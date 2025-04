Fioccano rivelazioni sul caso del delitto di Garlasco e sulla nuova inchiesta che riguarda Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi attualmente indagato per l’omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi (il fidanzato della vittima già condannato in via definitiva). Mentre tra le pieghe della cronaca persiste il dubbio che in cella sia finito un innocente, rinchiuso ormai da 10 anni, l’ex maresciallo che all’epoca era comandante della locale stazione dei Carabinieri, Francesco Marchetto, è intervenuto ai microfoni di Iceberg, su Telelombardia, per ribadire la sua lettura delle indagini di 18 anni fa definendole “superficiali”.

“Forse c’è chi voleva coprire qualcuno“, ha aggiunto. Ma non è tutto: nel corso del suo intervento, Marchetto ha fatto una rivelazione su quella che sarebbe stata la “pista indicata dalla gente del paese” e che lui stesso avrebbe voluto battere se non fosse stato “esautorato” dopo averla segnalata, un filone lontano anni luce dai profili di Alberto Stasi e Andrea Sempio e che sarebbe stato esclusivamente “al femminile”.

Delitto di Garlasco, Marchetto: “Né Stasi né Sempio, c’era un’altra pista da battere su due donne…”

Francesco Marchetto, ex carabiniere oggi in pensione, all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi era comandante della stazione di Garlasco e fu estromesso dall’indagine dopo circa 10 giorni. Successivamente finì a processo per falsa testimonianza in relazione alle prime attività investigative sul delitto (secondo l’accusa, sviò l’inchiesta mentendo sul mancato sequestro della bicicletta nella disponibilità di Alberto Stasi) e fu condannato a risarcire la famiglia della 26enne.

Oggi torna a parlare nel contesto della rinnovata attenzione sul caso da parte di inquirenti e media, con la recente iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati per l’ipotesi di concorso nell’uccisione della ragazza. Secondo Francesco Marchetto, allora si indagò in modo superficiale (non è chiaro se volutamente o meno) e si trascurò una pista “dominante” nell’immaginario locale: “Non riguardava né Stasi né Sempio, ma due donne di cui la gente parlava. In paese puntavano in quella direzione e quando io alzai il dito per segnalarlo al mio superiore, dal giorno dopo fui ‘esautorato’“.

Marchetto è stato recentemente convocato per essere sentito a sit nell’alveo della nuova inchiesta su Sempio. Il contenuto delle sue dichiarazioni agli inquirenti resta riservato.