Delitto di Garlasco, ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti: "Andrea Sempio non c'entra nulla, colpevole è Alberto Stasi". E sulle anomalie rivela...

DELITTO DI GARLASCO, L’EX PROCURATORE DIFENDE LA SUA INDAGINE

L’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, rompe il silenzio sul delitto di Garlasco dopo polemiche e critiche sul suo operato. Lo fa in un’intervista a Quarto Grado, in cui chiarisce pubblicamente alcuni fraintendimenti, soprattutto dopo un’intervista “agguato“, “un po’ rocambolesca“. Il riferimento è a quella de Lo Stato delle cose, durante la quale ammette alcune anomalie.

Ora rivela che una è la confusione di competenze tra Procure, che ha rallentato o complicato i procedimenti, perché la denuncia della madre di Stasi non è finita solo alla procura generale di Milano, ma anche alla Corte d’appello di Brescia, che però non poteva procedere perché nessuno chiedeva formalmente la revisione, ciò di cui era competente.

LA PRECEDENTE INDAGINE SU ANDREA SEMPIO

Poi Mario Venditti difende il suo lavoro, precisando che non si è basato solo su intercettazioni e che l’inchiesta fu completa, passando dall’analisi degli atti ad approfondimenti nuovi, sentendo anche testimoni e seguendo i protocolli previsti. Da tutto ciò “non emergevano elementi contro Sempio, per poter procedere contro Sempio, e neppure per poter chiedere una proroga delle intercettazioni“.

In merito alle intercettazioni in cui il nuovo indagato, Andrea Sempio, sembra sentirsi protetto o in contatto con ambienti della magistratura, il magistrato ha fatto sapere che quelle frasi sono sfoghi comuni e non c’erano elementi sufficienti per sostenere un’accusa o prolungare le intercettazioni, ribadendo che la seconda inchiesta, conclusasi con l’archiviazione di Sempio, fu seria, completa e centrata su tre aspetti: DNA, telefonate e uno scontrino, citati dalla mamma di Stasi nella sua denuncia. “Tutta la mia indagine del 2017 era focalizzata su questi tre punti, perché su questi tre punti mi si chiedevano dei chiarimenti“.

LE ANOMALIE PER VENDITTI

Mario Venditti assicura di non essere mai stato dalla parte degli indagati, in nessuna vicenda. Riguardo le nuove osservazioni dei carabinieri su presunti elementi trascurati, per il magistrato, non sono rilevanti, in quanto si basavano su fatti già esaminati: “Non sono altro che i capitoli della sentenza d’appello di condanna e della sentenza di Cassazione, sono enumerati nello stesso ordine“.

Venditti rivela di aver deciso l’archiviazione in 21 secondi, perché le segnalazioni non aggiungevano nulla di nuovo, e sostiene che i carabinieri abbiano criticato impropriamente le sentenze definitive, andando oltre i loro compiti. E questa sarebbe l’altra anomalia, perché la polizia giudiziaria deve occuparsi delle indagini e presentarne i risultati al pm, invece avevano riesaminato elementi già valutati dai giudici.

“Questo non è corretto ed è anomalo“. Venditti segnala che non solo la sua valutazione è stata negativa, ma anche quella del PM Alberto Nobili, a cui fu inviata la prima informativa, ma non iscrisse alcun procedimento.

“ANDREA SEMPIO NON C’ENTRA NULLA”

Alla domanda diretta sull’eventuale coinvolgimento di Sempio nel delitto di Garlasco, Mario Venditti replica chiaramente: “Assolutamente no. Secondo me e secondo la Cassazione, l’autore è uno solo: Alberto Stasi“.

Dunque, Venditti difende il suo operato nella precedente indagine su Sempio, sostenendo che le accuse sono risultate infondate, le segnalazioni successive si basavano su materiali già valutati e le intercettazioni non giustificavano ulteriori indagini, mentre la condanna di Stasi resta fondata e non smentita da alcuna prova nuova. “L’appello e la Cassazione dicono due cose importanti: ‘Autore dell’omicidio è uno solo, Alberto Stasi. In assenza di revisione di questa sentenza, non si può uscire“.