuovo compagno di lei. Un amico di quest’ultimo ha raccontato al programma: “Lui era stato pedinato, seguito. La sua vita cambiò perché ricevette lettere anonime e, a lavoro, venne cacciato”.

Pappalardo ha negato le accuse di stalking e di far parte della “squadretta” o del “sistema Pavia”. “Troverà le risposte in tribunale: i processi si fanno in tribunale” — si è limitato a dichiarare — “Non mi sono mai occupato di Garlasco, non conosco nessuno della famiglia Sempio”.

IL “SISTEMA DI PAVIA”, L’ANALISI DI CAVALLARO

Al termine del servizio è intervenuta Rita Cavallaro, del Tempo, che ha parlato di “un uso privatistico della giustizia, messo ormai in atto come una consuetudine da una squadra che aveva collegamenti all’interno dei gangli della democrazia di quella città, cioè nell’imprenditoria, nelle forze dell’ordine e nella magistratura”.

Inoltre, la giornalista ha riferito di approfondimenti in corso, “perché l’ipotesi è che siano state manomesse alcune indagini, addirittura aperti fascicoli contro avversari di imprenditori amici”. Si starebbero esaminando fascicoli che vanno dal 2015 al 2021, ma che — secondo la giornalista — potrebbero risalire anche a periodi precedenti.